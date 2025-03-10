Несколько арбитров РПЛ могут быть пожизненно отстранены

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вчера, 15:47

В 2024 году значительное количество российских футбольных арбитров прошли полиграфную проверку по инициативе председателя Судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС .

По имеющимся данным, результаты проверки выявили серьезные подозрения в отношении некоторых судей. В связи с этим, в 2025 году нескольким арбитрам, имена которых не разглашаются, грозит пожизненное отстранение от деятельности в сфере футбола.

Кроме того, стало известно о личной консультации Каманцева с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, который позднее публично заявил о наличии коррупционных практик в футбольном судействе.