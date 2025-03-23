Глава «Сьона» считает, что Миранчук похож на Зидана

Президент швейцарского «Сьона» рассказал источнику, почему считает российского полузащитника команды похожим на экс-футболиста сборной Франции Зинедина Зидана.

В нынешнем сезоне, который является для Миранчука первым в Швейцарии, хавбек забил два мяча и сделал одну результативную передачу в 16 матчах за «Сьон».

Почему считаю, что Миранчук похож на Зидана? Потому что у Антона есть техника, близкая к французу. Теперь ему предстоит обрести свою индивидуальность на поле. Он должен стать более жёстким [на поле].

Миранчук — очень добрый. Он никогда бы не ударил Матерацци головой, как это сделал Зизу в финале чемпионата мира.