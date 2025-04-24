Имя короля РПЛ зависит от «Динамо» и ЦСКА. Москвичи проверят фаворитов в 26-м туре

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вчера, 21:58

Не завидуем «Зениту» и «Спартаку».

«Динамо» – «Зенит»

У «Динамо» впереди важный матч против «Спартака» в Кубке страны. Поражение означает вылет, второго шанса не будет. «Зенит» тоже или обыграет ЦСКА и окажется в Суперфинале, или вылетит и не возьмет «золотой дубль». Хотя в РПЛ ещё тоже ничего не решено. Отстают от «Краснодара» на два пункта. В прошлом году именно в матче против «горожан» «Динамо» потеряло шансы на чемпионство. Посмотрим, будут ли сейчас драться в интересах «Краснодара». К сожалению, известные клубы в финальной части РПЛ могут играть через пень-колоду. Личка понимает, что самый важный его матч против «Спартака». Зато «Зенит» пока не набрал идеальные кондиции. Так что в Москве у «Динамо» будут шансы ранить фаворита. Показать себя в атаке и в кои веки не издеваться над вратарем Лунёвым в защите. У «Динамо» классная линия нападения даже без Тюкавина.

«Спартак» – ЦСКА

Ещё один важный поединок. Если ЦСКА заберет у «Спартака» очки, то Станкович завершит борьбу за трофей. Шансы и так низкие. Отстали от «Краснодара» на пять пунктов. Но нельзя сдаваться. Особенно если Семак и Мусаев потеряют очки в этом туре, а «Спартак» обыграет в дерби ЦСКА . Задача сложная, поскольку «армейцы» набрали хорошую форму. При этом функционально ЦСКА не готов впечатлить серией побед. Успехи чередуют с ничьими. «Зенит» уже не обыграл «армейцев», а у «Спартака» серия из шести матчей без поражений в дерби против ЦСКА . Хотя в нынешнем нестабильном состоянии «красно-белым» сложнее планировать центральные поединки. Могут как задать достойный темп для обороны Акинфеева, так и допустил необдуманные ошибки на двух концах поля. «Спартак» привычно непредсказуем, а ЦСКА не хватает искры спонтанности, вроде гола Койта на выходных.

«Динамо» Махачкала – «Краснодар»

Пятничный поединок третьего лидера РПЛ нового сезона. В Каспийске новичок лиги не проиграл «Спартаку» и «Локомотиву». А ЦСКА и «Динамо» забивали команде из Махачкалы по одному мячу. Крепкие орешки, которые недавно обыграли «Спартак» в гостях. Команда с Агаларовым в атаке завершает сезон домашними матчами. Важно набрать очки, чтобы досрочно сохранить прописку в элите, не допустив падение ниже «Ахмата» и «Пари НН». «Краснодар» морально справился с разгромом в Санкт-Петербурге, но на них давит важность момента. Пятерка побед отделяет «горожан» от исторического чемпионства. Если подойдут к сопернику с уважением, то наберут три очка в итоге.

«Химки» – «Акрон»

У команды из Подмосковья продолжается кутерьма с деньгами. Футболисты и теперь уже бывший тренер Артига не получили зарплаты, хотя им обещано закрытие долгов. Спонсор ругал игроков, вряд ли в раздевалке здоровая атмосфера. «Химки» проиграли трижды подряд и могут завалиться в зону вылета, если в этом туре «Ахмат» одержит три очка, а Дзюба обыграет команду с Джикией. Артём тоже представляет коллектив, который в последнее время часто уступает. У «Акрона» поломались настройки, работавшие осенью. Лончару тяжело, оборона подставляла голкипера Васютина. Но «Химки» не «Спартак». Даже на выезде «Акрону» надо ставить на важную победу.

«Рубин» – «Факел»

«Факел» потушили, клуб покинет РПЛ . После серии из 13 туров в РПЛ без побед отправятся в Казань. Конечно, теоретически могут даже победить. Былой «Факел» умел создать проблемы кому угодно. А сейчас эта команда плохо реализует моменты и допускает банальные ошибки у собственных ворот. Их единственный козырь в новом туре – полное отсутствие мотивации у «Рубина». Подопечные Рахимова не понимают, зачем им стараться в оставшихся турах РПЛ ? «Рубин» не поднимется выше седьмого места в таблице. Также не опустятся ниже восьмой строчки, где расположился «Ростов». Главная задача – не огорчить публику и не получить травмы против боевитого «Факела».

«Пари НН» – «Ахмат»

А вот этот матч невероятно важен. Если Ганчаренко обыграет Ташуева в домашнем поединке, то команды сравняются по очкам. Но «Ахмат» объективно в лучшей форме, чем «Пари НН». Клуб из Грозного проиграл лишь раз в шести последних турах РПЛ , а вот у нижегородцев пять поражений и ни одной победы. Забили два мяча, пропустили двенадцать раз. У «Ахмата» есть склонность к ничьим, но Садулаев, Мелкадзе и Саородов достаточно квалифицированные нападающие, чтобы заставить оборону соперника допустить ошибки. В матче аутсайдеров неправильно называть фаворита. Ни «Пари НН», ни «Ахмат» не контролируют свой футбол. У команд скачки формы.

«Крылья Советов» – «Оренбург»

В последних шести турах «Оренбург» набрал на один балл больше, чем «Крылья Советов». А команда Осинькина разнесла «Локомотив» 5:1. После этого никому не проигрывали, даже ЦСКА . Аутсайдер «Оренбург» чередует победы и поражения, что позволило оторваться ото дна в таблице. Клуб из Самары близко к зоне стыковых матчей, нужно набирать очки в домашнем поединке. А гостевая команда Слишковича прижата к стенке. Или побеждают в Самаре, или о спасении можно забыть. Потеряли достаточно заметных игроков, чтобы играть хуже, чем раньше. При этом «Оренбург» отрезками действует не как клуб из ФНЛ . А «Крылья Советов» полагаются на Сергеева. Иван заиграл после возвращения из «Зенита».

«Ростов» – «Локомотив»