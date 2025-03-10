Назначены арбитры на матчи Кубка России

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вчера, 13:27

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/4 финала Пути регионов Кубка России и на первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ .

Путь РПЛ . 1/2 финала

12 марта (среда)

«Ростов» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Андрей Фисенко, АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Динамо» Москва: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Сергей Иванов, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

Путь регионов. 1/2 финала

11 марта (вторник)

«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Артур Фёдоров, АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Амелин, АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

12 марта (среда)

«Урал» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артём Любимов, АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Николай Иванов.

«Акрон» – «Спартак»: судья – Артём Чистяков; помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Шадыханов, АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.