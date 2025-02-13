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Матч между сборными Белоруссии и России планируется провести в Минске

сегодня, 20:31

Белорусская федерация футбола предложила Российскому футбольному союзу (РФС) сыграть товарищеский матч между сборными в июне в Минске. Об этом источнику сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

В четверг стало известно о том, что игра пройдёт 10 июня. Также у россиян на ближайшие месяцы запланированы спарринги с Замбией и Нигерией.

Мы предложили провести матч в Минске, всегда рады, когда к нам приезжает такая сборная, это может способствовать популяризации футбола. Могу сказать, что предложение было о том, чтобы сыграть в Минске, но точного стадиона сейчас не могу назвать. Для нас это хорошая игра, хотели бы не то чтобы взять реванш, а попробовать свои силы на фоне такого серьёзного соперника.

Много мыслей о предматчевой программе, постараемся сделать из матча настоящее шоу с привлечением звёзд эстрады и наших различных танцевальных коллективов, чтобы получился настоящий праздник для болельщиков.

Последний поединок между сборными России и Белоруссии прошёл 7 июня 2024-го на стадионе «Динамо» в Минске и завершился победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
73j6s459eej5
73j6s459eej5
сегодня в 21:29
В Минске гораздо лучшие условия, чем во Вьетнаме.
drug01
drug01
сегодня в 21:27
Надо больше и чаще играть!
lotsman
lotsman
сегодня в 20:33
Ну в Минске, это хорошо, рядом. Не то что в Занзибар добираться.)
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