Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныИспания. Примера 2024/2025

Левандовски рассказал о своей цели в составе «Барселоны»

вчера, 11:55

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о своей цели в составе каталонского клуба.

У меня есть мечта: забить 100 голов за «Барселону». Это было бы невероятно!

Сейчас на счету игрока 98 голов за каталонцев, 93 из которых в официальных матчах.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дзюба: «Скорее всего, поиграю ещё год, но не больше»
28 марта
«Зенит» пригласил Халка на матч легенд
27 марта
Губочан: «Я получил приглашение от „Зенита“ на празднование 100-летия»
26 марта
Агуэро был готов остаться в «Манчестер Сити» ещё на один год
25 марта
«Реал» обыграл «Барселону» по пенальти в матче легенд
25 марта
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче легенд
22 марта
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:56
Роберт , если ты все матчи будешь играть хотя бы как вчера , то ты и 200 замахнутся можешь...)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:52
А мы думали - умереть от старости в составе Барселоны хочет)

А вообще мудрый человек, чем приземлённее мечта тем больше шансов быть счастливым
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:49
Ну до мечты совсем чуть - чуть !
Брулин
Брулин
вчера в 13:34
Как по мне, поляк полностью оправдал те деньги, которые за него отдали, это копейки на фоне того, что он сделал и делает сейчас.
Он может многим не нравится, по тем или иным причинам (в том числе и мне),но он топ форвард мирового уровня
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:27
Это уже скорее реальность, а не мечта.)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:21
В целом задача абсолютно выполнима, Левандовский будет ещё играть за Барсу и свою мечту претворит в жизнь.
112910415
112910415
вчера в 12:20
счастливчик :
непременно сбудется мечта !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 