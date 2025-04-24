Сенсации в Италии и Германии, финал мечты в Испании. Футболисты зажгли в кубковых турнирах

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вчера, 09:49

Фаворитов били направо и налево.

Италия. «Милан» неожиданно разгромил фаворита

«Интер» пропустил всего 4 гола в двенадцати матчах Лиги чемпионов. Играл против «Арсенала», «Баварии», «Манчестер Сити», «Байера» и «Монако». Такие соперники умеют атаковать. А теперь в ответном решающем полуфинале Кубка Италии команда Индзаги допустила три результативные ошибки против «Милана». Все знают, что «россонери» стали хороши в дерби. Консейсау обыграл бывший клуб в финале Суперкубка Италии. Причем в январе «Интер» упустил преимущество в два мяча.

Первый полуфинал Кубка Италии завершился вничью 1:1, а теперь последовал разгром. И нельзя сказать, что Индзаги неуважительно отнесся к сопернику. У «Интера» бегали многие игроки основы. А рядом были футболисты, которые мечтают появляться там чаще. «Милан» поначалу и мечтать не мог о таком солидном преимуществе. Но Димарко, Мартинес и Дармиан не забили, а неприкаянный форвард Йович сделал важный дубль. Классика нелогичного футбола, явный фаворит промазал.

У «Милана» вдвое меньше ударов, а по выстрелам в створ равенство. «Интер» трижды не пробил Меньяна. А подопечные Консейсау забили три мяча после трёх ударов в створ чужих ворот. Фантастика для «Милана», где подумывают о замене наставника. Если у Консейсау плохие отношения с Ибрагимовичем и футболистами, то его не спасет даже победа в Кубке Италии. А соперник там серьезный. «Болонья» тренера Итальяно в первом полуфинале победила 3:0 «Эмполи», сегодня ответный матч.

Германия. Клуб низшей лиги в шаге от крутого трофея

Кубок Германии разыграют через месяц. «Бавария» в пятый раз подряд не вышла в финал. Готовились к приезду Кейна загодя? Харри достанется «салатница», если не случится ничего невероятного. А вот Хаби Алонсо вряд ли выиграет прощальный трофей с «Байером», если запланировал уход в «Реал» этом летом. Испанец выбил «Баварию» в день первого в карьере удаления Нойера. А потом «Байер» сенсационно уступил «Арминии» в полуфинале. Один из лидеров третьего дивизиона вышел в финал.

Скромная и не сильная команда показала кубковый дух. Есть он и у «Штутгарта». Невзирая на провал в Лиге чемпионов, команда Себастьяна Хёнесса нашла вдохновение хотя бы на Кубок Германии. Выбили в полуфинале «Лейпциг», для которого сезон тоже сложился неоднозначно. В Бундеслиге эти две команды в разных районах. «Лейпциг» хочет в Лигу чемпионов, а «Штутгарту» не помешает путевка в еврокубки через Кубок Германии. Но «Арминия» почувствовала запах крови, будет заруба.

Франция. Сафонов готов к первому «золотому дублю»

Здесь тоже были сенсации. Скромный клуб «Дюнкерк», который мечтает зацепиться за подъем в Лигу 1, прошел «Осер», «Лилль», «Брест» и добрался до полуфинала, где нарвался на ПСЖ . То есть команда второй лиги из Франции сыграла против тройки клубов из Лиги чемпионов. «Лилль» обыграл в Европе «Реал». «Брест» тоже выбрался в плей-офф ЛЧ . Более опытные коллективы в смешанных составах рассчитывали на успех, но «Дюнкерк» упрямо шел дальше.

Сказка закончилась, когда сыграли против одной из лучших команд сезона. В Кубке Франции в воротах парижан Сафонов. Ему пришлось понервничать на первых минутах игры против «Дюнкерка». Матвей пропустил два гола к 27-й минуте. Но Луис Энрике грамотно подошел к полуфиналу Кубка Франции. Выпустил ключевых игроков в старте, Дембеле и Дуэ отыгрались. ПСЖ победил 4:2, а в финале сыграет против 13-й команды в Лиге 1 «Реймса». Фаворит понятен.

Англия. Гвардиола получил шанс подсластить пилюлю

Кто бы мог подумать, что в полуфиналах Кубка Англии не будет ни «Арсенала», ни «Ливерпуля», ни «Челси». Даже «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», которым стоило бы через кубковые турниры попросить прощения у фанатов за этот сезон, не вышли в четверку лучших в самом древнем из современных кубков. В Кубке Англии хорошо выступил скромный «Плимут», выбили «Ливерпуль». А вот многие фавориты подкачали. Расчистили Гвардиоле дорогу в финал.

У «горожан» нет поражений в семи последних матчах разных турниров. Им повезло с календарем в Кубке. Встретили лишь «Борнмут», хотя могли вылететь от «Арсенала» или «Ливерпуля». Теперь в полуфинале сенсация из АПЛ – «Ноттингем Форест». Но «лесники» устали, потеряли третью строчку в чемпионате. Эшпириту Санту хорош, можно сравнить его сезон с забегом Итальяно в «Болонье». Но «Манчестер Сити» слишком крут, «лесникам» будет сложно.

Во втором полуфинале, который сыграют на день раньше – в ближайшую субботу, «Кристал Пэлас» встретит «Астон Виллу». Команды не разбалованы трофеями. Эмери достойно выступил в Лиге чемпионов, где заставил ПСЖ нервничать в ответном поединке в плей-офф. «Астон Вилла» хороша. А вот у «Кристал Пэлас» всего одна победа в шести последних турах АПЛ . Зато в Кубке Англии им повезло с жеребьевкой. По пути в полуфинал встретили лишь один клуб АПЛ .

Испания. В субботу Эль Класико в важнейшем финале

Анчелотти прощается с «Реалом». Если выиграет в субботу у «Барселоны» в Кубке Короля, то может получить ещё несколько матчей в чемпионате. Там тоже будет ответный поединок давних врагов. «Реал» вылетел из Лиги чемпионов от «Арсенала», «Барселона» с приключениями, но прошла в четверку лучших. Там у них крепкий орешек в соперниках – «Интер». А в Испании остался один главный оппонент. «Реал» мечтает о субботнем реванше в Севилье.