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Антон Миранчук сравнил чемпионаты Швейцарии и России

сегодня, 16:54

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук сравнил швейцарскую Суперлигу и РПЛ.

Понятен ли мне чемпионат Швейцарии? Более-менее, да. Сложнее ли он, чем чемпионат России? Они немного разные: там больше физики, наверное, меньше тактики.

Бей-беги? Я бы так не сказал. Многие команды умеют играть. Те команды, которые выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, показывают хороший уровень. Много больших ребят-французов, которые такие гренадёры – как и сегодня тоже были (смеётся). То есть любят потолкаться; физически их выделю больше всего.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 17:37
Ну хоть что то как в Швейцарии)...
Вещий
Вещий
сегодня в 17:20
Бей - беги и у нас частенько прослеживается...
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:15
Ну вот после небольшого , нехитрого анализа - теперь и нам понятен чемпионат Швейцарии , ну так - более - менее..)
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 17:07, ред.
"Беги, гей, беги" )...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:04
"Французы силачи из Лиги бей - беги"...)
Futurista
Futurista
сегодня в 16:58
Загорелые гренадёры)..половина игроков сборной Швейцарии – из семей иммигрантов...
Гость
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