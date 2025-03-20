Антон Миранчук сравнил чемпионаты Швейцарии и России

Полузащитник «Сьона» сравнил швейцарскую Суперлигу и РПЛ .

Понятен ли мне чемпионат Швейцарии? Более-менее, да. Сложнее ли он, чем чемпионат России? Они немного разные: там больше физики, наверное, меньше тактики.

Бей-беги? Я бы так не сказал. Многие команды умеют играть. Те команды, которые выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, показывают хороший уровень. Много больших ребят-французов, которые такие гренадёры – как и сегодня тоже были (смеётся). То есть любят потолкаться; физически их выделю больше всего.