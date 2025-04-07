Ла Лига подала апелляцию на решение CSD по Ольмо и Виктору

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вчера, 20:59

Ла Лига объявила о подаче апелляции на решение Высшего совета по спорту (CSD), который ранее подтвердил, что футболисты «Барселоны» — полузащитник и нападающий , останутся зарегистрированными до конца сезона.

Пресс-служба турнира отмечает, что решение CSD серьёзно нарушает нормативную базу, касающуюся финансового фэйр-плей и оформления спортивных лицензий. Оно подрывает общие интересы соревнований и ставит под угрозу их целостность, нарушая принцип равенства между клубами. Отмечается, что всё вышесказанное обосновывает необходимость срочного судебного реагирования. Запрашиваемые предупредительные меры направлены на обеспечение конкурентного баланса и финансовой устойчивости профессионального футбола.

В начале апреля сообщалось о том, что Ла Лига намерена отменить регистрацию игроков каталонского клуба.