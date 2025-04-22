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ГлавнаяНовостиРекордыФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ установил рекорд по количеству матчей без поражений в гостях подряд

вчера, 23:52
НантЛоготип футбольный клуб Нант1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ сыграл вничью против «Нанта» (1:1) в матче 29-го тура Лиги 1.

Таким образом, парижский клуб не проигрывает в гостях в рамках чемпионата Франции уже 39 матчей (30 побед и 9 ничьих), что является рекордом в истории среди топ-5 лиг Европы.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:38
Какой-никакой, а всё же Рекорд. ПСЖ на голову выше всех в своей лиге...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:10
Да на этих мальчиках для битья можно и не такие рекорды ставить, нет во Франции футбола, одна фикция и ПСЖ
svz8ejk26xap
svz8ejk26xap
сегодня в 06:48
Кому как не парижанам устанавливать такие рекорды
112910415
112910415
сегодня в 05:25
цена тому рекорду никакая !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:03
А какая статистика у них в лч на выезде?))
Гость
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