В ЦСКА сообщили, что контактов с «Галатасараем» по Файзуллаеву не было

Генеральный директор московского ЦСКА рассказал источнику, что клуб не получал от «Галатасарая» обращения по поводу перехода вингера в турецкую команду.

Ранее об интересе стамбульцев сообщил Markaj News.

Точно так же, как и вы, прочитал об интересе «Галатасарая» в интернете. Никакой конкретики, никаких контактов не было. Зимой по нему никаких обращений тоже не было.