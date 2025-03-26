Ценного снайпера «Спартака» зовут к Сафонову и Головину. Готов сыграть в Лиге чемпионов

1743016883

сегодня, 22:21

Хитрый Угальде ждёт отъезда.

ПСЖ и «Монако» прицениваются к костариканцу

Поскольку парижане подписали Сафонова, то их скауты смотрели матчи РПЛ . Головин попал в «Монако» намного раньше, но у его клуба по-прежнему понятная связь с Россией через совладельцев, семью миллиардера Рыболовлева. Годами идут разговоры о продаже акций предпринимателя. Наняли контору, которая ищет покупателя, но пока Головин играет за клуб с российским владельцем. А это значит, что аналитики клуба точно изучали игру Угальде, Батракова и Агкацева, если «Монако» нужен новый голкипер.

В топ-5 знают плюсы игроков из РПЛ . Недооцененные, ведь нет рекламы в еврокубках. Часто молодые. Успех Кварацхелии в Италии, как и матчи Сафонова в основе парижан убеждают покупателей, что можно вести переговоры и заключать сделки с футболистами, которые готовились в РПЛ . А поскольку Угальде адаптирован в Европе, так как играл за «Твенте», то это беспроигрышная ставка для ПСЖ или «Монако». Плюс новый опытный спортивный директор «Спартака» Кахигао не выставит неприличный ценник.

Угальде точно понимал, что в РПЛ едет на несколько сезонов. Чем лучше играет и быстрее набирает обороты – тем ближе к расставанию. Манфреду в мае исполнится 23 года, речь о молодом и результативном форварде. Может в ближайшее время действовать более зрело и грамотно. Трудный старт в «Спартаке» работает в глазах аналитиков и скаутов как плюс футболисту. Справился с кризисом и адаптировался к игре «красно-белых». Получается, есть характер. А в универсализме молодого человека давно не сомневались.

Нападающий нужен ПСЖ в роли необычной «девятки». У Луиса Энрике в центре атаки не закрепился португалец Гонсалу Рамуш. Играл южнокореец Ли Канджин. А в матчах нового года после футбольного воскрешения Дембеле и приезда Кварацхелии именно эти двое заходили в штрафную площадь в поисках момента. А вот если Дембеле будет справа, Баркола или Дуэ на другом краю поля, то Кварацхелии нужен в центре напарник в стиле Микаутадзе из сборной Грузии и «Лиона». На эту роль подходит именно Манфред Угальде.

Последние подписания ПСЖ многих впечатлили. Не охотились за именами, как в случае с Рамосом, Месси и Неймаром, а сосредоточились на стиле. Угальде дополнит атаку ПСЖ . Хотя это опасный вариант для форварда, потому что очень большая конкуренция. Зато сразу прыжок из уровня «Спартака» на уровень одного из фаворитов Лиги чемпионов. Прекрасное испытание для молодого человека, который хочет стать настоящим лидером сборной и клуба. А вот для «Монако» Манфред представляет ценность как форвард-инсайд.

У команды Головина есть центральный нападающий, даже не один. У «Монако» вместо Эмболо и Балогуна заиграл новичок из Дании. Мика Бирет забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 9 поединках Лиги 1. А группа поддержки не всегда впечатляет. Японец Минамино не очень результативный. Нельзя исключать, что тренерский штаб «Монако» попросил о трансфере Угальде. Одновременно молодой, результативный и универсальный футболист. Прекрасный вариант, особенно если ценник не выше приемлемых 20-25 млн евро.

Угальде слишком перспективен для чемпионата Франции

Невысокий, но резкий игрок. Ловкий и техничный нападающий. Манфред по габаритам как Хулиан Альварес из «Атлетико» и сборной Аргентины. Их можно сравнить друг с другом. Альвареса недооценили в «Манчестер Сити», хотя изначально сделали на него ставку. Всем места под крылом Гвардиолы не хватило. А в составе «Атлетико» и национальной команды Хулиан хорош, когда не поскальзывается при исполнении послематчевого пенальти, как против «Реала». Угальде тоже хочет выступать за клуб с местом в Лиге чемпионов.

Поймем его переход в ПСЖ . Как минимум сразу поймет Сафонова и Кварацхелию, хотя Хвича не большой специалист по иностранным языкам. Зато прекрасен как напарник в атаке, что подтвердят Осимхен и Микаутадзе. Сейчас у ПСЖ собирается линия нападения, где все умеют поделиться мячом. В «Твенте» Угальде не только забивал голы, но и выдавал умные последние передачи. В Париже, если пройдет главный кастинг, окажется в ситуации, где не получится играть эгоистично. Но Манфред способен развивать таланты.

А в «Монако» идти нет смысла. Головин не признается, ведь является капитаном команды, но Александр совершил ошибку, выбрав этот клуб. Слишком силен ПСЖ , чтобы у монегасков было много трофеев во Франции. Тренеров меняли часто, а теперь думают о продаже контрольного пакета акций клуба. Головин, если бы не травмы, мог играть в более престижной лиге. Угальде стоит думать об английских вариантах развития карьеры. Также можно найти интересные проекты в Италии, хотя в Серии А часто заняты места в центре атаки.

Тогда как в Англии форварда ищут «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». Тяжело пробиться туда из «Спартака». Большие клубы смотрят на проверенные варианты, вроде шведа Исака. Также не определился с новым клубом его напарник по сборной Дьёкереш. Когда на рынке два таких форварда, то Угальде автоматически переходит в раздел интересов французских клубов. В любом случае нападающий «Спартака» должен проводить ближайшие поединки в РПЛ так, словно за ним следят скауты самых больших клубов из Европы.

Достаточно понравиться по движению, тактическому пониманию эпизодов и статистике, чтобы даже в «Ливерпуле» задумались. Там будут проблемы в атаке, если Салах покинет команду, а руководство устанет от перепадов в игре Нуньеса и Диаса. Угальде можно представить в большом клубе. Разумеется, в роли недооцененного молодого футболиста, в которого верят аналитики и тренер. Так в Хусанова поверили Гвардиола и скауты «Манчестер Сити», хотя недолго играл за «Ланс». Или как в Кварацхелию поверили в «Наполи».