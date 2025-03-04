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Рафинья может заменить Салаха в «Ливерпуле»

сегодня, 10:14

«Ливерпуль» проявляет интерес к бразильскому вингеру «Барселоны» Рафинье.

Игрок рассматривается в качестве потенциальной замены Мохамеду Салаху, контракт с которым истекает летом 2025 года.

Ожидается, что каталонский клуб готов расстаться с футболистом за сумму порядка 100 млн евро.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:08
Ливерпуль должен раскошелиться на 100 млн.евро,многовато.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:03
Востребованный игрок по собственной воле из Барселоны никогда не уйдет...
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 12:01
За 100 Ливерпуль не будет покупать. Потому что он им не очень то и нужен.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:41, ред.
Бабушкины сказки ...)
Ливеру оказывается нужны на левом фланге трое вингеров: Жота, Диас и Рафинья..., а на правом нафиг никого не надо - Трент сам справится.)
112910415
112910415
сегодня в 11:22
и не очень-то может
и не продадут
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:14
Это интересный слух...
3ecy7mwdh3mz
3ecy7mwdh3mz
сегодня в 10:46
Куда пойдет Салах,кажется в Россию хочет
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:35
Отпустят разве что за 200, но он сам не захочет, ведь хз что там случится, да и Ливерпуль 28летнего за такие бабки не возьмет.
Куньку у Волков надо забирать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:23
На мой взгляд, неравноценная замена...
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 10:22
Это чьи-то фантазии?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:20
Такая себе замена…
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