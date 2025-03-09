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Назначены арбитры на ответные 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов

вчера, 15:34

УЕФА опубликовал список назначений арбитров на ответные 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся 11 марта.

На встрече «Барселоны» и «Бенфики» будет работать французская бригада рефери во главе с Франсуа Летексье.

На поединок «Ливерпуля» и ПСЖ назначен румын Иштван Ковач.

Встречу «Интера» и «Фейеноорда» будет судить словацкий арбитр Иван Кружляк.

На матче «Байера» и «Баварии» отработает словенец Славко Винчич.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 16:51
протон.

Я тоже об этом подумал. Чтобы не повёлся на провокации комедианта-77.
Dima salev
Dima salev
вчера в 16:09
Если судья не чудид ПСЖ должен пройти Ливерпуль
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:09
Да, эти ребята могут отстраненно где-то витать
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:50
Да пофиг кто судить будет!Лишь бы без ошибок
протон
протон
вчера в 15:39
Ох, как бы не напортачил румын на Энфилде...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:37
Достойные люди, лишь бы не накосячили...
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