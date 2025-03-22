Дешам: «Конфликт с Зиданом? Очередной домысел!»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на слухи о конфликте с тренером Зинедином Зиданом. Ранее Дешам и Зидан вместе выступали за «Ювентус» и национальную команду.
Очередной домысел! Мы провели вместе немало лет. Между нами по-прежнему есть огромное уважение. Кстати, когда мы виделись в последний раз, мы обменялись мнениями и здорово пообщались, мы оба признаем достижения друг друга.
Я не являюсь его близким другом. У нас обоих своя жизнь, но, что бы ни произошло, между нами всегда будет уважение.
Ранее сообщалось, что Зидан станет новым рулевым «трёхцветных».
после ЧМ в Катаре и надо было уходить. игра на Евро 2024 это подтвердила.
а так то Дешам топ и как игрок, и как тренер. выиграл и ЧМ, и ЧЕ.
еще 2 ЛЧ выиграл.
после ЧМ в Катаре и надо было уходить. игра на Евро 2024 это подтвердила.
а так то Дешам топ и как игрок, и как тренер. выиграл и ЧМ, и ЧЕ.
еще 2 ЛЧ выиграл.