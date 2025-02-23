Мареска: «Мы не заслуживали поражения. У нас было больше моментов»

Главный тренер «Челси» высказался после поражения от «Астон Виллы» в матче АПЛ (1:2).

Мы хорошо сыграли и отреагировали на предыдущую игру. Мы не заслуживали поражения. Мы вновь вели в счете 1:0 и создали больше голевых моментов. В АПЛ необходимо сохранять хладнокровие до самого конца, поскольку ситуация может измениться в любой момент. Нам не хватает центрфорварда. Мы не любим проигрывать. К сожалению, это неудачный момент, но нам нужно держаться вместе. Мы должны поддерживать друг друга. Нам нужно быть сильными и придерживаться своего курса. У нас трудные времена, и мы должны с этим справиться.