Клуб бразильской Серии D может попытаться подписать Роналду

Президент «Португезы» Алекс Буржуа в программе CNN Esportes S/A рассказал о намерении подписать нападающего , который выступает за саудовский «Аль-Наср».

Ранее клуб, который в 1920 году основали португальцы, жившие в Сан-Паулу, пытался подписать бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани, но тот принял решение завершить карьеру.

Усилить и возродить гордость португальского сообщества здесь, в Бразилии, — да, именно это и было целью (попытки подписать Нани). Мы поддерживаем эту идею и постараемся привезти великого португальского игрока в 2026 году.

Он — величайший португалец всех времён, величайшая личность в современном мире. Это было бы здорово, но я могу только представить, сколько людей не предлагают Криштиану Роналду ничего, связанного с Португалией, верно? Но очевидно, что он великий португалец, и, понятно, что в какой-то момент мы должны будем попытаться поговорить с ним.