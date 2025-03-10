Несколько арбитров РПЛ могут быть пожизненно отстранены

В 2024 году значительное количество российских футбольных арбитров прошли полиграфную проверку по инициативе председателя Судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павла Каманцева.
По имеющимся данным, результаты проверки выявили серьезные подозрения в отношении некоторых судей. В связи с этим, в 2025 году нескольким арбитрам, имена которых не разглашаются, грозит пожизненное отстранение от деятельности в сфере футбола.
Кроме того, стало известно о личной консультации Каманцева с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, который позднее публично заявил о наличии коррупционных практик в футбольном судействе.
В судебной практике полиграф доказательством не является. Человек подготовленный но виноватый - может его обмануть. А человек честный но нервничающий - наоборот, проверку не пройдет.
В судебной практике полиграф доказательством не является. Человек подготовленный но виноватый - может его обмануть. А человек честный но нервничающий - наоборот, проверку не пройдет.
Помнится рассказ судьи, который был уже на пенсии да и СССР уже не было и привлечь его никак нельзя было, но про матч и команды промолчал не стал их называть.
Дело было во второй союзной лиге и если расстояния были не большими, то ездил судить на своём запорожце.
Приехав в город N он хозяевам как бы намекнул, что колёса уже "лысые", а купить некогда, да и дорого стоит и т.д.
Реакции ноль, перед матчем ещё раз проверил, ничего не изменилось.
В первом тайме ставит весьма сомнительный пенальти в ворота хозяев и те "летят" 0:1. Поражение их не устраивало, нужно было хотя бы очко.
В перерыве пошел посмотреть и видит как ему меняют резину.
Во втором тайме ответный пенальти и все довольны.
И это во второй лиге, а в первой и высшей ставки были намного больше.
Но не стоит винить только одних лишь судей, надо ещё и представителей команд проверять и так же отстранять от футбола.
Виноват и дающий и берущий.
Помнится рассказ судьи, который был уже на пенсии да и СССР уже не было и привлечь его никак нельзя было, но про матч и команды промолчал не стал их называть.
Дело было во второй союзной лиге и если расстояния были не большими, то ездил судить на своём запорожце.
Приехав в город N он хозяевам как бы намекнул, что колёса уже "лысые", а купить некогда, да и дорого стоит и т.д.
Реакции ноль, перед матчем ещё раз проверил, ничего не изменилось.
В первом тайме ставит весьма сомнительный пенальти в ворота хозяев и те "летят" 0:1. Поражение их не устраивало, нужно было хотя бы очко.
В перерыве пошел посмотреть и видит как ему меняют резину.
Во втором тайме ответный пенальти и все довольны.
И это во второй лиге, а в первой и высшей ставки были намного больше.
Но не стоит винить только одних лишь судей, надо ещё и представителей команд проверять и так же отстранять от футбола.
Виноват и дающий и берущий.