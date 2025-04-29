Неожиданные претенденты на Кубок и медали. Николич творит сказку, уже подвинул «Спартак» в РПЛ

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сегодня, 10:16

ЦСКА готовы повторить топ-перформанс.

Прощание с Федотовым и первые месяцы с Марко вызывали вопросы

Логика в решении уволить Владимира Федотова улавливалась, но подвергалась сильнейшей критике. Специалист задал планку суперуспешным первым сезоном в клубе, но на второй год не смог покорить её снова. В случае сохранения тренера были необходимы трансферы, у ЦСКА оставались ограничения на рынке – в то же время возникла необходимость в свежих эмоциях.

Так в команде появился Марко Николич, при этом серб изначально столкнулся со скепсисом. Прежде всего потому, что Федотов заработал признание от фанатов, его отставку они не оценили. Плюс разница в стиле – сербу предстояло перестраивать команду, которую вытачивали под игру в три центральных защитника. Кроме того, не ушла необходимость трансферов, наоборот – у селекционеров прибавилось работы, поскольку тот состав не так хорошо подходил под требования Николича.

Менеджер последовал привычной тактике, стал ждать зимней паузы (там больше время для перестройки). Осень докатывали на прежних колёсах. Старт сезона был не самым уверенным, постепенно ситуацию выправили, но в октябре-ноябре столкнулись со спадом. «Красно-синие» до сих пор играли по конспектам Федотова – и это не давало результат. За семь матчей с 26 октября по конец ноября ЦСКА одержал только две победы. Всё чаще звучали вопросы: зачем Николич, если тренер ничего не меняет?

Будут бороться за трофей

По прошествии времени можно резюмировать: масштаб проблем преувеличивали. Тренер изначально говорил о начале масштабных работ именно зимой, в клубе это тоже наверняка понимали. Сейчас мы видим исполнение обещаний. Команда перешла на игру в четыре защитника с «ромбом» в центре поля. И поскольку до этого момента «армейцы» не просели в Кубке, теперь они будут бороться за трофей.

Перед паузой клуб выбил «Рубин», сразу после в полуфинале Пути РПЛ встретился с «Динамо». Тяжёлое дерби – хорошая проверка для ЦСКА , и коллектив её прошёл. В первом матче взяли минимальную победу, в ответном свели игру к ничьей. Теперь в финале верхней сетки предстоит сыграть с «Зенитом».

И по весне нельзя назвать «армейцев» аутсайдерами. В первом же матче после отпуска «красно-синие» отобрали у «Зенита» очки в чемпионате. С тех пор команда Семака подтвердила слабость против организованных соперников – так что вырисовывается скорее попадание москвичей в финал. А там и до Кубка останется один шаг.

Медали чемпионата – мощное достижение для нестабильной команды

В любом случае, по первой части сезона нельзя было сказать, что ЦСКА – претендент на тройку. Несмотря на прежнюю схему, Николич не мог дать того же понимания установок Федотова, что сам Федотов, так что приходилось терпеть. И в этом плане текущий сезон для «красно-синих» – показатель роста. Нестабильность в том, насколько разнятся впечатления от москвичей по осени и весне.

На зимний перерыв уходили шестой командой лиги без особых надежд на топ-3. А вот весной стремительно набрали ход. После 0:0 с «Зенитом» – шесть побед в семи матчах. На фоне хандрящих «Зенита» и «Спартака» это чемпионский уровень (Николич согласен). Но в связи с ошибками осени ЦСКА борется только за медали. Хотя и это для них – отличный сигнал.

Крепкая оборона – хребет команды

Кто бы что ни говорил, у ЦСКА подобрался отличный состав, чтобы прогрессировать быстро. Прежде всего речь о надёжной опоре в лице игроков обороны. У ЦСКА очень качественные защитники, которые прикрывают молодых футболистов атаки. Мойзес давно показал, что он просто непроходим, тем же Бонгонде и Денисову пришлось подключать Мартинса, чтобы сделать хоть что-то (спойлер – не помогло). В центральной оси есть опытнейшие Дивеев и Виллиан, они отлично пользуются своими габаритами, просто не давая шанса оппоненту при различных единоборствах.

В эту ось постепенно добавляются новые игроки: появился Абдулкадыров, дебютировавший в недавнем дерби против «Спартака». Стоит отметить, что и подписание Миралема Пьянича сыграло свою роль. Да, босниец – и близко не уровень Пьянича в «Юве», но он принёс пользу в другой составляющей. Такой опытнейший элитный исполнитель необходим, когда раздевалку освежают молодые воспитанники.

Как раз в этот период раскрылся Матвей Кисляк, он теперь первый выбор в опорной зоне. И зрелое спокойствие футболист сохраняет, в том числе перенимая опыт Миралема.

Успехи Николича не должны успокаивать «армейцев»

Опять же, прямо сейчас ЦСКА – в максимально выгодных для себя позициях. «Зенит» и «Спартак» – пассивные участники чемпионской гонки («красно-белые» после дерби уже выбыли из борьбы), так что голодные и злые «армейцы» вполне могут их обогнать, забравшись даже на второе место. Вдобавок есть довольно высокий шанс, что по итогам сезона «красно-белые» поднимут над головами Кубок России. Осталось совсем немного – определяющим для амбиций москвичей будет матч с «Зенитом», а в финале есть шанс на дерби. Это будет кульминация.