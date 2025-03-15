Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Вильярреалом»

«Вильярреал» уступил «Реалу» в матче 28-го тура Ла Лиги (1:3).
На 7-й минуте хозяева поля вышли вперёд — голом отличился Хуан Фойт. Килиан Мбаппе на 17-й сравнял счёт, а на 23-й забил ещё один мяч.
«Вильярреал» занимает 5-е место в чемпионате Испании (44 очка). «Реал» лидирует (60 баллов).
Hala Madrid!
Hala Madrid!
Я всегда говорил, что игроки делятся на специфичных и на тех, кто заиграют в любой команде. Мбаппе, Месси, Роналду, Суарес, Холланд - из второй категории.
Я всегда говорил, что игроки делятся на специфичных и на тех, кто заиграют в любой команде. Мбаппе, Месси, Роналду, Суарес, Холланд - из второй категории.
Анчелотти очень грамотно настроил команду сделать результат в 1 тайме.
ибо тренер понимает, что на все 90 мин сил не хватит игрокам после изнурительного дерби в ЛЧ.
это уже 7 матчей. когда Реал вынуждают играть вторым номером.
просто вторым номером играть, каждый матч. отбиваться от атак середняком и тратить кучу энергии. да и Куртуа сейчас очень много спасает, что с Атлетико, что тут Вильярреалом.
завтра Барса , надеюсь, победит.
Анчелотти очень грамотно настроил команду сделать результат в 1 тайме.
ибо тренер понимает, что на все 90 мин сил не хватит игрокам после изнурительного дерби в ЛЧ.
это уже 7 матчей. когда Реал вынуждают играть вторым номером.
просто вторым номером играть, каждый матч. отбиваться от атак середняком и тратить кучу энергии. да и Куртуа сейчас очень много спасает, что с Атлетико, что тут Вильярреалом.
завтра Барса , надеюсь, победит.