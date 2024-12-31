Легенды, музыкальные клипы и тренды. Клубы РПЛ креативно подошли к поздравлению с Новым годом

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вчера, 16:20

Юмор, теплота и уют – в предновогодних роликах.

Медиа-службы клубов РПЛ отлично потрудились с подготовкой поздравительных роликов к Новому году. Разберём каждый. «Краснодар», ЦСКА , «Рубин», «Акрон», «Динамо» Махачкала и «Ахмат» ролики не публиковали.

«Зенит»

Мини-путешествие в прошлое, экскурс в историю клуба, Аршавин в 1925 году и тёплая атмосфера – «Зенит» затронул в своём ролике все возможные аспекты. Герою тяжело даётся время в академии, он почти не играет. Расстроенный бредёт от здания академии к остановке – и попадает в необычный трамвай. Кондуктор – Михаил Кержаков, Аршавин выбрал шашки вместо футбола, оплаты по карте нет, и никто не слышал про «Зенит».

В диалоге выясняется, что один из попутчиков героя – знаковый футболист «Зенита» Алексей Ларионов, что он с друзьями собирается создать футбольную команду и заявиться в заводскую лигу. На дворе 1925 год.

Мальчик впечатляет всех в трамвае своими навыками обращения с мячом и мотивируется сам – он встретился с теми, с кого начнётся история «Зенита». Водитель трамвая, Сергей Семак, направляет футболиста – никто не знает свою роль, пока не наступит момент.

«Спартак»

Юный болельщик Кирилл увидел Деда Мороза у праздничной ёлки дома. Дедушка соглашается исполнить три заветных желания мальчика – и тот решает воплотить всё, что хотел бы сделать в составе «красно-белых». Кирилл просит Деда Мороза сделать его футболистом «Спартака» – и тут же оказывается в раздевалке команды. Тренировки в зале с Максименко, 11-метровый в ворота Довбни – желание исполнено. Второе желание – сыграть за «Спартак» в официальном матче.

В качестве третьего Кирилл просит оформить хет-трик за «Спартак» и стать лучшим игроком матча. Дедушка просит подумать. Заветное желание у любого фаната «Спартака» только одно – чемпионство. Если верить ролику, эта просьба тоже исполнена. Сбудется ли на самом деле – увидим в мае.

«Локомотив»

О трофее мечтают и в «Локомотиве». Дмитрий Баринов загадывает завоевать трофей на глазах у сына, остальные готовятся к празднику – кто-то вяжет, кто-то читает (например, у Батракова – «Маленький принц»), Ньямси изучает блюда русской кухни. И все собираются вместе, чтобы послушать обращение от главного тренера.

«Динамо»

«Бело-голубые» нашли свою нишу – музыкальные видео. В прошлом году в ролике делали отсылки к «Зениту» (на фразе «если у вас нету дома»), «Локо» («поезд ушёл ваш давно»). Теперь выпустили ролик с подписью «Мы „Динамо“, и это наш век». Последовали тренду с мячом, который в такт музыке попадает по загорающимся панелям.

Мяч вылетает из дверей ГУМа, по мере продвижения показываются кадры значимых событий в 2024 году: гола Тюкавина «Зениту», его награды «Джентльмен года». Правда, в рамках этой концепции внимания больше уделяют сторонним проектам, партнёрским программам, презентациям мерча, чем непосредственно футболу.

«Ростов»

«Просто» – не всегда значит «плохо». Ростовчане выпустили ролик с поздравлениями от легенд, сотрудников и действующих футболистов клуба. Слово взяли Геннадий Стёпушкин, Сергей Балахнин, Игорь Ханкеев, к ним присоединился Хорен Байрамян и Андрей Лангович.

«Крылья Советов»

Охватили всю РПЛ и сыпали отсылками весь ролик – получилось недурно! Болельщик «Крыльев» собрал за праздничным столом фанатов остальных клубов Премьер-Лиги. На фразе «Чувствуйте себя как дома» самарец поздоровался с фанатом «Акрона» (команды в этом сезоне делят один стадион). Были и другие «уколы». В адрес «армейцев»:

– ЦСКА всегда придёт первым. – Только ты не первый – ты шестой.

В адрес «Ростова» и «Краснодара»:

Извините, что задержались. Нам добираться до вас долго.

В адрес «Зенита»:

Чего ты последним пришёл? Я думал, ты первым будешь.

Отсылок, отыгрышей стереотипов в ролике достаточно – лучше смотреть полностью. Это того стоит!

«Пари НН»

Пресс-служба «Пари НН» решила использовать нейросети и записала песню-поздравление для остальных клубов Премьер-Лиги. Тёплые пожелания идут вперемешку с юмором. Админу «Зенита» желали хорошо проспаться (отсылка к постоянным сообщениям «Спишь?»), махачкалинскому «Динамо» – признать, что пенальти на Зе Турбо был, «Оренбургу» – натуральный газон на домашнем поле. Однозначно лайк!

«Химки»

Подмосковный клуб сделал акцент на уютной атмосфере праздника и тепле общения, дружеской поддержки, любви, которые ощущаются на Новый год. «Химки» пожелали встретить героине свою любовь, что с ней и происходит во время похода на каток.

«Факел»

Воронежцы своим предновогодним роликом прорекламировали благотворительный проект «Ёлка желаний», который помогает детям, оказавшимся в непростой ситуации, воплотить свои мечты. Сюжет развивается вокруг мяча, который подписывают все футболисты и сотрудники клуба. Он отправляется в путешествие по городу. Сначала мяч получает плачущая на остановке девушка, потом – мальчик, у которого сдулся собственный мяч. Тот видит в подземном переходе дедушку-давнего болельщика «Факела» и решает передать мяч с автографами ему. Так сувенир добирается до губернатора Воронежской области Александра Гусева и тот кладёт его под ёлку – теперь это один из подарков.

Редакция Soccer.ru присоединяется к поздравлениям! Желаем нашим читателям в новом году ярких футбольных поводов и тех, с кем эти события хочется обсудить! Пусть любимые команды и футболисты радуют своими достижениями, а негативные новости обходят стороной. С наступающим!