Защитник «Спартака» не будет выступать за «Родину»

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сегодня, 10:46

«Родина» не смогла договориться о подписании защитника «Спартака» . Игрок уже находился на сборах команды в Турции, но «красно-белые» не согласились отпускать его в аренду с опцией выкупа.

Интерес к Коледину проявляют некоторые клубы РПЛ , с одним из которых, вероятнее всего, и будет подписано арендное соглашение до конца сезона.

Напомним, контракт Коледина со «Спартаком» действует до июня 2026 года. Первую часть сезона 20-летний правый защитник провёл на правах аренды в «Торпедо». На его счету 7 матчей в Первой лиге (гол и ассист) и 2 игры в Кубке России (один гол).

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» арендовали полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.