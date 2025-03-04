«Арсенал» и МЮ поборются за Субименди

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сегодня, 11:24

Полузащитник «Реала Сосьедад» привлёк внимание «Манчестер Юнайтед».

Прошлым летом интерес к игроку проявлял «Ливерпуль», однако футболист принял решение продолжить карьеру в Испании.

На данный момент лидером в гонке за приобретение хавбека является лондонский «Арсенал». Однако «Манчестер Юнайтед» также не исключает возможности подписания Субименди в ближайшее трансферное окно.

В действующем контракте 26-летнего футболиста предусмотрена сумма отступных, приближающаяся к 60 миллионам евро.