Левандовски рассказал о своей цели в составе «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о своей цели в составе каталонского клуба.
У меня есть мечта: забить 100 голов за «Барселону». Это было бы невероятно!
Сейчас на счету игрока 98 голов за каталонцев, 93 из которых в официальных матчах.
А вообще мудрый человек, чем приземлённее мечта тем больше шансов быть счастливым
А вообще мудрый человек, чем приземлённее мечта тем больше шансов быть счастливым
Он может многим не нравится, по тем или иным причинам (в том числе и мне),но он топ форвард мирового уровня
Он может многим не нравится, по тем или иным причинам (в том числе и мне),но он топ форвард мирового уровня
непременно сбудется мечта !
непременно сбудется мечта !