Глава «Сьона» считает, что Миранчук похож на Зидана

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин рассказал источнику, почему считает российского полузащитника команды Антона Миранчука похожим на экс-футболиста сборной Франции Зинедина Зидана.
В нынешнем сезоне, который является для Миранчука первым в Швейцарии, хавбек забил два мяча и сделал одну результативную передачу в 16 матчах за «Сьон».
Почему считаю, что Миранчук похож на Зидана? Потому что у Антона есть техника, близкая к французу. Теперь ему предстоит обрести свою индивидуальность на поле. Он должен стать более жёстким [на поле].
Миранчук — очень добрый. Он никогда бы не ударил Матерацци головой, как это сделал Зизу в финале чемпионата мира.