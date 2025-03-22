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Альварес: «Я не почувствовал двойного касания при исполнении пенальти»

вчера, 14:56
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес впервые высказался о спорном эпизоде с пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», завершившемся победой «сливочных» по пенальти (4:2 после ничьи 2:2 по сумме двух встреч).

Я видел это тысячу раз. Везде есть видео. Я не почувствовал двойного касания при исполнении пенальти. Если это было два касания, то контакт минимальный, и его очень сложно воспринять. Но... Это все. Правила должны быть немного четче, потому что я не пытался воспользоваться преимуществом.

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Все комментарии
Bryan
Bryan
сегодня в 06:45
А чего удивительного здесь?
RM_35
RM_35
вчера в 18:48
ну конечно, а то он бы сказал, что да, я коснулся два раза!!
да и сколько уже можно об этом мусолить? было и было, уже прошло!!
а правило конечно надо пересмотреть, как по мне в таких случаях надо давать перебить, как есть в правиле о нарушении вратаря!!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 18:41, ред.
Может, сломать эту шарманку?
Не этот пенальти повлиял на рекорд, а незабитый пенальти Вини...
Да и в серии и после удара Альвареса было равенство в счёте...
Достали своими обсуждениями матча.
Реал в итоге оказался мастеровитее, удачливее и баста!
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:14
...и так всё предельно ясно.....!!!
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:59, ред.
"...Правила должны быть немного четче..."

Куда уж четче, в правилах сказанно, что касание мяча должно быть одно, у Альвареса их было два. Что тут для Альвареса не понятно или не четко сказанно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:30
В любом эпизоде всегда найдётся недовольный...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:28
Ну значит не было, переигрываем, срочно перелопачиваем всё расписание ЛЧ, переносим финал. Или чего надо то Атлетико теперь?
112910415
112910415
вчера в 15:22
так бывает, да
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:11
Атлетико накручивают сами себя... Зачем, если вопрос закрыт?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:09
Хулиан Альварес не почувствовал двойного касания? Возможно это так и было, но двойника заметили игроки Реала и сообщили об этом судье. Судья проверил их информацию. Техника не имеет эмоций, с её помощью удалось выяснить - двойное касание было однозначно. Арбитр вынес верное решение. Зачем Атлетико пытается обострить понятную ситуацию?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:07, ред.
Многие люди застряли внимание на пенальти Альвареса...Возможно, многие думают, что из-за Альвареса Атлетико проиграл. Но, ведь у Атлетико был хороший шанс сравняться по голам по пенальти. А другой игрок Атлетико не попал в ворота...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:01
Да хоть танцуй двумя ногами на мяче, для болельщиков Барсы и Атлетико, касании не было, вас засудили. Ровно тоже было бы если бы это случилось с Реалом, или Барсой. Это надо просто принять, извлечь урок, и двигаться дальше
Гость
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