Дешам: «Конфликт с Зиданом? Очередной домысел!»

Наставник сборной Франции отреагировал на слухи о конфликте с тренером . Ранее Дешам и Зидан вместе выступали за «Ювентус» и национальную команду.

Очередной домысел! Мы провели вместе немало лет. Между нами по-прежнему есть огромное уважение. Кстати, когда мы виделись в последний раз, мы обменялись мнениями и здорово пообщались, мы оба признаем достижения друг друга.

Я не являюсь его близким другом. У нас обоих своя жизнь, но, что бы ни произошло, между нами всегда будет уважение.