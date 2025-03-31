Левандовски рассказал о своей цели в составе «Барселоны»

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вчера, 11:55

Нападающий «Барселоны» ответил на вопрос о своей цели в составе каталонского клуба.

У меня есть мечта: забить 100 голов за «Барселону». Это было бы невероятно!

Сейчас на счету игрока 98 голов за каталонцев, 93 из которых в официальных матчах.