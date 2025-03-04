Фанаты «Манчестер Юнайтед» призвали поклонников команды прийти на матч АПЛ с «Арсеналом» в черном. Объединение активных болельщиков «дьяволов» The 1958 опубликовало заявление по теме.

Клуб постепенно погибает на наших глазах, как на поле, так и вне его, и вина полностью лежит на нынешнем руководстве. Это самый серьезный во многих смыслах кризис, с которым «Юнайтед» столкнулся со времен мюнхенской авиакатастрофы, которой вдохновлено наше название.

Клубу грозит финансовая катастрофа. Долги – это путь к краху. Сэр Мэтт Басби перевернулся бы в гробу, узнав о нынешнем бедственном положении одного из величайших футбольных клубов мира, который поставлен на колени и во многих отношениях становится посмешищем. Клуб деградирует, и ситуация, наверное, ухудшится.

Мы призываем фанатов подняться, объединиться и присоединиться к нам в воскресенье в 15:00 на марше протеста против ужасных Глейзеров и намеренного посягательства клуба на культуру фанатов.

В течение определенного времени мы усердно работали как на клубных, так и на внеклубных площадках ради болельщиков, нашего клуба и футбола. Для нас это важнее, чем просто команда. Мы больше, чем просто номер на кресле.