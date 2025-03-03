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Клуб бразильской Серии D может попытаться подписать Роналду

сегодня, 18:52

Президент «Португезы» Алекс Буржуа в программе CNN Esportes S/A рассказал о намерении подписать нападающего Криштиану Роналду, который выступает за саудовский «Аль-Наср».

Ранее клуб, который в 1920 году основали португальцы, жившие в Сан-Паулу, пытался подписать бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани, но тот принял решение завершить карьеру.

Усилить и возродить гордость португальского сообщества здесь, в Бразилии, — да, именно это и было целью (попытки подписать Нани). Мы поддерживаем эту идею и постараемся привезти великого португальского игрока в 2026 году.

Он — величайший португалец всех времён, величайшая личность в современном мире. Это было бы здорово, но я могу только представить, сколько людей не предлагают Криштиану Роналду ничего, связанного с Португалией, верно? Но очевидно, что он великий португалец, и, понятно, что в какой-то момент мы должны будем попытаться поговорить с ним.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 19:11
С такой фамилией, может быть и может себе позволить
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 19:11
Лет через 10 легко, но после того, как купит этот клуб, подпишет сам себя так сказать)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:09
Роналду помоему и там хорошо !
7wgnpdza7qg8
7wgnpdza7qg8
сегодня в 19:09
Криш не поедет в сериюД
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:59
А вот это полная ерунда...
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