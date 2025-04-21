Илья Помазун отметился историческим достижением в составе «Спартака»

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вчера, 08:36

28-летний российский вратарь , который дебютировал в «Спартаке» во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Акрона» (3:2), достиг исторического достижения в российском футболе.

Илья и его отец, Александр Помазун, стали первыми голкиперами в истории российских чемпионатов, кто сыграл в воротах одного клуба как отец и сын.

Это также отмечает появление второй династии в «Спартаке» после семьи Мелёшиных, и шестой по счету в истории московского клуба.

В текущем сезоне Помазун провел только один официальный матч за «Спартак» после зимнего перехода.