«Рубин» в большинстве переиграл «Факел»

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сегодня, 21:06

«Рубин» одержал победу над «Факелом» в матче 26-го тура РПЛ (2:1).

На 22-й минуте игрок гостей Андрей Ивлев открыл счёт в матче. На 45+9-й минуте Никита Моцпан получил прямую красную карточку и оставил «Факел» в меньшинстве. На 56-й минуте Руслан Безруков сравнял счет, а на 89-й минуте оформил дубль.

После этой игры «Рубин» идет на 7-м месте (39 очков), «Факел» находится на 16-й строчке (15 баллов).