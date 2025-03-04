Рафинья может заменить Салаха в «Ливерпуле»

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сегодня, 10:14

«Ливерпуль» проявляет интерес к бразильскому вингеру «Барселоны» .

Игрок рассматривается в качестве потенциальной замены , контракт с которым истекает летом 2025 года.

Ожидается, что каталонский клуб готов расстаться с футболистом за сумму порядка 100 млн евро.