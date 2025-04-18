Пять клубов Ла Лиги выступят в следующем сезоне Лиги чемпионов

После того как «Лацио» выбыл из 1/4 финала Лиги Европы, Ла Лига получила дополнительное место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Испания занимает второе место в таблице коэффициентов с 23,250 балла, в то время как Италия находится на третьем месте с 21,187 балла и уже не сможет подняться выше, независимо от выступлений «Интера» и «Фиорентины» в этом сезоне еврокубков.
В текущем сезоне от Испании в полуфиналы турниров вышли «Барселона» (Лига чемпионов), «Атлетик» (Лига Европы) и «Бетис» (Лига конференций).
Ранее пятое место в Лиге чемпионов получила Англия.
Что уже говорить о Лиге Европы, и уж тем более о Лиге Конференций. Команды, которые ещё недавно играли в ЛЕ теперь все переползли в ЛЧ, тем самым разбавив ЛЧ просто проходными клубами, и тем самым количеством понизив качество турнира. Ну, а в Лиге Конференций и вовсе играют команды, названия многих из которых большинство футбольных болельщиков и вовсе не слышали.
Но это всё не важно для нынешних управленцев европейского и мирового футбола, главное, что это приносит дополнительный доход в их карманы. И это сегодня главный принцип мирового футбола.
Что уже говорить о Лиге Европы, и уж тем более о Лиге Конференций. Команды, которые ещё недавно играли в ЛЕ теперь все переползли в ЛЧ, тем самым разбавив ЛЧ просто проходными клубами, и тем самым количеством понизив качество турнира. Ну, а в Лиге Конференций и вовсе играют команды, названия многих из которых большинство футбольных болельщиков и вовсе не слышали.
Но это всё не важно для нынешних управленцев европейского и мирового футбола, главное, что это приносит дополнительный доход в их карманы. И это сегодня главный принцип мирового футбола.
P.S: не сразу понял шутку!))) С утра голова работает неважно))))
P.S: не сразу понял шутку!))) С утра голова работает неважно))))
- Чем из Италии...
- Чем из Италии...