1745778207

сегодня, 21:23

Двадцатый титул в истории клуба.

Мохамед Салах создал 46 голов

У Салаха удивительная статистика. Сегодня обошел Агуэро, вышел на чистое первое место по голам среди легионеров в истории АПЛ . Результативность позволяет Мохамеду выиграть «Золотую бутсу». Дьёкереш в «Спортинге» забил больше, но есть коэффициенты лиг. Голами в чемпионате Португалии тяжело обставить легенду АПЛ . Салах правильно сделал, что продлил контракт с «Ливерпулем». Не стоит уезжать в Саудовскую Аравию, рано. Летом египтянину исполнится 33 года, но в его физических кондициях можно играть в Европе. Для всех в «Ливерпуле» неприятными ударами стали кубковые неудачи – вылет от ПСЖ , а также поражения от «Плимута» и «Ньюкасла». Но «красные» сегодня стали чемпионами Англии. Салах заслужил праздник и отдых до старта нового сезона. Хотя для начала надо постараться забить ещё больше мячей в АПЛ . Рекорд Холанда – 36 мячей, а у Салаха ещё в запасе четыре матча. Соперники сложные, но теперь вся команда будет играть на Мохамеда.

Арне Слот понял новую команду

Первый голландский тренер с победой в АПЛ . И лишь на прошлой неделе многие фанаты «Ливерпуля» узнали, что Слота не зовут Арне. На самом деле голландский тренер Арэнт Мэртейн. Его первое имя переводится как «лев». Стал настоящим львом в АПЛ , где этот зверь является символом лиги. Арэнт стал Арне, как Александров зовут Сашами и Шуриками? Имя Арне тоже уходит корнями в слово «лев». Новый тренер осчастливил публику, которая приуныла после провалов Клоппа год назад. Голландцу не хватило опыта, чтобы оставить позади одну из лучших команд сезона в Лиге чемпионов – ПСЖ , но «Ливерпуль» тоже красавцы. Проиграли в АПЛ за весь сезон только «Ноттингем Форест» и «Фулхэму». Конечно, теперь не наберут так много очков, как в лучших сезонах с Клоппом. Но если 82 баллов хватает для чемпионства, так тому и быть. Слот показал себя умным наставником, наладил игру. Хотя впереди самое интересное испытание – перестройка.

Гравенберх стал королём в центре

Когда голландец не заиграл в «Баварии», многие поспешили поставить крест на Райане. Забывали о возрасте. Гравенберху всего 22 года. Мало для опорного хавбека. На этой позиции нужен опыт. Голландец дождался в «Ливерпуле» понятного ему тренера и заиграл умно и мощно. Конечно, случались проколы и были перепады формы. Но на самых удачных победных отрезках именно Райан был связующим звеном в центре поля. Только центральные защитники чаще пасовали мяч напарникам. У Гравенберха нет голевого чутья – в новом сезоне АПЛ не забивал. Зато без мяча работает намного лучше. Райан может вырасти в ближайшие сезоны. Обратил на себя внимание команд уровня «Реала», что говорит о перспективности голландца. Лучше остаться, ведь в «Ливерпуле» именно на него будет делать ставку главный тренер Арне Слот. Гравенберх нашел свою команду, у «Ливерпуля» снова есть Фабиньо.

Ван Дейк часто удачно читал игру

Вирджил тоже продлил контракт с «Ливерпулем». К игре опытного защитника были вопросы. Поскольку ван Дейка любят и превозносят фанаты «Ливерпуля», то сформирована коалиция недругов. Каждую ошибку Вирджила подчеркивают. Но голландский великан по-прежнему среди лучших представителей своего амплуа в мире. Конечно, в молодости играл ещё успешнее. Но ван Дейк остается мастером выносов мяча. Также он второй в команде по перехватам. Были удачные матчи и ошибки у его напарника Конате. Возможно, летом «Ливерпуль» решится на подписание центрального защитника. Оценивают молодых ребят из «Борнмута» Хёйсена и Забарного. Но фамилию одного основного игрока обороны «Ливерпуля» все знают. Алиссон, Робертсон, Александер-Арнольд и Конате под вопросом, а капитан ван Дейк остается ключевым звеном. Правильное решение Слота. Вирджил важен не только на поле, но и в раздевалке.

МакАллистер связал все фазы игры

Чемпион мира принял участие в 9 голах в АПЛ . В первой пятерке по количеству передач под удар напарникам. Также МакАллистер первый по отборам. Играл на разной высоте, часто оказывался выше Гравенберха. Именно связка в центре поля помогла во многих ключевых матчах. «Ливерпуль» спокойно работал даже против «Манчестер Сити». Не всегда хватало яркости, но в этом виноваты не полузащитники. МакАллистер доказал высокий уровень. Футболист одновременно с мастерством и с характером. В отличие от воспитанника «красных» Александер-Арнольда, вроде бы не планирует покинуть «Ливерпуль» свободным агентом. Посмотрим, как сложится судьба Алексиса дальше. А пока он молодой и перспективный чемпион Англии. Бывший игрок «Брайтона» прибавляет. Правильно сделали, что сделали ставку именно на МакАллистера. Аргентинец с шотландской фамилией важен для команды Слота.