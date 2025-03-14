Бруну Фернандеш мог покинуть «Манчестер Юнайтед» прошлым летом

Хавбек «Манчестер Юнайтед» сообщил, что мог уйти из клуба прошлым летом.

Я пообщался с клубом, поскольку у меня было предложение. Мы обсудили возможность моего ухода или же того, чтобы я остался. Они объяснили, чего от меня ждут. Я лишь уточнил, видят ли они меня частью будущего команды или нет.

Помимо этого, я тогда все обсудил с (Эриком) тен Хагом. Он был со мной предельно честен, как и клуб. Они ясно дали понять, что рассчитывают на меня как на важную часть процесса перестройки. Я посчитал, что мы способны достичь успеха.