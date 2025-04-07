Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыИспания. Примера 2024/2025

Ла Лига подала апелляцию на решение CSD по Ольмо и Виктору

вчера, 20:59

Ла Лига объявила о подаче апелляции на решение Высшего совета по спорту (CSD), который ранее подтвердил, что футболисты «Барселоны» — полузащитник Даниэль Ольмо и нападающий Пау Виктор, останутся зарегистрированными до конца сезона.

Пресс-служба турнира отмечает, что решение CSD серьёзно нарушает нормативную базу, касающуюся финансового фэйр-плей и оформления спортивных лицензий. Оно подрывает общие интересы соревнований и ставит под угрозу их целостность, нарушая принцип равенства между клубами. Отмечается, что всё вышесказанное обосновывает необходимость срочного судебного реагирования. Запрашиваемые предупредительные меры направлены на обеспечение конкурентного баланса и финансовой устойчивости профессионального футбола.

В начале апреля сообщалось о том, что Ла Лига намерена отменить регистрацию игроков каталонского клуба.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Испанский суд запросил для Анчелотти 4 года и 9 месяцев тюрьмы
03 апреля
«Динамо» пока не получало решения CAS по Норманну
02 апреля
ОфициальноCAS рассмотрел апелляцию по делу между «Ростовом» и Норманном
02 апреля
Прокуратура Каталонии подаст апелляцию на решение суда по Дани Алвесу
02 апреля
Сегодня Анчелотти предстанет перед судом
02 апреля
Дани Алвес оправдан судом по делу об изнасиловании
28 марта
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 22:26
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 22:21
    сезон заканчивается уже)))
    но то нарушение что нашли аудиторы, в новом сезоне еще проблемы дадут Лапорте.
    а так, Тебас душитель))))
    даже Перес поддержал Барсу в деле Ольмо и Виктора Пау.
    как раз перед финалом СуперКубка Испании.
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 22:00
    Мы же все понимаем, что писали бы фанаты Каталонцев, если бы это ситуация случилось с Реалом. ПЕРЕС ВСЕ КУПИЛ) Лапорта же ничего не покупает, Пусть нарушают правила, водит за нос лигу. Лапорта белый и пушистый. Двойные стандарты.
    Capral
    Capral
    вчера в 21:55
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 21:45, ред.
      У Тебаса опять меся*ные... Дайте ему леденец, поменяйте подгузник, уложите в кроватку и спойте колыбельную...))
      Dauletbek
      Dauletbek
      вчера в 21:42
      Эти не отстанут
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 21:23
      История продолжается !??
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       