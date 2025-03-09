Назначены арбитры на ответные 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал список назначений арбитров на ответные 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся 11 марта.
На встрече «Барселоны» и «Бенфики» будет работать французская бригада рефери во главе с Франсуа Летексье.
На поединок «Ливерпуля» и ПСЖ назначен румын Иштван Ковач.
Встречу «Интера» и «Фейеноорда» будет судить словацкий арбитр Иван Кружляк.
На матче «Байера» и «Баварии» отработает словенец Славко Винчич.
Я тоже об этом подумал. Чтобы не повёлся на провокации комедианта-77.
Я тоже об этом подумал. Чтобы не повёлся на провокации комедианта-77.