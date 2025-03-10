Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Клубы РПЛ недовольны деятельностью Мажича и его влиянием на ЭСК

вчера, 12:05

В конце 2024 года состоялась встреча с участием Александра Дюкова, Александра Алаева, Евгения Гинера, бывшего президента Российской Премьер-Лиги и экс-председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, а также Юрия Нагорных.

Предметом обсуждения стало выраженное клубами недовольство деятельностью главы департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича и его влиянием на работу ЭСК РФС.

Известно, что после встречи Александр Алаев обратился к Ашоту Хачатурянцу с просьбой вернуться к руководству российским судейством. Последний взял время для размышления. Несмотря на это, в феврале текущего года появились сообщения о том, что Российский футбольный союз активировал опцию продления контракта с Милорадом Мажичем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноНазначены арбитры на ответные 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов
09 марта
Хавбек «Факела» Якимов: «Есть ощущение, что судьи настроены против нас»
09 марта
Спортивный директор «Факела» раскритиковал судейство в матче с «Зенитом»
08 марта
ОфициальноКукуляк заменит Карасёва в матче «Крылья Советов» — «Акрон»
07 марта
ОфициальноКарасёв рассудит «Крылья Советов» и «Акрон» в 20-м туре РПЛ
06 марта
Карасёв признал ошибку в матче «Динамо» и «Краснодара» в 6-м туре РПЛ
05 марта
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:51
В России Китае и в США как я знаю есть. Кстати в России очень сильные программисты
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:47
За исскуственным интелектом надо ехать в Китай. Своего то нет. А всё покупать ресурсов не хватит.
112910415
112910415
вчера в 13:02
тусовка живёт своей жизнью ! )
протон
протон
вчера в 12:56
Исскуственный интелект нужно вводить, а это филькина граммота. Карасёв лучший судья,это же нонсенс. Он косячит каждую игру, причём предвзято.
Vilar
Vilar
вчера в 12:35
Из пяти заговорщиков, только три представителя клубов, собирайте кворум и освобождайте от должности, если имеете право.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:16, ред.
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 12:13, ред.
    Возвращать Ашота не надо. При нем не было лучше. Найдите нового наконец, а не в рукаве колоду тасуйте! Повысьте того же Карасева например
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 12:13
    Не знаю откуда ноги растут и поможет ли смена главы департамента, но судейство у нас скатилось вместе с футболом давным давно
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:08
    Выходит руководству РФС до фени мнения клубов.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     