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Игрок «Барсы» пнул ящик после того, как его решили не выпускать на замену

сегодня, 00:00
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 3Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Вингер «Барселоны» Ансу Фати не смог сдержать эмоций в матче с «Сельтой».

Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик попросил игрока размяться, но в итоге решил не выпускать его на поле. Это вызвало сильное разочарование у футболиста, который, возвращаясь на скамейку, сначала снял с себя майку и бросил её, а затем пнул ящик, стоящий у края поля.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:51
Что-то не видео, не фотки....чё за ящик то был? Телевизор что-ли?)))
Niagara
Niagara
сегодня в 07:42
зря они так с Фати, хоть бы дали поиграть в нескольких матчах
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:03
Эмоции нужно держать при себе...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:01
Фати даже в Брайтоне не закрепился. Да, травмы разрушили блестящее будущее этого талантливого игрока. Фати не первый и не последний. Лапорта конечно, ошибся, продлил с ним контракт с большой зарплатой
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:35
Фати пора на выход думаю!Ну не видят его в составе Барсы
112910415
112910415
сегодня в 06:12
отсутствие равнодушия ... это нормально !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 04:42
Это в том матче, который продолжался пока Барселона не выиграет?)
протон
протон
сегодня в 03:44
Есть такой персонаж Рики Пуч. Вот он тоже при Кумане жаловался, что ему играть не дают, а группа не очень смышленных людей из числа болельщиков ему поддакивала и писала в комментариях про то, какой Пуч топ, а Куман физрук и не доверяет молодому таланту, хотя тот же Педри, а позже и Гави у Кумана играли. Потом Кумана уволили и пришёл Хави, а Пуч так и продолжил сидеть на лавке, потому что Хави почему-то тоже не видел в нем игрока даже ближайшей ротации, не говоря уже об основе. Далее "талант" Пуч свалил в МЛС в молодом возрасте.
У Фати безусловно грустная история с травмами, но вот если ни Хави, ни Флик не видят в тебе даже толковую ротацию, то может стоило уйти раньше
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 03:41, ред.
Ну понятно, он небось после всего случившегося решил что над ним издеваются, что в команде травля над ним происходит на что он жаловался совсем недавно. Ему не в домёк что дело вообще не в нём, что матч так складывался что Флику просто на ходу пришлось переобуваться. Понятно что безобидная ситуация для окружающих в его голове искажена тем фактом что его и раньше чехлили. Парню давно пора менять прописку раз он не комфортно психологически себя чувствует не на первых ролях в команде, а Барселоне нужны конечно более зрелые как личности игроки, этот же явно из тех кто любит тянуть одеяло на себя. В Барсе итак есть такая эгоцентричная личность, но тот заслуживают место в основе и поэтому с ним таких проблем не возникает, но извините меня, другому эгоцентричному юнцу всего 17 и ему ещё по возрасту положен эгоцентризм, а в 22 пора бы уже взрослеть наверное
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:29
Нормальная реакция игрока, у которого есть самолюбие.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:17, ред.
Сыграл в ящик)...в прямом смысле...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:12
пусть уходит, Флик надолго в Барсе.
Фати не тянет, сам устроил ромашку, уйти - не уйти.
ему дали 10-ку, а он что делает?
Futurista
Futurista
сегодня в 00:08
Злобный гном)...фанат Месси...
Capral
Capral
сегодня в 00:08
Хорошо хоть Флика не пнул. Но ещё не вечер...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:08
и даже травму не получил.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:04
Может он после разминки, просто так сильно захотел попить водички...)))
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