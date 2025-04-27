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«Химки» и «Акрон» сыграли вничью в поединке Премьер-Лиги

сегодня, 18:24
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Химки» и «Акрон» не выявили победителя в матче 26-го тура РПЛ (2:2).

Артём Дзюба на 12-й минуте вывел гостей вперед, Константин Савичев на 24-й отличился автоголом и сравнял счет. Лукас Вера на 29-й реализовал пенальти и обеспечил хозяевам поля преимущество, Жоао Эсковаль на 67-й вернул равенство на табло.

После этой игры «Химки» идут на 12-м месте (24 пункта), «Акрон» находится на 10-й строчке (29 баллов).

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Все комментарии
93aeh4zc6pzk
93aeh4zc6pzk
сегодня в 18:43
Какой футбол, столько и зрителей, не понятно зачем Химки нужны РПЛ.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:42, ред.
"За что люблю Арену Химки, за то, что можно услышать тренерский подсказ.", сказал один из комментаторов. Тот еще "комплимент" получился. Ну это в качестве лирического отступления. Ну а по матчу, то в целом неплохая игра получилась. Ну и гол Эшковала, как вишенка на торте. Не ведаю насколько удалось устаканить ситуацию с футболистами подмосковного клуба, по крайней мере лично я не увидел, что они сегодня отбывали повинность на поле с чувством пофигизма за результат. Вполне себе прилично играли. Да и "Акрон" пытался играть в футбол, хотя и по большей части все сваливалось на банальные навесы с флангов в штрафную на Дзюбу, один из которых сработал. В итоге боевая ничья. "Химки" на шажочек отошли от зоны стыков, а "Акрон" малёхо, скажем так, укрепил свою подушку безопасности. Как-то так с моей колокольни.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:33
Бодренько побегали)))
derrik2000
derrik2000
сегодня в 18:31, ред.
А, ведь, Химки могли и проиграть после удара головой по своим воротам Филина, по-моему, ну, когда мяч от его головы в перекладину ВПИСАЛСЯ..
По моему мнению Химки сегодня на ничью НЕ наиграли: сначала автогол, потом 11-метровый...
И ФСЁ, что они сегодня смогли.
Временами казалось, что хозяева поля именно Акрон, поскольку подолгу, особенно во 2-м тайме, "запирали" футболёров Химок у их штрафной.
Общее впечатление: живенько, голов хватало, ещё отличные моменты были....
Гол для "ЭСТЕТОВ ОТ ФУТБОЛА", забитый Эсковалем...
А больше мне ничего и не нужно! )
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