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В ЦСКА сообщили, что контактов с «Галатасараем» по Файзуллаеву не было

вчера, 11:10

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал источнику, что клуб не получал от «Галатасарая» обращения по поводу перехода вингера Аббосбека Файзуллаева в турецкую команду.

Ранее об интересе стамбульцев сообщил Markaj News.

Точно так же, как и вы, прочитал об интересе «Галатасарая» в интернете. Никакой конкретики, никаких контактов не было. Зимой по нему никаких обращений тоже не было.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 15:36
Файзуллаев нам самим нужен!
lotsman
lotsman
вчера в 14:58
Вбросов в прессе много. Не всему надо верить.
Orakel
Orakel
вчера в 14:01
Его бы в Реал Сосьедад, помочь Захаряну Арсену Норайровичу.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:25
Хлусевич только в Реал или Барселону, Сарай не его уровень
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:55
Bad Listener
Это точно, вот если бы Хлусевича удалось купить у КБ это было бы усиление на века. Но Хлусевич это золотой фонд КБ
5ny8tdez8f6c
5ny8tdez8f6c
вчера в 11:55
Цену набивают игроку, который пока не готов даже для Турции.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:50
А зачем нужен Фалзулаев Галатасараю? Галатасарай амбициозный клуб вроде, собирается на евроарене выступать, в Турции доминировать, зачем же им усреднять состав и делать его слабее?
112910415
112910415
вчера в 11:41
вот и славно, самим нужен !
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:38
Логичное заявление , после того как игрок сказал , что на данный момент ни куда из клуба уходить не намерен.
Capral
Capral
вчера в 11:34
Не было и не надо. Пусть играет в ЦСКА, и радует болельщиков своей прекрасной игрой!!!!!!!
hk3a6gv5zdxm
hk3a6gv5zdxm
вчера в 11:29
Кому он нужен в Галатасарае.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:21
Агент ведет наверное свои игры
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