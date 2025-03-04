Рафинья может заменить Салаха в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» проявляет интерес к бразильскому вингеру «Барселоны» Рафинье.
Игрок рассматривается в качестве потенциальной замены Мохамеду Салаху, контракт с которым истекает летом 2025 года.
Ожидается, что каталонский клуб готов расстаться с футболистом за сумму порядка 100 млн евро.
Ливеру оказывается нужны на левом фланге трое вингеров: Жота, Диас и Рафинья..., а на правом нафиг никого не надо - Трент сам справится.)
Ливеру оказывается нужны на левом фланге трое вингеров: Жота, Диас и Рафинья..., а на правом нафиг никого не надо - Трент сам справится.)
и не продадут
и не продадут
Куньку у Волков надо забирать!
Куньку у Волков надо забирать!