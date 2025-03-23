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Глава «Сьона» считает, что Миранчук похож на Зидана

вчера, 14:51

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин рассказал источнику, почему считает российского полузащитника команды Антона Миранчука похожим на экс-футболиста сборной Франции Зинедина Зидана.

В нынешнем сезоне, который является для Миранчука первым в Швейцарии, хавбек забил два мяча и сделал одну результативную передачу в 16 матчах за «Сьон».

Почему считаю, что Миранчук похож на Зидана? Потому что у Антона есть техника, близкая к французу. Теперь ему предстоит обрести свою индивидуальность на поле. Он должен стать более жёстким [на поле].

Миранчук — очень добрый. Он никогда бы не ударил Матерацци головой, как это сделал Зизу в финале чемпионата мира.

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 21:16
Ничего общего нет ни в чем.
adekvat
adekvat ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:27
Лысый и смуглый.
НЕ хейтер
НЕ хейтер
вчера в 20:07
И миранчук лучше зидана,и сборная россии-чемпион мира... что дальше, ЗМ Антони?
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:54
Конечно, любой президент любого футбольного клуба будет хвалить своих игроков, но сравнивать обычного среднего футболиста с Зиданом это уже перебор. Такой комплимент допустим молодому игроку и то, в качестве аванса.
112910415
112910415
вчера в 16:49
надо у Зидана дополнительно уточнить !
ks6w49j2kftw
ks6w49j2kftw
вчера в 16:37
Может головой в грудину пробить?
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:16
Толи пьяный, толи ещё че...
rc9x53kuy84s
rc9x53kuy84s
вчера в 16:11
Президент Сьона не знает как о себе напомнить.
Capral
Capral
вчера в 16:00
В 68 лет можно быть уже и поумнее...
Vilar
Vilar
вчера в 15:56
Если похож, должен этого толи константина, толи кристиана хорошо боднуть в живот, чтобы он увидел разницу между Миранчуком и Зиданом.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:37
Ах вот оно что, а я то думаю откуда это ощущение что щас с головы пропишет прям через экран
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:34
Миранчук разве лысый?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:33
константин явно готовит продажу антона.
реклама двигатель бизнеса))
придется Миранчуку прибавить в игре.
Futurista
Futurista
вчера в 15:24
Президент швейцарского сыра...то ли Кристиан...то ли Константин...
Listoff
Listoff
вчера в 15:13
Через какое стекло он это увидел?
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 15:04
Облысел чтоль?. 🤭🧑‍🦲
qxycvghph595
qxycvghph595
вчера в 15:02
Так похож, прям одно лицо
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:57
А Миранчук бы просто "в штаны наложил" перед таким как Матерацци
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:57
Ой да ладно.....Миранчук намного выше классом и добился большего)))) ой ржу.....простите
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:56
Но тут, Константин, явно погорячился.)
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