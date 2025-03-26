Воспитанник «Ливерпуля» бросил клуб ради «Реала». Перес применил своё смертельное оружие

1742982679

сегодня, 12:51

Практика, которая не красит футболистов.

Александер-Арнольд оставил «Ливерпуль» без денег

У каждого клуба своя система оплаты. Что уже плохо, поскольку открывает путь к манипуляциям. Всегда можно нанять компанию, которая через третьи руки принадлежит семье футболиста, чтобы втиснуться в лимиты по проценту отчислений на зарплаты игрокам или трансферы. В финансовом плане в футболе бардак. Чем пользуются акулы индустрии, вроде Флорентино Переса. Президент «Реала» в очередной раз применил старую схему законного «подкупа» будущего игрока «Реала».

Александер-Арнольд третий в «Ливерпуле» по зарплате. Ему выдают по 215 тысяч евро в неделю. Жалобы, что 11 миллионов евро в год до уплаты налогов – преступно низкая зарплата, оставьте тем, кто не знает систему оценки футбольных достижений в «Ливерпуле». Тренту постоянно выплачивали бонусы за любой чих в интересах клуба. Еще в 2021-м году игроку выдали третий контракт в клубе, где не платят столько даже нападающим. «Красные» всегда ценили воспитанника.

А теперь Александер-Арнольд с семьей решили, что «Ливерпуль» обойдется без трансферной выгоды в день расставания. Никто не мешал футболисту договориться с «Реалом», продлить контракт с «Ливерпулем» и прописать в договор трансферную стоимость конкретно для мадридцев. Но нет, футболист хочет получить в карман сумму, которую Перес мог перечислить на счета «Ливерпуля». «Дело Босмана» было о том, чтобы клубы не брали футболистов в заложники, мешая работать.

То, что делает Александер-Арнольд, не оправдать его «низкой зарплатой». У Трента было много лет, чтобы определиться. Хочет в «Реал»? На здоровье, причины все понимают. Там борьба за великие трофеи, Эль-Класико против Рафиньи, а также друг Беллингем. Но воспитаннику «Ливерпуля» не запрещали обсудить год или даже два назад детали сделки так, чтобы выиграл и Трент, получив в Мадриде прекрасные условия контракта, и английский клуб, который воспитал футболиста.

Сводный брат Рюдигера забрал деньги вместо «Челси»

Футболисты редко бывают благодарными. Рюдигер до «Челси» был на периферии. Случались классные матчи за «Рому», но до переезда в Лондон не умел часто работать на максимальных оборотах. Антонио допускал дикие ошибки. Решение Марины Грановской подписать за 9 млн евро защитника «Ромы» изменило жизнь немца. Рюдигер выиграл с «Челси» пять трофеев, в том числе Лигу чемпионов. Никто не мешал ему уйти в «Реал» за деньги. Тем более, сумма не была бы огромной.

Перес готов был отдать «Челси» около 40 млн евро за переход футболиста. Рюдигер мог поблагодарить лондонский клуб таким образом. Работа на организованную команду повысила его уровень мастерства. В «Роме» в него верили даже после травмы крестообразных связок колена. А в Лондоне Антонио подарили свободу самовыражения в обороне. Рюдигер – рисковый защитник, но его подготовили к игре в основе «Реала». Вместо благодарности получили отказ принести деньги.

Футболисты часто жалуются на нагрузки. Но форматы турниров меняются именно из-за финансовых аппетитов игроков. Рюдигер отказался остаться в «Челси». Ушел в «Реал» так называемым «свободным агентом». В его случае сводный брат Сар Сенеси – бывший немецкий нападающий, получил 35 млн евро от Переса. Вот так с потолка непонятный посредник в сделке, которую заключил бы даже ребенок, получает 35 млн евро. А футболисту предложили 10 млн евро после уплаты налогов.

Изначально идея покинуть «Челси» у Рюдигера возникла именно из-за денег. Зарабатывал «всего» 8.5 млн евро, а хотел 12. В «Реале» выдали в итоге 14.6, в неделю по 280 тысяч евро. Это если забыть о 35 млн евро подписного бонуса брату. В Мадриде обожают рассказывать, какой Перес гений, как часто убеждает сильных футболистов выбрать «Реал». При этом Флорентино или ставит рекорды – Роналду, Бэйл и Азар приходили за дикие деньги, или просто выдает подписные бонусы.

Мбаппе и Алаба озолотились в день трансфера в «Реал»

Килиан давно не был бедным. Получал слишком много денег в ПСЖ . Роскошь негативно повлияла на его футбольное развитие. Катарцы пытались привязать Мбаппе к парижскому клубу финансово. Несколько лет подряд получалось, но в итоге Килиан отправился в «Реал». Сейчас пишут, что Мбаппе мог получить 250 млн евро за один сезон в ПСЖ . Ему обещали бонус за лояльность, а новый контракт был бы ещё круче. Вот только в Мадрид француз поехал, оставив ПСЖ без денег.

Разумеется, катарцы сами виноваты. Перес договорился о трансфере Килиана за год до этого. Готов был платить ПСЖ . Катарцы взбрыкнули, сделка сорвалась. Мбаппе решил оставить шейхов без дохода за трансфер, а 117 млн евро положить себе в карман. Перес поступил хитро. Выдали игроку 30 млн евро зарплаты, а подписной бонус разделил на пять лет. То есть в годичный лимит Ла Лиги на расходы на игроков идет около 50 млн евро, что упрощает «Реалу» регистрацию новичков.

Уход ветеранов Начо и Крооса тоже помог. А сейчас могут отпустить Модрича, чтобы сэкономить деньги на зарплату новому хавбеку. Алаба, когда его агент обвел вокруг пальца «Баварию» – обещал продлить контракт, а потом Давид оказался в «Реале», тоже выбрал Мадрид не только по футбольным причинам. Австриец получил 17.7 миллионов евро бонусом, который разделил с агентом Захави и отцом. Также центральный защитник получил в «Реале» зарплату выше, чем у нападающих.

У «Реала» есть финансовый козырь в борьбе с «Барселоной»

Плохо, что некому навести порядок в мире трансферов. Ценники с потолка убивают футбольный рынок. Убьют многие клубы, дело времени. А разрешенные хитрости, вроде «бонусов» посредникам, влияют всё сильнее. Так было в случае с отцом Холанда, которому заплатили шейхи из «Манчестер Сити». Так было со знакомым Роналду, который организовал переход Криштиану в Саудовскую Аравию. Давно стоило ограничить выплаты посредникам четким невысоким процентом.

И пора запретить «подписной бонус». Если клубы хотят выдать свободному агенту достойную зарплату – их право. Но вряд ли бонус и зарплата облагаются налогами в одинаковой мере. Скорее всего, клубы из Испании и других футбольных стран просто ищут пути обхода налогового законодательства. Также бонус можно выплатить сразу, а в лимиты Ла Лиги на зарплаты будет поступать частями, разбитый по годам. И это важно, ведь «Реалу» разрешили потратить 754 млн евро за этот сезон.

У «Барселоны» лимит 426 млн евро, они в него не вписываются. А у «Атлетико» всего 310 миллионов. Когда смеются, что Симеоне не побеждает Анчелотти и Флика каждый сезон, то забывают о преимуществе Переса. Сказочно успешный «Реал» сказочной богатый. Сто раз критиковали руководство «Барселоны». Сами привели клуб на грань банкротства. Но глупо отрицать, что Перес имеет заметное финансовое преимущество. Каталонцы не могут подписать Холанда, а Мбаппе с бонусом в «Реале».