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Защитник «Спартака» не будет выступать за «Родину»

сегодня, 10:46

«Родина» не смогла договориться о подписании защитника «Спартака» Юрия Коледина. Игрок уже находился на сборах команды в Турции, но «красно-белые» не согласились отпускать его в аренду с опцией выкупа.

Интерес к Коледину проявляют некоторые клубы РПЛ, с одним из которых, вероятнее всего, и будет подписано арендное соглашение до конца сезона.

Напомним, контракт Коледина со «Спартаком» действует до июня 2026 года. Первую часть сезона 20-летний правый защитник провёл на правах аренды в «Торпедо». На его счету 7 матчей в Первой лиге (гол и ассист) и 2 игры в Кубке России (один гол).

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» арендовали полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

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Все комментарии
fs6vrqc8zau6
fs6vrqc8zau6
сегодня в 12:06
Кавычки убрать и впору иноагента ему давать.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:46, ред.
Что это у нас тут? Перспективный молодой идёт на вырост? Ну не всегда же Спартаку довольствоваться безнравственными затухающими паспортами которых волнуют только деньги, крутые тачки и модные причёски, должны же быть хоть какие то игроки с правильным набором взглядом и ценностей, может быть вот один из них?
ebpwwaxxxy5r
ebpwwaxxxy5r
сегодня в 11:44
В спартаке так и сгинет как футболист.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:27
Наверное опять будет аренда скорее всего...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:55
Не патриот значит)
Гость
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