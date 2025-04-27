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«Рубин» в большинстве переиграл «Факел»

сегодня, 21:06
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Рубин» одержал победу над «Факелом» в матче 26-го тура РПЛ (2:1).

На 22-й минуте игрок гостей Андрей Ивлев открыл счёт в матче. На 45+9-й минуте Никита Моцпан получил прямую красную карточку и оставил «Факел» в меньшинстве. На 56-й минуте Руслан Безруков сравнял счет, а на 89-й минуте оформил дубль.

После этой игры «Рубин» идет на 7-м месте (39 очков), «Факел» находится на 16-й строчке (15 баллов).

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Все комментарии
j62zagcbzgsr
j62zagcbzgsr
сегодня в 22:59
Рубин с победой! Факел в пердив однозначно!
suiw
suiw ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 21:34
Может и так. На футбол отвлекается большая часть активного населения. Политика внешняя и внутренняя ни о чем
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:32
Как можно в судьбоносной игре так безответственно поступать?
Он на учёте не стоит?)
Пепс
Пепс
сегодня в 21:27
Рубиновые с победой!!! Факел в первом тайме был лучше, играл, давил, забил.... Но че то перемкнуло у них в башке... Решили совсем уж давить не щадя ног своих чужих.... С футбола перешли на борьбу какую то - Травму нанесли... Грубо и умышленно на ахилл наступ.... Во втором Рубин реализовал преимущество. Руслан красава... Забивал породисто с точнейших передач Иванова, Олег воще как Ямаль, как рукой закинул на второй)))) 👍👍👍👍⚽⚽⚽⚽
Факелу удачи в ФНЛ. Играйте лучше в футбол, неплохо ж получалось...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:21
Ну кто то должен уйти , в этом году это Факел . В регинах нет денег они не могут себе позволить игроков за миллионы долларов , Это позволено только Зениту ...

Звачем в России футбол ? Чтобы отвлечь людей от насущных проблем ? Денег нет а вы смотрите футбол ...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:20
Моцпана на центральной площади Воронежа привязать к столбу позора, а затем прилюдно высечь кнутом. А ежели серьезно, то он наверное и сам не знал ответ на вопрос Квеквескири:"Зачем?" И ведь сложно ответить, зачем идти на такое нарушение в абсолютно нейтральной ситуации, на половине поля соперника. Твоя команда выигрывает, игра дается, а ты ее на весь второй тайм оставляешь в меньшинстве. Ну а касаемо "Рубина", то не ведаю какие там схемы и ромбы опробывал РМР, но в первом тайме команда выглядела крайне неубедительно. Да и не сказать что в большинстве в тайме втором прямо разрывали соперника, обложив опасными моментами. Это хорошо еще что Безруков так удачно вышел на замену и блеснул. В общем болельщиков "Рубина" с победой, Дзиову и Рожкову здоровья, болельщикам "Факела" надежды. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:16
Можно сказать что Рубин отправил Факел в ФНЛ! Хотя они уже там стояли одной ногой
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 21:12
Рубин с победой!!!!!!!!
от себя добавлю
от себя добавлю
сегодня в 21:08
Руслан - молоток, сделал всю игру. РЕСПЕКТ!!!
derrik2000
derrik2000
сегодня в 21:08
За это поражение ВСЕМ игрокам Факела нужно сказать "большое человеческое спасибо" Моцпану.
Надеюсь, что уже сказали, причём, НЕ по одному разу.
Гость
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