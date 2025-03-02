«Арсенал» потерял крутого форварда, а «Манчестер Сити» плеймейкера. Продажи, которые лишают титулов

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вчера, 16:31

Порция заметных ошибок грандов.

На «Золотой мяч-2025» претендует футболист, которого недооценили в «Челси». В Лондоне не раскрыли таланты Салаха. Ретроспективно речь о крупной ошибке, как в случае с потерей Кевина Де Брюйне. А в итальянской Серии А есть классический пример Пирло. Андреа из богатой семьи. В юности не был уверен, что ему нужен футбол. Слишком тяжелая работа, если стараться. В «Интере» в немного ленивого Пирло не поверили. Подарили «Милану» будущего чемпиона мира и победителя Лиги чемпионов.

А спустя годы «нерадзурри» недооценили Коутиньо. Бразильца отдали «Ливерпулю» за скромную сумму, и там он раскрылся. Случались также трансферы взрослых футболистов вроде Япа Стама, о продаже которого сожалел сэр Алекс Фергюсон. Хотя чаще недооценивают именно молодых игроков, о чём жалеют. В этом сезоне героями становятся футболисты, которых упустили гранды. Впрочем, даже умный середняк «Брайтон» не поверил в Дьёкереша. Отпустили форварда за 1,2 млн евро. Теперь трансфер шведа обойдется новому клубу минимум в 75 млн евро. А рядом другие актуальные просчеты.

Мика Бирет, ошибка «Арсенала»

Датский форвард перешел в «Монако» зимой, сделал три хет-трика, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах Лиги 1. И поскольку у «Арсенала» колоссальные кадровые проблемы с нападающими, травмы Жезуса, Сака и Хаверца, то удобно соединить два плюс два, получив ещё один повод пнуть Артету и директоров «Арсенала». Летом не поверили в датчанина, а теперь надеются в центре атаки на хавбека Мерино. Мика Бирет родился в Лондоне, воспитан в школе «Фулхэма». В «Арсенале» несколько лет назад увидели, что парень талантливый, забрали у соседей.

Отдавали в аренды, а прошлым летом продали контракт в «Штурм» за 9 млн евро. Артете снятся сны о чемпионском кубке АПЛ , недооценил датчанина. Стоило проявить внимательность и поддержать крепкого форварда. Понятно, что во Франции легче собрать голевую серию. Удавалось игрокам калибром ниже Мбаппе и Дембеле. Бирет не равен Холанду и Кейну после голевой серии. Но если бы «Арсенал» не охотился за мелкой наживой, а отдал футболиста в аренду на полгода, то могли зимой заполучить форварда в хорошей форме. А потом, если нашли бы опытного нападающего, получили бы за трансфер Бирета солидные деньги после голов в АПЛ . Ценник игрока подскочит в два раза после такого старта в «Монако». Стратегический просчет «Арсенала», некому забивать «Ноттингем Форест».

Джамал Мусиала, ошибка «Челси»

Маму Джамала зовут Каролин, она немка. Родила сына в Штутгарте. Отец футболиста – Ричард, британец нигерийского происхождения. Сейчас 22-летний футболист стоит на рынке 140 млн евро, а «Баварии» достался за 200 тысяч. Когда семья Джамала переехала в Саутгемптон, а мальчик выступал за местный клуб, женщина, которая помогает «Челси» искать футболистов, увидела в нём будущую звезду. Написала об этом у себя на странице. Никто не сомневался, что у Мусиалы талант. Друг Беллингема перешел в академию «Челси», а затем его глупо упустили. Ещё одна потеря после Салаха и Де Брюйне. Понятно, что пока Мусиала не состоялся как мегазвезда футбола, ему всего 22 года. Но это один из очевидных лидеров «Баварии» и надежда сборной Германии.

Мусиала прекрасно видит поле, шикарно распоряжается мячом. Как и Вирц, проходит линии соперников. Джамал умеет связывать игру и будет полезен «Баварии». Недавно продлили контракт до 2030 года. Вокруг немца строят игру. А «Челси» потерял как минимум деньги. Могли придержать молодого человека, наиграть в основе, а затем отдать в другую команду. «Бавария» забрала за 200 тысяч футболиста, который ещё два года назад вошел в категорию с ценником в 100 млн евро. Крупная ошибка лондонцев.

Коул Палмер, ошибка «Манчестер Сити»

Гвардиола сожалеет, что рано отпустил из клуба Хесуса Наваса. Хотел работать с испанцем дольше. А теперь считает просчетом историю ухода Палмера. Молодой англичанин создал много голов в составе «Челси». Даже с учетом того, что команда не всегда выступает стабильно, а бедняга Палмер раздает пасы без голов, этот трансфер идеально подходит. В «Манчестер Сити» знали, что Палмер может играть круто. Понимали, что стареет Де Брюйне. Коул мог занять место «десятки», если немножко изменить схему. Гвардиола предпочел работу с возрастными футболистами и непонятными вингерами.

Палмеру не нашли места. Коулу заявили, что не рассчитывают на него в основе, поэтому худощавый атакующий хавбек выбрал «Челси». Лондонцы подписали футболиста за 47 млн евро, а теперь ценник 130 миллионов. Скауты «Реала» изучают игру Палмера. Коул может не попасть в клуб такого калибра, но хавбеку 22 года, ценный актив. «Манчестер Сити» отпускал футболистов, которые затем показывали себя в новых командах. Так произошло с форвардом Альваресом, который помогает «Атлетико». Хулиан подходил для работы с Холандом. Лишь через полгода признали ошибку и подписали похожего второго форварда Мармуша. У Гвардиолы были в заявке Палмер и Альварес, а Хосеп их отпустил. А ведь могли стать лидерами нового «Манчестер Сити».

Ашраф Хакими, ошибка «Реала»

Марокканец может играть на левом фланге обороны, не только справа. Понятно, что правше привычнее на позиции Карвахаля, поэтому Ашрафа так уверенно вышвырнули из «Реала». Вот только вспомните о проблемах, которые сейчас у Анчелотти на краях поля. Карвахаль после операции. Васкесу немало лет, бывший крайний форвард Лукас не станет великим правым латералем. Хавбек Вальверде играл правого защитника, но это не его родная позиция. А слева Менди, который вчера создал первый гол в Ла Лиге в сезоне, Ферлан точно не герой сезона. Пас француза не помог обыграть «Бетис». «Реал» уступил и оживил без того бодрую чемпионскую интригу в Ла Лиге.