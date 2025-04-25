Игрока «Пари НН» дисквалифицировали на 2 матча РПЛ, один из них — условно

Защитник «Пари НН» получил дисквалификацию на два матча РПЛ . Об этом источнику сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) .

В игре 25-го тура с «Локомотивом» футболист на 31‑й минуте нарушил правила на , за что был наказан прямой красной карточкой. После этого игрока московской команды заменили.

Рассмотрели удаление футболиста «Пари НН» Каккоева за серьёзное нарушение правил игры с учётом травматического случая, который указан в протоколе матча. «Локомотив» не подтвердил перелом большеберцовой кости у Годяева, был ушиб. На этой неделе он начал тренировки, поэтому рассматривали удаление без медицинских показателей.

В заседании принял участие Каккоев, спортивный директор Удальцов. Футболист несколько раз извинился. Решение: за грубую игру дисквалифицировать Каккоева на 2 матча, один из них условный. Испытательный срок до конца сезона.