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Рюдигер принёс извинения за своё поведение в матче с «Барселоной»

сегодня, 12:18

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер принёс извинения за своё поведение в поединке финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:3). В соцсетях футболист написал:

Моему поведению прошлой ночью нет никакого оправдания. Мне очень жаль. Со второго тайма мы играли здорово.

Спустя 111 минут я уже не смог помочь своей команде и до финального свистка совершил ошибку. Еще раз извиняюсь перед арбитром и всеми, кого расстроил вчера вечером.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 17:22
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 16:51
    Сиё поведение - ответ тутошнему пользователю на одну из сотен причин разницы в з/п футбольного игрока и слесаря на заводе. Последний послах на.... начальника, получил люлей и дальше работает; когда же подобное становится достоянием общественности (как с Антоном) - то тут совсем другой коленкор.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 16:09, ред.
    Рюдегер молодец, что извинился, но наказание должно быть жёстким несмотря на извинение.
    Но эпизод надо рассматривать полностью.
    А, что собственно произошло?
    Судья зафиксировал фол в нападении и на поле сразу же выбежал Вини и ещё какой-то запасной и стали орать на судью.
    А где был Рюдегер в этом моменте? А он сидел на лавке с пакетом льда на колене и скорее всего даже не видел, что произошло, так как перед ним было очень много народу.
    И вот увидев как Вини и остальные кричат и размахивают руками, поддался на провакацию и от обиды, что то (скорее всего лёд) кинул в судью, а увидев КК вообще озверел.
    Но Рюдегера это не оправдывает, это говорит только о том, что наказаны должны быть ещё несколько человек, а в первую очередь провокатор Вини.
    Ну и конечно Реал должен понести суровое наказание.
    Репутации клуба был нанесён сильный удар.
    shur
    shur ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 16:00
    ...Джуд отдельная история, с его видинием поля раз сто уже должен был разрезать пасами на выход того же Родри,Вини,ничего не показавшие в этой игре, давно надулся,набычился на всех и вся,
    а как начинал!!! А сценарий у Реала одинаковый,сначало ложимся,
    потом выходим вперёд и тут надо понимать,что это Барса и в этом
    сезоне у ней всё ок, не поняли - проиграли! До 11 мая,ждём!!!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 13:40
    Молодец, что признал свою ошибку и извинился.
    Там не было ничего такого, чтобы он так завелся, обычный момент.
    Capral
    Capral ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 13:25
    Приветствую, Виталя!!!
    Полностью согласен!!!!!!! Вини- негодяй!!! Я уже написал сегодня, что он портил всю игру Реала, особенно во 2-м тайме, когда, тормозил перспективные контры Реала и как обычно увлекался обводкой. Его поведение давно на грани. Нет на него Рибери, чтобы дать по морде и привести в чувства!!! Второй тайм от Реала- отличный, настоящий Королевский!!! С широкой игрой, с длинными переводами мяча, с острыми контрами!!! Шикарный 2-й тайм!!! Все шло к общей победе!!! Но, вот так бывает, увлеклись атакой, побежали добивать утомлённого соперника и нарвались на контру. Не хочу винить только вратаря, который, конечно рано выбежал из ворот, все недоглядели. Очень обидное поражение. Флик так радовался, как будто за неделю по76...
    Incredulous
    Incredulous ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 13:17, ред.
    Привет, дружище!!!

    То, что извинился Тони - это однозначно ему плюс. Настоящий мужчина не боится признавать свои ошибки. Но то, что они творили вчера после матча, - это ни в какие ворота. А особенно эта истеричка Винисиус. Рюдигер просто схватил пакет со льдом и швырнул его о землю, - это ещё можно понять, - эмоции, обида злость. А вот Винисиус подобрал кусок льда и запустил в арбитра. Это что вообще такое! У этого бразильца совсем с мозгами не лады, ведёт себя как трёхлетний ребёнок, не отдающий себе отчёт за свои действия. Ему бы магний пропить не мешало бы, причём в конских дозах. Да и Джуд, как не умел следить за языком, так и не научился, а точнее не научили, потому что видимо тренера это вполне устраивает, раз он после многократных подобных инцидентов так и не смог вдолбить молодому британцу, что такие действия вредят команде.

    В общем, я вчера с одной стороны был рад тому, что команда хотя бы со второго тайма показала, что она вполне боеспособна, и может играть как Реал Мидрид. С другой стороны стало конечно обидно за поражение на последних минутах. А с третьей стороны просто взбесило такое идиотское, истеричное и безответственное поведение команды, у которой вчера просто не было тренера.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 13:06
    Уэф - в тему. ))))))))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 12:54
    извиняясь, Рюдигер должен два раза приседать, и чатланин ку делать.
    drug01
    drug01
    сегодня в 12:49
    В жизни всякое быввает
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 12:48, ред.
    Вот это по взрослому, уважаю, признать что был не прав хотя бы уже после событий. Ну и я сильно удивился что у Рюдигера так крышу вчера снесло, мне казалось что он то как раз в Реале один из оплотов твёрдости характера и здравомыслия. Но Реал щас весь на взводе до самых верхов, ничего не получается вот они и бесятся. Перес этот как мальчишка насобирал топ форвардов как фигурок супергероев и ждёт что Реал будет всех обыгрывать, а этого не происходит. Его Бетменам нужны Робины
    Capral
    Capral
    сегодня в 12:44
    Ничего страшного, бывает. Хорошо, что извинился. Игровой момент, нервы на пределе и тп. Завтра, никто уже не вспомнит...
    HЕ Э Г О И СT
    HЕ Э Г О И СT
    сегодня в 12:44
    Старая шарманка.. Проходили.. И не раз.. Хе.. 👎
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 12:42
    Извинения это хорошо. Только вот результат на табло
    УрсХох
    УрсХох
    сегодня в 12:36
    Вообще не понятно, а чем, собственно, он был недовооен?
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 12:30
    Понять и простить)...
    Гость
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