Назначены арбитры на ответные 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов

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вчера, 15:34

УЕФА опубликовал список назначений арбитров на ответные 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся 11 марта.

На встрече «Барселоны» и «Бенфики» будет работать французская бригада рефери во главе с .

На поединок «Ливерпуля» и ПСЖ назначен румын .

Встречу «Интера» и «Фейеноорда» будет судить словацкий арбитр .

На матче «Байера» и «Баварии» отработает словенец .