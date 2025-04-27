«Химки» и «Акрон» сыграли вничью в поединке Премьер-Лиги

«Химки» и «Акрон» не выявили победителя в матче 26-го тура РПЛ (2:2).
Артём Дзюба на 12-й минуте вывел гостей вперед, Константин Савичев на 24-й отличился автоголом и сравнял счет. Лукас Вера на 29-й реализовал пенальти и обеспечил хозяевам поля преимущество, Жоао Эсковаль на 67-й вернул равенство на табло.
После этой игры «Химки» идут на 12-м месте (24 пункта), «Акрон» находится на 10-й строчке (29 баллов).
По моему мнению Химки сегодня на ничью НЕ наиграли: сначала автогол, потом 11-метровый...
И ФСЁ, что они сегодня смогли.
Временами казалось, что хозяева поля именно Акрон, поскольку подолгу, особенно во 2-м тайме, "запирали" футболёров Химок у их штрафной.
Общее впечатление: живенько, голов хватало, ещё отличные моменты были....
Гол для "ЭСТЕТОВ ОТ ФУТБОЛА", забитый Эсковалем...
А больше мне ничего и не нужно! )
По моему мнению Химки сегодня на ничью НЕ наиграли: сначала автогол, потом 11-метровый...
И ФСЁ, что они сегодня смогли.
Временами казалось, что хозяева поля именно Акрон, поскольку подолгу, особенно во 2-м тайме, "запирали" футболёров Химок у их штрафной.
Общее впечатление: живенько, голов хватало, ещё отличные моменты были....
Гол для "ЭСТЕТОВ ОТ ФУТБОЛА", забитый Эсковалем...
А больше мне ничего и не нужно! )