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В «Зените» заявили о потере интереса к участию в Медиалиге

сегодня, 08:30

Медиафутбольная команда «Чисто Питер» потеряла поддержку петербургского «Зенита» из-за политики руководства Медиалиги, которая не прислушалась к предложениям по развитию лиги. Об этом источнику рассказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Руководство Медиалиги, к сожалению, не прислушалось к нашим предложениям по развитию медийного характера лиги и пошли, по существу, по колдобистому пути низкокачественного квазипрофессионального футбола. Нам такой проект не интересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения.

3 марта нападающий команды «Чисто Питер» блогер Гена Миллер в своем Telegram-канале сообщил о прекращении существования клуба.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 09:13
Медиа скорее всего просто в скором будущем прекратит свое существование....
wy2dk3snkmnk
wy2dk3snkmnk
сегодня в 09:11
Не стоит лезть со своим уставом.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:46
"По колдобистому пути низкокачественного квазипрофессионального футбола." - Ну вот наконец то и мне объяснили суть Медиалиги доступными словами...)
Гость
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