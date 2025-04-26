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«Балтика» разгромила «Урал» в сверхрезультативном матче

сегодня, 15:54
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 5Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Урал» проиграл «Балтике» в матче 30-го тура Первой лиги (2:5).

На седьмой минуте защитник «Урала» Тимофей Маргасов открыл счёт. Ответный мяч на 36-й минуте забил нападающий Сергей Пряхин. На 44-й минуте защитник Амир Мохаммад вывел гостей вперёд. На 63-й минуте форвард Мартин Секулич с пенальти сравнял счёт. На 66-й минуте дубль оформил Мохаммад. На 71-й минуте полузащитник Александр Осипов увеличил преимущество гостей. Окончательный результат в игре на 87-й минуте установил нападающий Илья Стефанович.

После этой игры «Урал» идет на 5-м месте (50 очков), «Балтика» находится на первой строчке (66 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:55
Урал в матче был сам на себя непохожим....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:54
Опять в договорняке обвинят?
Гость
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