Сборная Норвегии вышла на матч с Молдовой с неправильной датой на форме

Сборная Норвегии вышла на матч с Молдовой в футболках с неправильной датой на груди.
Игра состоялась 22 марта, а на форме было написано: «23.03.2025». Гости одержали победу со счётом 5:0.
Сборная Норвегии вышла на матч с Молдовой в футболках с неправильной датой на груди.
Игра состоялась 22 марта, а на форме было написано: «23.03.2025». Гости одержали победу со счётом 5:0.
Что бы понятно было 23 число сначала наступило в Молдове, а только через час в Норвегии.
Что бы понятно было 23 число сначала наступило в Молдове, а только через час в Норвегии.