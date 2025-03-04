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«Арсенал» и МЮ поборются за Субименди

сегодня, 11:24

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди привлёк внимание «Манчестер Юнайтед».

Прошлым летом интерес к игроку проявлял «Ливерпуль», однако футболист принял решение продолжить карьеру в Испании.

На данный момент лидером в гонке за приобретение хавбека является лондонский «Арсенал». Однако «Манчестер Юнайтед» также не исключает возможности подписания Субименди в ближайшее трансферное окно.

В действующем контракте 26-летнего футболиста предусмотрена сумма отступных, приближающаяся к 60 миллионам евро.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:55
Мне кажется игроку нужен Арсенал !Решать конечно самому игроку и агенту
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:36
И поборются команды команды, за этого игрока ,судя по всему, не раньше следующего трансферного окна....)))
shlomo
shlomo
сегодня в 11:36
Посмотрим на эту борьбу.... в итоге наверное кто больше заплатит.
Гость
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