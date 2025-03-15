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Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Вильярреалом»

вчера, 22:24
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Вильярреал» уступил «Реалу» в матче 28-го тура Ла Лиги (1:3).

На 7-й минуте хозяева поля вышли вперёд — голом отличился Хуан Фойт. Килиан Мбаппе на 17-й сравнял счёт, а на 23-й забил ещё один мяч.

«Вильярреал» занимает 5-е место в чемпионате Испании (44 очка). «Реал» лидирует (60 баллов).

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Все комментарии
Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh
вчера в 23:59
Всех Мадридистов с победой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ RM_35 (раскрыть)
вчера в 23:49
это не потерянные очки.
это законные завоеванные очки Эспаньола, Осасуны и Атлетико))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:48
Киммих продлил контракт с Баварией до 2029
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:47
мои поздравления.
Анчелотти очень грамотно настроил команду сделать результат в 1 тайме.
ибо тренер понимает, что на все 90 мин сил не хватит игрокам после изнурительного дерби в ЛЧ.
это уже 7 матчей. когда Реал вынуждают играть вторым номером.
просто вторым номером играть, каждый матч. отбиваться от атак середняком и тратить кучу энергии. да и Куртуа сейчас очень много спасает, что с Атлетико, что тут Вильярреалом.
завтра Барса , надеюсь, победит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:46, ред.
"... А вообще, с учётом того, что Карвахаль уже не молодой, да еще и неизвестно как будет играть после травмы, на место правого защитника нужно брать как минимум двух игроков, одного основного и одного резервного..."

Это понятно. Киммих не просто так на прицеле у РМ..., равно как и Трент.
RM_35
RM_35
вчера в 23:41
победа есть победа, хоть подлодка и переиграла Реал по ударам, но сливочные выдержали и выиграли!!!
эх жаль потерянных очков с эспаньолом, матрасами и осасуной, так бы было +10 очков у Реала!!!
ну надеюсь завтра матрасы не подведут и отберут очки у барсы!!
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:40
Васкес, в принципе, защитником никогда и не был, просто во время Зидана часто вынужденно закрывал эту позицию, заменяя Карвахаля, вот так его постепенно и записали в защитники. Но, в молодые годы это хоть как-то получалось, а сейчас, когда физически уже просел, с него толку в обороне не больше чем от Рюдигера в нападении. Тот же Вальверде сейчас куда полезнее играет на позиции правого защитника. А вообще, с учётом того, что Карвахаль уже не молодой, да еще и неизвестно как будет играть после травмы, на место правого защитника нужно брать как минимум двух игроков, одного основного и одного резервного. А вообще вся линия обороны нуждается в свежей крови. Ну, разве что кроме Асенсио. О Алабе и Милитао можно забыть, они своё отыграли, Рюдигер тоже далеко не молодой игрок, Менди - это бегунок, с полным отсутствием футбольного интеллекта, а Фран Гарсия - это больше игрок резерва чем основы. И даже при здоровых и хорошо играющих Асенсио и Рюдигере, им нужна адекватная замена на случай травм или обычной усталости. Вот и получается, что на каждую позицию в линии обороны нужен как миимум один игрок.
Guankin
Guankin
вчера в 23:16
Реал заложник стоимости Винисиуса. Его будут ставить играть, чтобы не потерял в цене, но с такой игрой его к лету не захотят даже шейхи. Абсолютно конченый вредитель, не стал играть на команду даже после золотого мяча.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:14, ред.
Васкес в защите вабче ноль. Что он есть там, что его нет , - без разницы. Его как стоячего, то обыгрывали, то оббегали, то роняли без фола. Не его эта позиция. Ему бы, при его скорости, из центра атаку поддерживать, - это да. Но в защите он просто якорь.
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:10
Защита Реала сегодня состояла из Куртуа и Камавинги, остальные номинальные 4 защитника им иногда немного помогали.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:09
Только цвета и остались, от некогда роДного и любимого Клуба...(((
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:06
Мбаппе теперь остался всего один гол до Левандовски...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:55
...да и цвета не наши,не родные, не греют...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:53
Была известная, давно. Сейчас- не пойми что...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:52, ред.
...я ещё хотел чью то новую форму обмыть, забыл название одной известной Московской Команды, не судьба, Аннушка разлила масло и Паровоз её переехал...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:46
Дружище, у тебя двойной праздник- дёрнули Р/С, сегодня, Реал празднует победу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:45
Привет, Виталя!!!
А по другому и быть не могло!!!!!!! Реал- самый ВЕЛИКИЙ Клуб в мире, а значит- должен побеждать всегда и везде!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:44, ред.
В 1-м тайме защита сливок играла безобразно..., нет, хуже, - отвратительно. Барселона бы сегодня 5 штук наклепала - не менее.
Хорошо, хоть Рюдя появился и мало мальски отодвинул шоты в ворота Куртуа.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:40
Спасибо, Вить!!! Всегда приятно услышать (ну или в данном случае прочитать) хорошие слова от хорошего человека!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:40, ред.
Где все те, кто в рупор орал, что Мбаппе - лишний в Реале, что он токсик и развалит всё и вся в новом коллективе ?
Я всегда говорил, что игроки делятся на специфичных и на тех, кто заиграют в любой команде. Мбаппе, Месси, Роналду, Суарес, Холланд - из второй категории.
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:39
Не простой матч для Реала, особенно на фоне усталости и физической и моральной после игры с Атлетико в ЛЧ. Мбаппе без Винисиуса играет лучше и результативнее, отличное движение, игра в пас, забегание в свободные зоны. Очень хороший матч провел Камавинга, особенно в отборах, отыграл сегодня классического опорника. А вот Гюлер всё больше идёт на дно в игровом плане, за короткое отведённое время умудрился запороть два опаснейших момента, с такой игрой турку прямая дорога в аренду. Ну и Куртуа как всегда на высоте, несколько очень опасных ударов отбил. Ну, самое главное, что три очка забрали в копилку, никто вроде не травмировался, и это уже хорошо. Ждём теперь результат завтрашнего противостояния матрасов с Барсой.
Hala Madrid!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:35
...есть шедевральные игры,есть принципиальные, а есть для поддержки дух уюта, сегодня такая, Минхерц!!!
Capral
Capral
вчера в 22:31
Совсем забыл про эту игру... Реал с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так держать, Величайший в мире Клуб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:30
Реал не побеждал жёлтых на их поле с 2017 года и вот наконец победил
Мбаппе молодец, тащит команду, скоро Левандовского обгонит
Но главное что есть 3 очка
shur
shur
вчера в 22:28
...как не странно когда не ждёшь, Мбаппе тут как тут - забивает!!!
Устали после Автобусников, тьфу ты Матрацников,тьфу ты Атлетико,
но довели до победы +3 очка...!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:25, ред.
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Очень важная победа, учитывая то, что Атлетико Мадрид и Барселона играют между собой. Без Винисиуса команда смотрелась очень хорошо, играли как команда. С Вильярреалом всегда сложно играть, сегодня тем более. Ведь Ла Лига поставила игру на сегодня, несмотря на то, что в среду был матч между Реалом и Атлетико. Теперь будем надеяться, что Атлетико выиграет у Барселоны. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Гость
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