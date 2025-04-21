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Илья Помазун отметился историческим достижением в составе «Спартака»

вчера, 08:36
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

28-летний российский вратарь Илья Помазун, который дебютировал в «Спартаке» во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Акрона» (3:2), достиг исторического достижения в российском футболе.

Илья и его отец, Александр Помазун, стали первыми голкиперами в истории российских чемпионатов, кто сыграл в воротах одного клуба как отец и сын.

Это также отмечает появление второй династии в «Спартаке» после семьи Мелёшиных, и шестой по счету в истории московского клуба.

В текущем сезоне Помазун провел только один официальный матч за «Спартак» после зимнего перехода.

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Все комментарии
368b9xzwpj3u
368b9xzwpj3u ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:53
Расти конечно в пользу мастерства, а не возврата
Сп62
Сп62 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 10:22
Зря Митрюшкина отдали. Сейчас не плохо стоит за Локомотив.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 09:53
Или Саламыч на крайний случай))
Валерыч
Валерыч ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 09:48, ред.
Приветствую, красно-белый дружище!
Ты прав. Любит иногда Максименко "дурачка повалять"...
Я вот думаю, когда же появится у нас "второй Дасаев", наконец?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:46
А у Ильи есть сын? Пусть тоже вратарём идёт в Спартак))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 09:40
Привет старина)
Мне кажется Максименко зачастую и не напрягается)
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:31
Главное, чтобы играл уверенно и стабильно
и не давал расслабляться Максименко.)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:18
Достижение такое себе, говорит лишний раз что в Лукойле блатных любят больше чем талантливых. Если ему 28 лет а никто его до сих пор не знает, то наверное это не очень качественный голкипер и в лукойловский футбольный клуб он попал не за игровые качества. Впрочем последние годы за игровые качества всё меньше и меньше людей к Лукойлу переходят, больше чье-то прикрытие для выкачивания денег из бензоколонки. У него случайно агент не Андреев?
STVA 1
STVA 1 ответ kfscjcsxs45p (раскрыть)
вчера в 09:03
В 28 лет как то поздновато вырасти в классного. Но стать стабильным думаю можно
k7tg9ky728ny
k7tg9ky728ny
вчера в 09:02
Пора готовить внука во вратари.
mberwn4292x9
mberwn4292x9
вчера в 08:57
Ничего необычного, такое бывает достаточно часто.
112910415
112910415
вчера в 08:55
ура !
kfscjcsxs45p
kfscjcsxs45p
вчера в 08:48
Теперь надо чтобы он вырос в классного вратаря и принёс пользу клубу
shlomo
shlomo
вчера в 08:41
С чем его и поздравляем.... нужно отвоевывать место в основе.
Гость
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