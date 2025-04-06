Конец эпохи. Томас Мюллер уйдёт из «Баварии»

Клуб не предложил своей легенде новый контракт.
В мире топ-клубов и легендарных футболистов новый скандал, ну, или скандальчик, или вообще просто интересная ситуация – зависит от того, насколько сильно вы склонны драматизировать, как часто ведетесь на кликбейтные заголовки и вообще, каково ваше отношение к «Баварии», Мюллеру и немецкому футболу. Завершилась целая историческая веха. В современной истории топ-клубов уже почти не осталось игроков одной команды, которые на протяжении долгих лет подтверждали бы свой уровень. Томас Мюллер в этом плане – редкий игрок, пусть кто-то и не считает его в достаточной мере исторической фигурой.
Итак, что случилось? Все очень просто. 35-летнему футболисту «Бавария» не предложила новый контракт. Так звучит самая короткая версия. Иные же гласят о том, что переговоры активно шли последние два месяца. Вряд ли они заключались в том, что агент Мюллера просил любой контракт, а руководство клуба просто наотрез отказывалось, не предлагая никакого соглашения. Скорее всего, варианты были, но они не устроили футболиста. По информации немецких СМИ, еще две недели назад боссы «Баварии» уведомили Мюллера, что переговоры окончены, и нового контракта не будет. А заявление появилось только сейчас. Давайте посмотрим на слова всех заинтересованных сторон.
Заявления
Во-первых, стоит обратить внимание на первое сообщение от самого Мюллера. В нем, кажется, сквозит некая обида. Если это не так – скажите. Вот оно:
После того как в последнее время обо мне ходило много спекуляций, я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы внести ясность. Даже спустя все эти годы, независимо от того, сколько минут я играю, мне по-прежнему очень весело находиться на поле с ребятами и вместе бороться за наши цвета. Я легко мог представить себе эту роль в следующем сезоне. Однако клуб принял сознательное решение не заключать со мной новый контракт на следующий сезон. Даже если это не соответствовало моим личным желаниям, важно, чтобы ассоциация следовала своим убеждениям. Я уважаю этот шаг, к которому совет директоров и наблюдательный совет, конечно же, не отнеслись легкомысленно.
Потом он еще добавил, что очень хочет вернуть чемпионский титул в Мюнхен перед своим уходом, а также успеть порадоваться новым трофеям. Шансы, кстати, есть, поскольку «Бавария» еще борется в Лиге чемпионов, финал которой в текущем сезоне пройдет как раз на «Альянц Арене». Впрочем, заявление клуба было более конкретным. Там уточнили, что будет проведен прощальный матч легенд с участием Мюллера, причем в немецких СМИ утверждается, что такой пункт вообще был прописан в действующем контракте с игроком. А последние соревновательные матчи за «Баварию» Мюллер проведет на клубном чемпионате мира, который пройдет летом в США в новом формате.
При этом заявления руководителей «Баварии» по тональности отличаются от слов самого Мюллера. Вот как описал решение генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дризен:
Самое главное, что мы нашли обоюдное решение. Мюллер – один из величайших игроков, которых когда-либо клуб воспитывал. Поэтому для нас было важно найти справедливое и дружественное соглашение.
Согласитесь, не выглядит так, словно клуб просто отправил ветерана на мороз, отказавшись от его услуг. Дифирамбы Мюллеру пел и президент «Баварии» Герберт Хайнер, а спортивный директор Кристоф Фройнд был более конкретен по поводу причин расставания, не упустив возможности еще раз восхититься достижениями игрока:
Томас Мюллер – это никаких трюков, шоу – просто невероятное количество инстинктов и экстраординарное чтение игры. Идеальный футболист. Другого такого точно не будет. И он впитал ценности «Баварии» с юных лет. Это решение было чрезвычайно трудным, что понятно каждому. В конечном счете мы это сделали из соображений планирования состава. Главное – мы можем честно посмотреть друг другу в глаза. Теперь наша задача – закончить сезон с как можно большим количеством трофеев.
Наследие
Если говорить о тех самых трофеях, то все успехи «Баварии» последних 17 лет были так или иначе связаны с Мюллером. Это человек-эпоха для клуба. Он с 10-летнего возраста рос в системе «Баварии», а в 2008 году дебютировал в Бундеслиге под руководством Юргена Клинсманна. По-настоящему расцвет уже через год под началом Луи ван Гала. С тех пор он неотделим от «Баварии».
Суммарно Мюллер завоевал с клубом 33 трофея, среди которых 12 чемпионских званий – это рекорд, который скорее всего еще и увеличится после нынешнего сезона. Дважды он брал Лигу чемпионов и титул клубного чемпиона мира, шесть раз – Кубок Германии, семь раз – Суперкубок. Забавной странностью на этом фоне кажется, что он ни разу не признавался футболистом года в Германии.
За его плечами 743 матча за мюнхенцев, что является рекордом. Он занимает третье место в истории в списке лучших бомбардиров клуба с 247 голами. Можно вспомнить, что и в сборной Германии Мюллер играл значимую роль, когда она становилась чемпионом мира в 2014 году. К слову, международную карьеру хавбек завершил после Евро-2024, оставив в статистике 131 матч за сборную с 45 голами.
Причины
Кажется, что с такой историей и статусом, а также при желании игрока остаться в команде клуб просто обязан продлевать контракт. Но тут мы переходим на территорию слухов из немецких СМИ. Предполагается, что Мюллер хотел еще на один год продлить договор. В то же время Венсан Компани не видел в этом смысла, поскольку не рассчитывал на игрока. Это можно было понять и по нынешнему сезону, когда вклад хавбека в результаты и игру оказывался не самым существенным.
Он выходил на поле в стартовом составе в восьми матчах из 23 сыгранных в Бундеслиге, отметившись голом и пятью результативными передачами. Чаще всего Мюллеру отводилось всего несколько минут. Компани посчитал, что с этим справится и какой-нибудь парень из молодежного состава, заодно и опыта наберется. В Лиге чемпионов Мюллер выходил в старте в трех матчах из десяти, забив дважды и отметившись одним голевым пасом.
Но более существенно даже не снижение вклада, а соотношение его к затратам. В «Баварии» всегда умели считать деньги. У Мюллера при таком количестве минут аж третья по величине зарплата в Бундеслиге, составляющая 1,6 миллиона евро в месяц. Мюнхенцы сэкономят колоссальные средства. Теперь посмотрите: у нас есть легенда, но он уже не нужен тренеру, а еще он стоит очень дорого каждый месяц. Против – только статус легенды. Ну, сам Мюллер, наверное, понял бы решение клуба не предлагать ему новый контракт. Мы можем предположить, что какое-то предложение с понижением зарплаты было, но это не устроило самого Мюллера. Тут сложно сказать. Но на это указывает сам факт продолжительных переговоров – что-то обсуждалось же.
Что дальше?
Тут вариантов не так много. Сам Мюллер никак не указал, чем планирует заниматься после летнего клубного чемпионата мира. Предположим, что он и сам не знает пока. В «Баварии» же четко указали, что ждут его в своей администрации в качестве официального представителя. Решение кажется логичным. А вот принятие этого предложение зависит от желания самого Мюллера еще поиграть. Если оно осталось, то самым вероятным местом продолжения карьеры станет США. Говорят, что у хавбека уже есть предложение из МЛС. Посмотрим, какое решение примет Томас.
а Мюллер еще хочет и МОЖЕТ доигрывать. хотя бы сезон.
Нойера продлили же.
давай, Томас, в Барсу!!! )) сложно представить футбол без такого весельчака)))
а Мюллер еще хочет и МОЖЕТ доигрывать. хотя бы сезон.
Нойера продлили же.
давай, Томас, в Барсу!!! )) сложно представить футбол без такого весельчака)))