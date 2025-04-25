Игрока «Пари НН» дисквалифицировали на 2 матча РПЛ, один из них — условно

Защитник «Пари НН» Никита Каккоев получил дисквалификацию на два матча РПЛ. Об этом источнику сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
В игре 25-го тура с «Локомотивом» футболист на 31‑й минуте нарушил правила на Даниле Годяеве, за что был наказан прямой красной карточкой. После этого игрока московской команды заменили.
Рассмотрели удаление футболиста «Пари НН» Каккоева за серьёзное нарушение правил игры с учётом травматического случая, который указан в протоколе матча. «Локомотив» не подтвердил перелом большеберцовой кости у Годяева, был ушиб. На этой неделе он начал тренировки, поэтому рассматривали удаление без медицинских показателей.
В заседании принял участие Каккоев, спортивный директор Удальцов. Футболист несколько раз извинился. Решение: за грубую игру дисквалифицировать Каккоева на 2 матча, один из них условный. Испытательный срок до конца сезона.