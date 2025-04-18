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Пять клубов Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов

вчера, 08:24

После того как «Лацио» выбыл из 1/4 финала Лиги Европы, Ла Лига получила дополнительное место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Испания занимает второе место в таблице коэффициентов с 23,250 балла, в то время как Италия находится на третьем месте с 21,187 балла и уже не сможет подняться выше, независимо от выступлений «Интера» и «Фиорентины» в этом сезоне еврокубков.

В текущем сезоне от Испании в полуфиналы турниров вышли «Барселона» (Лига чемпионов), «Атлетик» (Лига Европы) и «Бетис» (Лига конференций).

Ранее пятое место в Лиге чемпионов получила Англия.

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Перевод с as.com Фото: Сайт barcablaugranes.com
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:47
по заслугам и честь
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:05
Не важно сколько выступят, в конечном итоге важно как выступят.)
5ec34gvcugph
5ec34gvcugph
вчера в 10:03
Просто серьезно отнеслись к еврокубкам, даже к тем, что попроще.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:35
Вот Лацио значит всю Италию подставили, или по другому - Будё Глимт опрокинули всю Италию)
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:26
Понятно что испанцы выглядят в ЕК лучше итальянцев
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:03, ред.
Пора этому турниру уже менять название. Лига Чемпионов подразумевает участие чемпионов своих стран, а сейчас в ней играют уже все кому не лень. А ведь были те прекрасные времена, когда от каждой страны отбирались по две команды, и это только от тех стран, которые заняли с 1 по 8 место в рейтинге УЕФА, а от остальных и вовсе по одной команде. Вот это была настоящая Лига Чемпионов. А сейчас не удевлюсь, если Чеферин следующей новой реформой сделает возможность купить место в ЛЧ. Надеюсь он не читает Соккер, а то не дай бог подхватит идею.

Что уже говорить о Лиге Европы, и уж тем более о Лиге Конференций. Команды, которые ещё недавно играли в ЛЕ теперь все переползли в ЛЧ, тем самым разбавив ЛЧ просто проходными клубами, и тем самым количеством понизив качество турнира. Ну, а в Лиге Конференций и вовсе играют команды, названия многих из которых большинство футбольных болельщиков и вовсе не слышали.

Но это всё не важно для нынешних управленцев европейского и мирового футбола, главное, что это приносит дополнительный доход в их карманы. И это сегодня главный принцип мирового футбола.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 08:49, ред.
испашки последние годы явно посильнее итальяшек в европе. В сериале кроме Интера играть-то никто и не умеет))
P.S: не сразу понял шутку!))) С утра голова работает неважно))))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 08:44
- Чем лучше?)...
- Чем из Италии...
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:42
Лучшая лига мира отдыхает...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:29
Ну это правильно. Лучше от Испании 5 клубов, чем из Италии!))
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