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Дешам: «Конфликт с Зиданом? Очередной домысел!»

вчера, 21:49

Наставник сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на слухи о конфликте с тренером Зинедином Зиданом. Ранее Дешам и Зидан вместе выступали за «Ювентус» и национальную команду.

Очередной домысел! Мы провели вместе немало лет. Между нами по-прежнему есть огромное уважение. Кстати, когда мы виделись в последний раз, мы обменялись мнениями и здорово пообщались, мы оба признаем достижения друг друга.

Я не являюсь его близким другом. У нас обоих своя жизнь, но, что бы ни произошло, между нами всегда будет уважение.

Ранее сообщалось, что Зидан станет новым рулевым «трёхцветных».

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:03
нужно уметь сказать - стоп - своевременно.
после ЧМ в Катаре и надо было уходить. игра на Евро 2024 это подтвердила.
а так то Дешам топ и как игрок, и как тренер. выиграл и ЧМ, и ЧЕ.
еще 2 ЛЧ выиграл.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:34
Дыма без огня не дывает
shur
shur
вчера в 22:49, ред.
...не о том мысли, совсем не о том, где игра, где интересная команда Сборная Франции, на носу ЧМ...???!!!
протон
протон
вчера в 22:45
Мне кажется Дешам переседел явно на своем месте. Лет 5 точно как.
Гость
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