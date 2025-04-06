Конец эпохи. Томас Мюллер уйдёт из «Баварии»

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Клуб не предложил своей легенде новый контракт.

В мире топ-клубов и легендарных футболистов новый скандал, ну, или скандальчик, или вообще просто интересная ситуация – зависит от того, насколько сильно вы склонны драматизировать, как часто ведетесь на кликбейтные заголовки и вообще, каково ваше отношение к «Баварии», Мюллеру и немецкому футболу. Завершилась целая историческая веха. В современной истории топ-клубов уже почти не осталось игроков одной команды, которые на протяжении долгих лет подтверждали бы свой уровень. Томас Мюллер в этом плане – редкий игрок, пусть кто-то и не считает его в достаточной мере исторической фигурой.

Итак, что случилось? Все очень просто. 35-летнему футболисту «Бавария» не предложила новый контракт. Так звучит самая короткая версия. Иные же гласят о том, что переговоры активно шли последние два месяца. Вряд ли они заключались в том, что агент Мюллера просил любой контракт, а руководство клуба просто наотрез отказывалось, не предлагая никакого соглашения. Скорее всего, варианты были, но они не устроили футболиста. По информации немецких СМИ , еще две недели назад боссы «Баварии» уведомили Мюллера, что переговоры окончены, и нового контракта не будет. А заявление появилось только сейчас. Давайте посмотрим на слова всех заинтересованных сторон.

Заявления

Во-первых, стоит обратить внимание на первое сообщение от самого Мюллера. В нем, кажется, сквозит некая обида. Если это не так – скажите. Вот оно:

После того как в последнее время обо мне ходило много спекуляций, я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы внести ясность. Даже спустя все эти годы, независимо от того, сколько минут я играю, мне по-прежнему очень весело находиться на поле с ребятами и вместе бороться за наши цвета. Я легко мог представить себе эту роль в следующем сезоне. Однако клуб принял сознательное решение не заключать со мной новый контракт на следующий сезон. Даже если это не соответствовало моим личным желаниям, важно, чтобы ассоциация следовала своим убеждениям. Я уважаю этот шаг, к которому совет директоров и наблюдательный совет, конечно же, не отнеслись легкомысленно.

Потом он еще добавил, что очень хочет вернуть чемпионский титул в Мюнхен перед своим уходом, а также успеть порадоваться новым трофеям. Шансы, кстати, есть, поскольку «Бавария» еще борется в Лиге чемпионов, финал которой в текущем сезоне пройдет как раз на «Альянц Арене». Впрочем, заявление клуба было более конкретным. Там уточнили, что будет проведен прощальный матч легенд с участием Мюллера, причем в немецких СМИ утверждается, что такой пункт вообще был прописан в действующем контракте с игроком. А последние соревновательные матчи за «Баварию» Мюллер проведет на клубном чемпионате мира, который пройдет летом в США в новом формате.

При этом заявления руководителей «Баварии» по тональности отличаются от слов самого Мюллера. Вот как описал решение генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дризен:

Самое главное, что мы нашли обоюдное решение. Мюллер – один из величайших игроков, которых когда-либо клуб воспитывал. Поэтому для нас было важно найти справедливое и дружественное соглашение.

Согласитесь, не выглядит так, словно клуб просто отправил ветерана на мороз, отказавшись от его услуг. Дифирамбы Мюллеру пел и президент «Баварии» Герберт Хайнер, а спортивный директор Кристоф Фройнд был более конкретен по поводу причин расставания, не упустив возможности еще раз восхититься достижениями игрока:

Томас Мюллер – это никаких трюков, шоу – просто невероятное количество инстинктов и экстраординарное чтение игры. Идеальный футболист. Другого такого точно не будет. И он впитал ценности «Баварии» с юных лет. Это решение было чрезвычайно трудным, что понятно каждому. В конечном счете мы это сделали из соображений планирования состава. Главное – мы можем честно посмотреть друг другу в глаза. Теперь наша задача – закончить сезон с как можно большим количеством трофеев.

Наследие

Если говорить о тех самых трофеях, то все успехи «Баварии» последних 17 лет были так или иначе связаны с Мюллером. Это человек-эпоха для клуба. Он с 10-летнего возраста рос в системе «Баварии», а в 2008 году дебютировал в Бундеслиге под руководством Юргена Клинсманна. По-настоящему расцвет уже через год под началом Луи ван Гала. С тех пор он неотделим от «Баварии».

Суммарно Мюллер завоевал с клубом 33 трофея, среди которых 12 чемпионских званий – это рекорд, который скорее всего еще и увеличится после нынешнего сезона. Дважды он брал Лигу чемпионов и титул клубного чемпиона мира, шесть раз – Кубок Германии, семь раз – Суперкубок. Забавной странностью на этом фоне кажется, что он ни разу не признавался футболистом года в Германии.

За его плечами 743 матча за мюнхенцев, что является рекордом. Он занимает третье место в истории в списке лучших бомбардиров клуба с 247 голами. Можно вспомнить, что и в сборной Германии Мюллер играл значимую роль, когда она становилась чемпионом мира в 2014 году. К слову, международную карьеру хавбек завершил после Евро-2024, оставив в статистике 131 матч за сборную с 45 голами.

Причины

Кажется, что с такой историей и статусом, а также при желании игрока остаться в команде клуб просто обязан продлевать контракт. Но тут мы переходим на территорию слухов из немецких СМИ . Предполагается, что Мюллер хотел еще на один год продлить договор. В то же время Венсан Компани не видел в этом смысла, поскольку не рассчитывал на игрока. Это можно было понять и по нынешнему сезону, когда вклад хавбека в результаты и игру оказывался не самым существенным.

Он выходил на поле в стартовом составе в восьми матчах из 23 сыгранных в Бундеслиге, отметившись голом и пятью результативными передачами. Чаще всего Мюллеру отводилось всего несколько минут. Компани посчитал, что с этим справится и какой-нибудь парень из молодежного состава, заодно и опыта наберется. В Лиге чемпионов Мюллер выходил в старте в трех матчах из десяти, забив дважды и отметившись одним голевым пасом.

Но более существенно даже не снижение вклада, а соотношение его к затратам. В «Баварии» всегда умели считать деньги. У Мюллера при таком количестве минут аж третья по величине зарплата в Бундеслиге, составляющая 1,6 миллиона евро в месяц. Мюнхенцы сэкономят колоссальные средства. Теперь посмотрите: у нас есть легенда, но он уже не нужен тренеру, а еще он стоит очень дорого каждый месяц. Против – только статус легенды. Ну, сам Мюллер, наверное, понял бы решение клуба не предлагать ему новый контракт. Мы можем предположить, что какое-то предложение с понижением зарплаты было, но это не устроило самого Мюллера. Тут сложно сказать. Но на это указывает сам факт продолжительных переговоров – что-то обсуждалось же.

Что дальше?