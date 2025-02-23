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Мареска: «Мы не заслуживали поражения. У нас было больше моментов»

сегодня, 00:12
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался после поражения от «Астон Виллы» в матче АПЛ (1:2).

Мы хорошо сыграли и отреагировали на предыдущую игру. Мы не заслуживали поражения. Мы вновь вели в счете 1:0 и создали больше голевых моментов. В АПЛ необходимо сохранять хладнокровие до самого конца, поскольку ситуация может измениться в любой момент. Нам не хватает центрфорварда. Мы не любим проигрывать. К сожалению, это неудачный момент, но нам нужно держаться вместе. Мы должны поддерживать друг друга. Нам нужно быть сильными и придерживаться своего курса. У нас трудные времена, и мы должны с этим справиться.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:48
старая знакомая песня ...
998frmfrtnqh
998frmfrtnqh
сегодня в 07:54
Астон Вилла - сильный соперник, незазорно проиграть.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:59
Надо было использовать моменты...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:52
Так вроде победу присуждают за большее количество забитых мячей , а не за опасные моменты? )
Гость
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