Топ-10 лучших летних трансферов сезона 2024/25. Чемпионы мира рядом с творцами сенсаций

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сегодня, 16:30

Порадовали нападающие и разрушители.

Хулиан Альварес, «Атлетико», 75 млн евро

Пока рано оценивать зимние сделки. Зато можно провести ревизию летних трансферов. Футболисты адаптировались в новых составах. И многие радуют. Альварес не помог обыграть «Хетафе» на выходных, но Хулиан точно является удачным новичком для клуба Симеоне. «Атлетико» получил молодого чемпион мира, который со временем заменит Гризманна по статусу. Альварес может играть в дуэте с тяжелым норвежцем Серлотом, ещё одной летней ставкой «Атлетико». Хулиан забил «Реалу», оставив «Атлетико» шансы на камбэк в плей-офф Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе, «Реал», бонус 117 млн евро

Раз вспомнили нового форварда «Атлетико», то добавим в список свободного агента из «Реала». Килиану выдали безумный бонус. Дебют оказался сложным. Играет на острие, что не очень любит. Допускал ошибки, выдавал плохие матчи. Но у «Реала» железный характер. У них есть настоящие бойцы на поле, как Вальверде и Родриго. Мбаппе тоже показал силу воли, набрал форму. У Килиана 29 голов и 5 ассистов в 42 матчах. Не так результативен, как во Франции. Но если «Реал» далеко пройдет в Лиге чемпионов и выиграет Ла Лигу, Мбаппе будет рад дебюту.

Никола Миленкович, «Ноттингем Форест», 12.3 млн евро

Шикарная сделка. За небольшие деньги «лесники» подписали ключевого защитника. Миленкович сыгрался с Мурильо в центре обороны. Голкипер Зельс тоже не подводит. Теперь осталось не допустить жесткие ошибки на финише сезона, и тогда «Ноттингем Форест» повторит успех «Астон Виллы». Победители кубка чемпионов из Бирмингема впервые в истории клуба играют в Лиге чемпионов. «Ноттингем Форест» тоже может вспомнить славное прошлое времен Клаффа. Тренер Эшпириту Сантуш на выходных отпраздновал победу над «Манчестер Сити» в концовке матча.

Жоау Невеш, ПСЖ , 60 млн евро

Казалось, что Невеш совершает ошибку. Юный опорник «Бенфики» выбрал команду из Франции, лиги одной большой команды. Но тренер Луис Энрике без Месси, Неймара и Мбаппе начал создавать интересную банду. Парижанам не повезло против «Ливерпуля», а Жоау не реализовал убойный момент. Но по игре на дистанции новичок из Португалии заслужил место в престижном списке. Невеш умеет создавать моменты, выдавал голевые передачи на старте сезона. Классно отбирает мяч. Талантливому хавбеку лишь 20 лет, Невеш является одной из надежд Португалии на ЧМ -2026.

Майкл Олисе, «Бавария», 53 млн евро

Один из самых уверенных дебютантов в истории Лиги чемпионов. Хотя воспитанник школы «Челси» на взрослом уровне играл лишь за «Рединг» и «Кристал Пэлас», в 23 года вингер без проблем преодолел конкуренцию в «Баварии». Сразу стал игроком основы команды Компани. Клуб из Мюнхена вернет себе чемпионство, а Олисе должен быть в заявке сборной Франции. В Лиге чемпионов у Майкла 5 голов и 2 ассиста в 11 матчах. В Бундеслиге 16 результативных действий. Олисе понимает Кейна и Мусиалу, делает игру «Баварии» острее и элегантнее. Умный футболист.

Шарль де Кетеларе, «Аталанта», 22.7 млн евро

Бельгиец не заиграл в «Милане» и отправился в аренду в соседний город Бергамо. Там строгий и не всегда справедливый тренер Гасперини сумел раскрыть сильные стороны атакующего хавбека. Де Кетеларе достался «Аталанте» за скромные для большого футбола 22.7 млн евро. А теперь его трансферная стоимость значительно выше. Шарль в 23 года стал одним из лидеров команды. «Аталанта» имеет шансы на чемпионство в Италии, хотя и вылетели из Лиги чемпионов от бывшего клуба де Кетеларе «Брюгге». У атакующего хавбека 24 голевых действия во всех турнирах.

Виктор Осимхен, «Галатасарай», аренда

Икарди порвал «кресты». От скуки прикалывается, поздравляя жену Месси с 8 марта. С учетом, что Мауро увел жену Макси Лопеса, друга Лионеля, шуточки так себе. «Галатасараю» без Осимхена тоже было бы не смешно. Турецкий клуб не стал сенсацией Лиги Европы, вылетели от АЗ . Зато в чемпионате Турции у нападающего «Наполи» Осимхена 17 голов и 4 ассиста в 21 поединке. Виктор мгновенно стал любимцем публики. Его голы делают «Галатасарай» фаворитом в гонке с «Фенербахче» Моуриньо. А дальше Осимхена ждёт переезд в один из проблемных грандов.

Мэйсон Гринвуд, «Марсель», 26 млн евро

Гринвуд должен был провести срок в тюрьме после того, что сделал с матерью своего будущего ребенка. Юная подруга простила жестокого парня. Но фанаты соперников часто напоминают Мэйсону его свинское и криминальное поведение. После скандала талант из МЮ оказался в аренде в «Хатефе». А прошлым летом вингера забрали в клуб, где у многих футболистов непростая судьба. Гринвуд заиграл. За 26 млн евро «Марсель» Де Дзерби получил 16 голов и 3 ассиста Мэйсона в разных турнирах. Вингеру «Олимпика» лишь 23 года, ещё может найти себе команду в более сложной лиге.

Серху Гирасси, «Боруссия» Д, 18 млн евро

Прошлым летом многие клубы искали снайперов. Гирасси заиграл в «Штутгарте», а теперь стал частью атаки «Боруссии» из Дортмунда. Хотя в Бундеслиге с молодым тренером Шахином пережили крах, Серху шикарно дебютировал в Лиге чемпионов. «Боруссия» неважно сыграла дома против «Лилля». В гостях надо исправиться после ничьей 1:1. Ставка на Гирасси, ведь опытный нападающий забил 10 мячей и сделал 3 ассиста в Лиге чемпионов. Для африканца этот сезон в престижном турнире не дебютный, забивал ещё «Краснодару». Но форвард точно впечатлил новых соперников.

Саму Омородион, «Порту», 15 млн евро

Молодой нападающий сборной Испании перешел из резерва «Атлетико» в основу «Порту» всего за 15 млн евро. Теперь рыночная стоимость подскочила до заоблачной высоты. Саму не убедил Диего Симеоне, но после голов в составе «драконов» легко окажется в заявке сборной Испании и найдет себе новый клуб в топ-5. Нигерийцу с испанским паспортом всего 20 лет. Крепкий Омородион получит ценный опыт в Португалии. Теперь его оценивают скауты и аналитики «Челси» и других богатых клубов.