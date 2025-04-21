Игрок «Барсы» пнул ящик после того, как его решили не выпускать на замену

Вингер «Барселоны» Ансу Фати не смог сдержать эмоций в матче с «Сельтой».
Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик попросил игрока размяться, но в итоге решил не выпускать его на поле. Это вызвало сильное разочарование у футболиста, который, возвращаясь на скамейку, сначала снял с себя майку и бросил её, а затем пнул ящик, стоящий у края поля.
У Фати безусловно грустная история с травмами, но вот если ни Хави, ни Флик не видят в тебе даже толковую ротацию, то может стоило уйти раньше
У Фати безусловно грустная история с травмами, но вот если ни Хави, ни Флик не видят в тебе даже толковую ротацию, то может стоило уйти раньше
Фати не тянет, сам устроил ромашку, уйти - не уйти.
ему дали 10-ку, а он что делает?
Фати не тянет, сам устроил ромашку, уйти - не уйти.
ему дали 10-ку, а он что делает?