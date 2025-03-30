В ЦСКА сообщили, что контактов с «Галатасараем» по Файзуллаеву не было

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал источнику, что клуб не получал от «Галатасарая» обращения по поводу перехода вингера Аббосбека Файзуллаева в турецкую команду.
Ранее об интересе стамбульцев сообщил Markaj News.
Точно так же, как и вы, прочитал об интересе «Галатасарая» в интернете. Никакой конкретики, никаких контактов не было. Зимой по нему никаких обращений тоже не было.
Это точно, вот если бы Хлусевича удалось купить у КБ это было бы усиление на века. Но Хлусевич это золотой фонд КБ
Это точно, вот если бы Хлусевича удалось купить у КБ это было бы усиление на века. Но Хлусевич это золотой фонд КБ