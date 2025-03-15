Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Вильярреалом»

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вчера, 22:24

«Вильярреал» уступил «Реалу» в матче 28-го тура Ла Лиги (1:3).

На 7-й минуте хозяева поля вышли вперёд — голом отличился Хуан Фойт. Килиан Мбаппе на 17-й сравнял счёт, а на 23-й забил ещё один мяч.

«Вильярреал» занимает 5-е место в чемпионате Испании (44 очка). «Реал» лидирует (60 баллов).