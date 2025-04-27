Рюдигер принёс извинения за своё поведение в матче с «Барселоной»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер принёс извинения за своё поведение в поединке финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:3). В соцсетях футболист написал:
Моему поведению прошлой ночью нет никакого оправдания. Мне очень жаль. Со второго тайма мы играли здорово.
Спустя 111 минут я уже не смог помочь своей команде и до финального свистка совершил ошибку. Еще раз извиняюсь перед арбитром и всеми, кого расстроил вчера вечером.
Но эпизод надо рассматривать полностью.
А, что собственно произошло?
Судья зафиксировал фол в нападении и на поле сразу же выбежал Вини и ещё какой-то запасной и стали орать на судью.
А где был Рюдегер в этом моменте? А он сидел на лавке с пакетом льда на колене и скорее всего даже не видел, что произошло, так как перед ним было очень много народу.
И вот увидев как Вини и остальные кричат и размахивают руками, поддался на провакацию и от обиды, что то (скорее всего лёд) кинул в судью, а увидев КК вообще озверел.
Но Рюдегера это не оправдывает, это говорит только о том, что наказаны должны быть ещё несколько человек, а в первую очередь провокатор Вини.
Ну и конечно Реал должен понести суровое наказание.
Репутации клуба был нанесён сильный удар.
Но эпизод надо рассматривать полностью.
А, что собственно произошло?
Судья зафиксировал фол в нападении и на поле сразу же выбежал Вини и ещё какой-то запасной и стали орать на судью.
А где был Рюдегер в этом моменте? А он сидел на лавке с пакетом льда на колене и скорее всего даже не видел, что произошло, так как перед ним было очень много народу.
И вот увидев как Вини и остальные кричат и размахивают руками, поддался на провакацию и от обиды, что то (скорее всего лёд) кинул в судью, а увидев КК вообще озверел.
Но Рюдегера это не оправдывает, это говорит только о том, что наказаны должны быть ещё несколько человек, а в первую очередь провокатор Вини.
Ну и конечно Реал должен понести суровое наказание.
Репутации клуба был нанесён сильный удар.