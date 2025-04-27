«Химки» и «Акрон» сыграли вничью в поединке Премьер-Лиги

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сегодня, 18:24

«Химки» и «Акрон» не выявили победителя в матче 26-го тура РПЛ (2:2).

Артём Дзюба на 12-й минуте вывел гостей вперед, Константин Савичев на 24-й отличился автоголом и сравнял счет. Лукас Вера на 29-й реализовал пенальти и обеспечил хозяевам поля преимущество, Жоао Эсковаль на 67-й вернул равенство на табло.

После этой игры «Химки» идут на 12-м месте (24 пункта), «Акрон» находится на 10-й строчке (29 баллов).