Альварес: «Я не почувствовал двойного касания при исполнении пенальти»

Нападающий «Атлетико» впервые высказался о спорном эпизоде с пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», завершившемся победой «сливочных» по пенальти (4:2 после ничьи 2:2 по сумме двух встреч).

Я видел это тысячу раз. Везде есть видео. Я не почувствовал двойного касания при исполнении пенальти. Если это было два касания, то контакт минимальный, и его очень сложно воспринять. Но... Это все. Правила должны быть немного четче, потому что я не пытался воспользоваться преимуществом.