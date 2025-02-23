Нападающий «Фиорентины» Кин потерял сознание в матче с «Вероной»

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вчера, 22:12

Нападающий «Фиорентины» потерял сознание в матче 26‑го тура чемпионата Италии по футболу против «Вероны» (0:1).

На 57-й минуте встречи игрок «фиалок» получил травму головы от удара коленом защитника «Вероны» Павла Давидовича. Потребовалась помощь медицинской бригады.

Несмотря на то, что игрок вернулся на поле через несколько минут, на 64-й минуте он потерял сознание и рухнул на газон. После оказания медицинской помощи Кин очнулся и был вынесен с поля на носилках.

По информации источника, игрок был доставлен в местную больницу, где в настоящее время находится в сознании.