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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Несколько арбитров РПЛ могут быть пожизненно отстранены

вчера, 15:47

В 2024 году значительное количество российских футбольных арбитров прошли полиграфную проверку по инициативе председателя Судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павла Каманцева.

По имеющимся данным, результаты проверки выявили серьезные подозрения в отношении некоторых судей. В связи с этим, в 2025 году нескольким арбитрам, имена которых не разглашаются, грозит пожизненное отстранение от деятельности в сфере футбола.

Кроме того, стало известно о личной консультации Каманцева с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, который позднее публично заявил о наличии коррупционных практик в футбольном судействе.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:04
До чего мы все докатились, уму непостижимо. Проверять арбитров на полиграфе, что может быть унизительнее для российского футбола, болельщиков и арбитров. 37-ой год в прошлом, казалось бы, всё, что тогда происходило, должно выветриться из голОв и кровИ сегодняшних соплеменников; ан нет. Черепные коробки всё так же забиты мусором. Убогие мы, убогие. Как же становится стыдно за всё, что происходит в этом направлении.
valt134
valt134
вчера в 23:27
В стране во всех ее сферах, повторяю: ВО ВСЕХ, процветает коррупция. А почему вы решили, что наш футбол должен остаться в стороне?
ABir
ABir
вчера в 22:06
Только отстранят и все?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:46
Кто бы сомневался ...
lukarelli
lukarelli ответ vfm262mugus2 (раскрыть)
вчера в 20:22
Сталин в шоке
Vilar
Vilar
вчера в 20:19
Видно не поделились, эта тенденция очень нехорошая для всего нашего футбола...
lukarelli
lukarelli
вчера в 20:15
Унас тоже,ни с того,ни с сего развалили Батэ и Шахтер,потом ослабили весь чемпионат,полностью слили,выдвинули свое Динамо и нахваливают его,радуются что в группу Лиги Конференций вышло,туда и Старые дороги с 1го места выйдут, выиграй Мальту,тому проиграй,тому проиграй,тому проиграй и ты в Лиге конференций
dynkel
dynkel
вчера в 17:50
Негров из Африки привезти
b2kvdnhve4ea
b2kvdnhve4ea
вчера в 17:20
Фамилии в студию!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:10
Можно список, интересно же ж...
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 17:02
Огласите весь список, пожалуйста. Народ должен знать своих героев.
nik9373
nik9373
вчера в 17:01
1. Верховный Суд РФ разъясняет: "психофизические исследования не являются доказательствами" (Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. N 7. С. 26)

2. Верховным Судом Российской Федерации сформулирована позиция, что для психофизиологического исследования с использованием полиграфа отсутствуют научно обоснованные методики (апелляционные определения от 10.10.2019 № 57-АПУ19-5 и от 17.09.2019 № 1-АПУ19-17сп).
vfm262mugus2
vfm262mugus2
вчера в 16:39
Давно пора навести порядок в этом гадюжнике, где всё повязано.
112910415
112910415
вчера в 16:25
подождём подробностей
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:23
Во-первых, Безбородов отстранен не на основании проверки на полиграфе. Он спалился в соцсетях. А во-вторых, при соблюдении определенных процессуальных норм полиграф является допустимым доказательством так же как и аудио и видеозаписи. Такие нормы в Законе уже есть.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:15
Похоже серьёзная каша заваривается, вот только вопрос к повару -- руки помыл, чистые ? )))).
js88c2kkfd2g
js88c2kkfd2g
вчера в 16:15
Судья самый видный человек в футболе! А вот СПОНСОР и АДМИНИГРОК - в такой тени, что их все знают в лицо, но ФИО сказать не могут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:15
Фигню городят... Все в обойме и все берут. Кто не берёт, тот там не работает.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:11
Подобные проблемы были всегда и во всём мире и только сейчас пояаляются технологии с помощью, которых можно, что то доказать.
Помнится рассказ судьи, который был уже на пенсии да и СССР уже не было и привлечь его никак нельзя было, но про матч и команды промолчал не стал их называть.
Дело было во второй союзной лиге и если расстояния были не большими, то ездил судить на своём запорожце.
Приехав в город N он хозяевам как бы намекнул, что колёса уже "лысые", а купить некогда, да и дорого стоит и т.д.
Реакции ноль, перед матчем ещё раз проверил, ничего не изменилось.
В первом тайме ставит весьма сомнительный пенальти в ворота хозяев и те "летят" 0:1. Поражение их не устраивало, нужно было хотя бы очко.
В перерыве пошел посмотреть и видит как ему меняют резину.
Во втором тайме ответный пенальти и все довольны.
И это во второй лиге, а в первой и высшей ставки были намного больше.

Но не стоит винить только одних лишь судей, надо ещё и представителей команд проверять и так же отстранять от футбола.
Виноват и дающий и берущий.
протон
протон
вчера в 15:52
Пожалуйста, верните Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно было смотреть матчи.
В судебной практике полиграф доказательством не является. Человек подготовленный но виноватый - может его обмануть. А человек честный но нервничающий - наоборот, проверку не пройдет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:50
Осталось ждать весь список. Но подозреваемые уже есть и немало!
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