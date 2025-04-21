Игрок «Барсы» пнул ящик после того, как его решили не выпускать на замену

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сегодня, 00:00

Вингер «Барселоны» не смог сдержать эмоций в матче с «Сельтой».

Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик попросил игрока размяться, но в итоге решил не выпускать его на поле. Это вызвало сильное разочарование у футболиста, который, возвращаясь на скамейку, сначала снял с себя майку и бросил её, а затем пнул ящик, стоящий у края поля.