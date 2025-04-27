«Ливерпуль» – чемпион Англии 2025. Среди главных героев Салах, Слот и неугомонные хавбеки

Двадцатый титул в истории клуба.
Мохамед Салах создал 46 голов
У Салаха удивительная статистика. Сегодня обошел Агуэро, вышел на чистое первое место по голам среди легионеров в истории АПЛ. Результативность позволяет Мохамеду выиграть «Золотую бутсу». Дьёкереш в «Спортинге» забил больше, но есть коэффициенты лиг. Голами в чемпионате Португалии тяжело обставить легенду АПЛ. Салах правильно сделал, что продлил контракт с «Ливерпулем». Не стоит уезжать в Саудовскую Аравию, рано. Летом египтянину исполнится 33 года, но в его физических кондициях можно играть в Европе. Для всех в «Ливерпуле» неприятными ударами стали кубковые неудачи – вылет от ПСЖ, а также поражения от «Плимута» и «Ньюкасла». Но «красные» сегодня стали чемпионами Англии. Салах заслужил праздник и отдых до старта нового сезона. Хотя для начала надо постараться забить ещё больше мячей в АПЛ. Рекорд Холанда – 36 мячей, а у Салаха ещё в запасе четыре матча. Соперники сложные, но теперь вся команда будет играть на Мохамеда.
Арне Слот понял новую команду
Первый голландский тренер с победой в АПЛ. И лишь на прошлой неделе многие фанаты «Ливерпуля» узнали, что Слота не зовут Арне. На самом деле голландский тренер Арэнт Мэртейн. Его первое имя переводится как «лев». Стал настоящим львом в АПЛ, где этот зверь является символом лиги. Арэнт стал Арне, как Александров зовут Сашами и Шуриками? Имя Арне тоже уходит корнями в слово «лев». Новый тренер осчастливил публику, которая приуныла после провалов Клоппа год назад. Голландцу не хватило опыта, чтобы оставить позади одну из лучших команд сезона в Лиге чемпионов – ПСЖ, но «Ливерпуль» тоже красавцы. Проиграли в АПЛ за весь сезон только «Ноттингем Форест» и «Фулхэму». Конечно, теперь не наберут так много очков, как в лучших сезонах с Клоппом. Но если 82 баллов хватает для чемпионства, так тому и быть. Слот показал себя умным наставником, наладил игру. Хотя впереди самое интересное испытание – перестройка.
Гравенберх стал королём в центре
Когда голландец не заиграл в «Баварии», многие поспешили поставить крест на Райане. Забывали о возрасте. Гравенберху всего 22 года. Мало для опорного хавбека. На этой позиции нужен опыт. Голландец дождался в «Ливерпуле» понятного ему тренера и заиграл умно и мощно. Конечно, случались проколы и были перепады формы. Но на самых удачных победных отрезках именно Райан был связующим звеном в центре поля. Только центральные защитники чаще пасовали мяч напарникам. У Гравенберха нет голевого чутья – в новом сезоне АПЛ не забивал. Зато без мяча работает намного лучше. Райан может вырасти в ближайшие сезоны. Обратил на себя внимание команд уровня «Реала», что говорит о перспективности голландца. Лучше остаться, ведь в «Ливерпуле» именно на него будет делать ставку главный тренер Арне Слот. Гравенберх нашел свою команду, у «Ливерпуля» снова есть Фабиньо.
Ван Дейк часто удачно читал игру
Вирджил тоже продлил контракт с «Ливерпулем». К игре опытного защитника были вопросы. Поскольку ван Дейка любят и превозносят фанаты «Ливерпуля», то сформирована коалиция недругов. Каждую ошибку Вирджила подчеркивают. Но голландский великан по-прежнему среди лучших представителей своего амплуа в мире. Конечно, в молодости играл ещё успешнее. Но ван Дейк остается мастером выносов мяча. Также он второй в команде по перехватам. Были удачные матчи и ошибки у его напарника Конате. Возможно, летом «Ливерпуль» решится на подписание центрального защитника. Оценивают молодых ребят из «Борнмута» Хёйсена и Забарного. Но фамилию одного основного игрока обороны «Ливерпуля» все знают. Алиссон, Робертсон, Александер-Арнольд и Конате под вопросом, а капитан ван Дейк остается ключевым звеном. Правильное решение Слота. Вирджил важен не только на поле, но и в раздевалке.
МакАллистер связал все фазы игры
Чемпион мира принял участие в 9 голах в АПЛ. В первой пятерке по количеству передач под удар напарникам. Также МакАллистер первый по отборам. Играл на разной высоте, часто оказывался выше Гравенберха. Именно связка в центре поля помогла во многих ключевых матчах. «Ливерпуль» спокойно работал даже против «Манчестер Сити». Не всегда хватало яркости, но в этом виноваты не полузащитники. МакАллистер доказал высокий уровень. Футболист одновременно с мастерством и с характером. В отличие от воспитанника «красных» Александер-Арнольда, вроде бы не планирует покинуть «Ливерпуль» свободным агентом. Посмотрим, как сложится судьба Алексиса дальше. А пока он молодой и перспективный чемпион Англии. Бывший игрок «Брайтона» прибавляет. Правильно сделали, что сделали ставку именно на МакАллистера. Аргентинец с шотландской фамилией важен для команды Слота.
Герои порадовали, но есть претензии ко многим другим футболистам «Ливерпуля». Слот не был доволен Робертсоном слева. Александер-Арнольд отметился в атаке и ошибался в защите. Собослаи поиздевался над «шпорами», но всегда играет как идеальная «десятка». Центральные нападающие Нуньес и Жота забили мало мячей. Гакпо и Диас время от времени вписывали фамилии на табло, но их результативность не тянет на сравнение с подвигами Мане и Фирмино из прошлого. У Салаха нет идеальных напарников. У «Ливерпуля» впереди одна легенда и поиски правильных трансферов. Некоторые игроки покинут команду. «Красные» будут искать форвардов, плеймейкера и крайних защитников. Слот сказал, что не станет бегать в безумной радости вокруг стадиона после титула. Арне понимает, что у него идеальный старт в АПЛ, сразу чемпионство. Но видны факторы, которые указывают на непростой для «Ливерпуля» следующий сезон. Сейчас богатые МЮ и «Тоттенхэм» выступили ужасно. А «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал» допустили слишком много ошибок, чтобы навредить «Ливерпулю». Приятно побеждать в АПЛ, но важен контекст сезона. У Клоппа была парочка более сильных по набранных очкам сезонов, а Юрген оказывался ниже первого места. «Ливерпуль» Слота – чемпион, которого критикуют. Но это не отменит праздник, давно заслуженный фанатами. Во время мировой пандемии не смогли нормально погулять. А теперь будет великолепная вечеринка.