ПСЖ установил рекорд по количеству матчей без поражений в гостях подряд

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вчера, 23:52

ПСЖ сыграл вничью против «Нанта» (1:1) в матче 29-го тура Лиги 1.

Таким образом, парижский клуб не проигрывает в гостях в рамках чемпионата Франции уже 39 матчей (30 побед и 9 ничьих), что является рекордом в истории среди топ-5 лиг Европы.