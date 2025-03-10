Клубы РПЛ недовольны деятельностью Мажича и его влиянием на ЭСК

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вчера, 12:05

В конце 2024 года состоялась встреча с участием Александра Дюкова, Александра Алаева, Евгения Гинера, бывшего президента Российской Премьер-Лиги и экс-председателя судейского комитета РФС , а также Юрия Нагорных.

Предметом обсуждения стало выраженное клубами недовольство деятельностью главы департамента судейства и инспектирования РФС и его влиянием на работу ЭСК РФС .

Известно, что после встречи Александр Алаев обратился к Ашоту Хачатурянцу с просьбой вернуться к руководству российским судейством. Последний взял время для размышления. Несмотря на это, в феврале текущего года появились сообщения о том, что Российский футбольный союз активировал опцию продления контракта с Милорадом Мажичем.