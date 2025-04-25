Конкуренты «Зенита» возлагают надежды на «бело-голубых». Но мысли москвичей связаны с Кубком России

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вчера, 09:37

«Краснодар» надеется на помощь Лички.

«Динамо» проигрывало соседям по таблице

- У «Краснодара» титул ускользал из-за глупых ничьих против середняков. А у «Динамо» в этом сезоне всё иначе. Команда, которая умела испугать других фаворитов год назад, разучилась выигрывать у соседей по таблице. После победы над «Локомотивом» проиграли «Зениту», «Краснодару», дважды ЦСКА и «железнодорожникам» во втором круге. Ничья против «Спартака» в меньшинстве стала подарком от Тюкавина, который забил в добавленное время. В том матче без дубля Константина светило поражение.

- «Динамо» после двух побед в любых матчах против других лидеров имело бы сейчас 51 пункт. Тогда игра с «Зенитом» означала бы сражение за право быть выше в таблице. Ведь у Семака сейчас 53 очка. А теперь москвичи не участвуют в гонке за «Краснодаром». Так что настоящего турнирного смысла их матч против петербуржцев не имеет. Гостям приятно, что во вторник у «Динамо» гостевой поединок со «Спартаком» в Кубке страны. Вылет означает завершение борьбы за трофей, могут экономить силы в РПЛ .

- У Лички всего две победы в последних пяти матчах Премьер-Лиги. Даже если представить успех чешского тренера в Кубке, то у руководства «Динамо» останется причина попрощаться с наставником. Очевидно, что с нынешним набором кадров команда должна успешно атаковать при любом тренерском подходе. А если летом уходит Бителло, то надо искать нового дирижера атак. Также логично найти тренера, который понимает работу защиты. Личка получил достаточно времени, а не пропускают голы по большим праздникам.

- Важно отметить хорошие результаты «Динамо» в РПЛ на своем поле. Девять побед, одна ничья и всего два поражения от ЦСКА и «Краснодара». «Зенит» хочет в эту компанию, но для начала надо повторить результат «Ростова», то есть ничью. Кроме Артура и Тюкавина, у «Динамо» нет серьезных кадровых потерь. Если Личка не намудрит с составом, экономя силы лидеров на кубковое дерби со «Спартаком», то петербуржцы до собственных атак получат порцию выпадов от весенних Бителло, Гладышева и Карраскаля.

«Зенит» плохо провёл свежие выездные матчи

- «Динамо» – домашняя команда. В гостях у них 9 матчей без побед после 13 попыток. А вот «Зенит» дома терял очки довольно часто. И держался в гостях до последнего времени. А затем календарь подставил Семака. Сначала скандально проиграли «Спартаку». До сих пор спорят по поводу второго гола Мартинса, обвиняя арбитров, что упустили офсайд. Но даже когда эмоции улеглись, «Зенит» не сумел выиграть у «Локомотива». Москвичи настроились, ведь накануне того матча влетели «Крыльям Советов» с разницей 1:5.

- «Зенит» смог разгромить «Краснодар», а вот на крупную победу над тонущими «Химками» сил не хватило. Повезло, что аргентинец Гонду невероятно полезен в финальной трети поля. Лусиано забил единственный мяч в ворота «Химок», «Зенит» не позволил «Краснодару» оторваться в таблице. Теперь «горожанам» нужна помощь команды, которой они сами не помогли год назад. «Динамо» могло выиграть РПЛ , но не обыграли Мусаева. А вот Семака тренер Личка обыгрывал. У него 3 победы и 2 поражения с «Динамо».

- Петербуржцы точно оживают, но нет цельной картины. Семак ждёт, что лидеры Сантос, Барриос и Вендел наберут форму. И что Мостовой, Глушенков и Гонду разбегаются в атаке. Также поставит в решающих матчах на свежесть Соболева и Кассьерры. Два известных форварда не получили невероятных нагрузок в РПЛ . У «Зенита» первый кубковый матч против ЦСКА в среду, но будет ещё ответный поединок. Так что Семаку чуть проще, чем Личке. Сергей Богданович сосредоточился на главной задаче сезона – защите «золота».

- Аршавин считает, что если «Зенит» сломает «Динамо» – клуб, чьи фанаты часто ненавидят петербуржцев, поскольку речь об исторических врагах, то дальше чемпионам будет проще. И всегда можно ждать поблажку от «Краснодара» и «Спартака». У конкурентов тоже сложные матчи. Но для начала «Зениту» надо выполнить свою часть работы. С Мантуаном и Эраковичем, которых поберегли неделю назад, Семаку доступны все важные опции. А надежность защиты и реакция вратаря Латышонка важны. У «Динамо» органичная атака.

Результат матча определит настрой «Динамо»

- Если хотя бы на секунду игроки «Динамо» окунутся мыслями в кубковое дерби, то не смогут показать максимум против «Зенита». У Лички команда настроения. И тренер мотивацию не контролирует. Против ЦСКА соседи не спешили рвать жилы. Игроки «Динамо» выбирали между матчем с «Зенитом» и решающим сражением со «Спартаком». Так или иначе, непростая задача. Руководство «Динамо» хотело увидеть команду в тройке в РПЛ , но Кубок важнее. У Семака будет шанс победить в играх разума в Москве.

- «Зенит» плохо проводит выездные матчи против «Динамо». Дома побеждали и не пропускали. А в гостях два раза уступили по 0:1. Но такие серии против «Зенита» собирать очень и очень сложно. «Динамо» тяжело не пропускать, а у Семака постоянно новые варианты в нападении. Даже Сантос и Мантуан могут создать проблемы крайним защитникам «Динамо». Есть ещё Луис Энрике и Мостовой, и дополнительно много людей в запасе. Глушенков меняет тактические роли, а Гонду – хитрый нападающий. Аргентинца тяжело поймать.

- Ключ к успеху «Динамо» в центре поля. Нужна идеальная игра нового опорника Глебова, а также его напарников Фомина и Чавеса, чтобы начинать разговор о победе. Гладышева могут поставить в центр атаки. Справа тогда появится Карраскаль. А Бителло займет левый полуфланг. У «Динамо» и «Зенита» симпатичные стартовые составы. Нет критического количества потерь. Остался важный выбор в центре обороны, ведь у Лички и Семака немало защитников, но нет стабильных игроков на позиции. Будет сложный и нервный бой.