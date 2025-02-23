«Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити» сыграли вничью, у Месси два голевых паса

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вчера, 08:20

«Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити» не выявили победителя в матче 1-го тура МЛС (2:2).

Томас Авилес вывел хозяев поля вперед на 5-й минуте, Митя Иленчич на 26-й сравнял счет, Адриан Мартинес на 55-й обеспечил гостям преимущество. Теласко Сеговиа на 90+10-й вернул равенство на табло.

У клуба «Интер Майами» на 23-й красную карточку получил Авилес. Оба мяча команды из Флориды забиты с передач Лионеля Месси.

После этой игры «Интер Майами» идет на 8-м месте в Восточной конференции, «Нью-Йорк Сити» находится на 5-й строчке (у обоих коллективов по 1 баллу).