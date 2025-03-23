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Сборная Норвегии вышла на матч с Молдовой с неправильной датой на форме

вчера, 11:38
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 5Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияМатч завершен

Сборная Норвегии вышла на матч с Молдовой в футболках с неправильной датой на груди.

Игра состоялась 22 марта, а на форме было написано: «23.03.2025». Гости одержали победу со счётом 5:0.

Сборная Норвегии вышла на матч с Молдовой с неправильной датой на форме

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:25
И это при том, что часовой пояс на час раньше в Молдове.
Что бы понятно было 23 число сначала наступило в Молдове, а только через час в Норвегии.
uqayh52zm8dm
uqayh52zm8dm
вчера в 14:13
Норвежские и молдавские даты в данном случае не совпали, такой футбол нам не нужен.
протон
протон
вчера в 13:52
Присудить техническое поражение !
ypm4v9gqtep6
ypm4v9gqtep6
вчера в 12:38
У молдаван свои даты, норвежцы просто не угадали.
felix
felix
вчера в 12:19
Технарая им прописать!))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:09
В Норвегии уже 23-е было вчера)) свой часовой пояс)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:06
Там Нолан яслитеусдоп
sv_1969
sv_1969 ответ nkdwhh68gd3r (раскрыть)
вчера в 12:01
К сожалению только 0-3 могут оформить)))
nkdwhh68gd3r
nkdwhh68gd3r
вчера в 11:45
Норвегия была не права, ей нужно засчитать техническое поражение 5-0.
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