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Нападающий «Фиорентины» Кин потерял сознание в матче с «Вероной»

вчера, 22:12
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона1 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Нападающий «Фиорентины» Моизе Кин потерял сознание в матче 26‑го тура чемпионата Италии по футболу против «Вероны» (0:1).

На 57-й минуте встречи игрок «фиалок» получил травму головы от удара коленом защитника «Вероны» Павла Давидовича. Потребовалась помощь медицинской бригады.

Несмотря на то, что игрок вернулся на поле через несколько минут, на 64-й минуте он потерял сознание и рухнул на газон. После оказания медицинской помощи Кин очнулся и был вынесен с поля на носилках.

По информации источника, игрок был доставлен в местную больницу, где в настоящее время находится в сознании.

Нападающий «Фиорентины» Кин потерял сознание в матче с «Вероной»

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Все комментарии
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 06:25
да уж ...уже 2й эпизод с игроком Фиалок где игроку настолько плохо ...Здоровья игроку!
8f3wspdtvk82
8f3wspdtvk82
сегодня в 04:44
Игровой эпизод, в футболе такое бывает, здоровья спортсмену.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:02
Пожелаем здоровья Моизе Кину!
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