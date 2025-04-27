Рюдигер принёс извинения за своё поведение в матче с «Барселоной»

Защитник «Реала» принёс извинения за своё поведение в поединке финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:3). В соцсетях футболист написал:

Моему поведению прошлой ночью нет никакого оправдания. Мне очень жаль. Со второго тайма мы играли здорово.

Спустя 111 минут я уже не смог помочь своей команде и до финального свистка совершил ошибку. Еще раз извиняюсь перед арбитром и всеми, кого расстроил вчера вечером.