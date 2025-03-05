В «Зените» заявили о потере интереса к участию в Медиалиге

Медиафутбольная команда «Чисто Питер» потеряла поддержку петербургского «Зенита» из-за политики руководства Медиалиги, которая не прислушалась к предложениям по развитию лиги. Об этом источнику рассказал председатель правления «Зенита» .

Руководство Медиалиги, к сожалению, не прислушалось к нашим предложениям по развитию медийного характера лиги и пошли, по существу, по колдобистому пути низкокачественного квазипрофессионального футбола. Нам такой проект не интересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения.