Зрелищные голы и дебютный мяч спорного форварда. «Спартак» прошёл «Динамо» в Кубке России

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вчера, 22:37

Нервный дождливый матч.

Станкович подошел к грани инфаркта

Сербский наставник «Спартака» кипел весь первый тайм. Эмоционально реагировал на события на поле. Привычно использовал итальянские ругательства. Хотя на славянских языках тоже знает горячие выражения. Крестился и злился, махал руками и зло общался с арбитром Кукуяном. До перерыва у Павла не было ошибок. Раздал по желтой карточке за отмашки руками, как велят современные рекомендации. Несколько раз давал играть. Несколько раз реагировал на жесткие фолы.

Станкович завелся без причины. А его помощник показывал пальцами «два» арбитру сразу после свистка на перерыв. Тренеры «Спартак» пошли поговорить с судьей, очередной помощник Станковича договорился до удаления. Эмоции хлестали через край, как подлый апрельский дождь. Команды работали без перехлеста эмоций, а наставник «Динамо» Личка тоже понимал важность вечера. Театр двух актеров на бровке дополнял дерби. А на трибунах хватало очень шумных фанатов.

Команды до перерыва обменялись красивыми голами. Маркиньоса не успели закрыть Касерес, Фомин, Глебов или Бальбуэна. Левый вингер «Спартака» вложил в удар левой ногой всю массу своего небольшого тела. Падал на спину, что добавило выстрелу силы. Мяч по красивой траектории пролетел мимо руки Лунёва. У Максименко чуть позже тоже не было шансов, но ему забил собственный защитник. Денисов поспешил выпрыгнуть на подачу Бителло и успешно для «Динамо» срезал мяч.

Опытный оборонец сначала смотрит на полет мяча. Если видит, что снаряд падает, как случилось в том эпизоде, то делает шажок назад и уверенно подставляет голову. Денисов правильно занял позицию, но слишком рано выпрыгнул. В результате не контролировал касание мяча и головы. Срезал мяч точно в угол ворот «Спартака». Лунёв и Максименко не были главными действующими лицами до перерыва, но голкиперу «красно-белых» пришлось полетать после ударов Гладышева.

«Спартак» подставился в центре поля

Хозяева поля вышли играть по схеме «4-4-2». В широкой атаке Мартинс бегал справа, а Маркиньос слева. Умяров был ниже, а Барко выше в центре поля. Гарсия играл правого форварда, а Угальде левого. В отдельных фазах игры такая схема должна переходить к «ромбу». Чтобы вингеры становятся инсайдами, а Умяров и Барко играют на одной линии. Именно поэтому капитан «Динамо» Бальбуэна показывал опорнику Глебову, что ему надо занимать место четко по центру, закрывая Барко.

На практике у «Спартака» получилось хуже, чем в теории. Хотя забили первыми, автогол Денисова стал оглушающим ударом. После него у «Динамо» заиграли Фомин, Чавес и Глебов. У гостей было небольшое преимущество в центре поля. Пассивность форвардов Угальде и Гарсии тоже помогала. При этом из позиционных атак центром «динамовцы» не выжали переход мяча к Бителло, Карраскалю и Гладышеву. Хотя форварды часто меняли позиции, ударные зоны находил только Ярослав.

Зато после матча против «Зенита» сделали выводы по игре Фернандеса слева. Парагваец не позволил Гарсии и Мартинсу разыграться на правом фланге, а Денисова видел в атаке крайне редко. Но была проблем справа. Касерес зря не сторожил Маркиньоса и упустил его смещения в центр. Парагваец из «Динамо» работал слишком низко. Не хватало связок защитников и вингеров у двух команд. Были промежуточные ходы, которые замедляли игру. Была видна большая цена поединка.

Команды уважали и побаивались друг друга. Поскольку голы пришли из пустоты, «Спартак» и «Динамо» учли наличие духа футбольного хаоса на поле. Хотелось упорядочить действия, но не получилось, ведь обе команды в обороне работали довольно низко и плотно. За спины друг друга не пускали. Встречали жестко и спокойно нарушали правила. Поскольку «Динамо» очень давно не побеждает на стадионе «Спартака», то можно было понять стиль двух команд. Раскрывались эпизодами.

Маркиньос организовал первый гол Гарсии

Невероятно, но факт. Леви Гарсия забил за «Спартак». Самый дорогой трансфер клуба в истории ещё может разочаровать публику. Пока Гарсия играет тяжело и плохо. Но когда Маркиньоса не встретили и левый латераль четко навесил мяч, то Гарсия сыграл как Денисов. Только пробил в сторону правильных ворот. Мяч оказался в сетке за спиной Лунёва, а «Динамо» снова пришлось отыгрываться в решающем дерби сезона. Зря гости допустили навес Маркиньоса, надо было встречать.

«Спартак» перешел в режим защиты счета. А в таком футболе в этом сезоне команда Станковича выдала несколько классных поединков. У «Динамо» в этом году больше проблем в защите. Хотя сегодня замолчали форварды, которые радовали Личку и фанатов клуба в прошлом. «Спартак» внимательно прессинговал. Работали в отборе числом. Не было смысла раскрываться. А вот Личке стоило вносить коррективы. Хотя хватало время для второго ответного мяча, все паузы играли на хозяев.

Станкович перестроил свою команду на схему «4-3-3», убрав Угальде. Манфред весной очень плох, потерял голевое чутье. За костариканцев стали приглядывать защитники. А у «Спартака» в атаке акцент сменился на Маркиньоса и хавбека Мартинса, который врывался на ударные позиции в самых удачных поединках нового года. А что «Динамо»? Не могли найти последний пас. Нет смысла долго владеть мячом в решающем поединке, если не завершаешь атаки прицельными хитрыми ударами.

Хозяева поля располагались узко, а «Динамо» не хватало Тюкавина. Константин умеет сыграть на линии последнего защитника. Гладышева тянет на правый фланг. Карраскаль не прирожденный центральный форвард. Ему удобнее дальше от чужих ворот, когда есть пространство для дриблинга. У «Динамо» виднелся разрыв между тройкой нападающих и остальной командой. Фомин не врывался в эту зону, поэтому именно его заменили на Нгамалё. «Динамо» пришлось рисковать.

Бителло искал позиции, чтобы как раз связать две части команды. Но спартаковцы сегодня не паниковали без мяча. Функционально команда Станковича готова точно не хуже, чем подопечные Лички. Играли равные соперники. Разница лишь в том, что у «Спартака» нашелся однозначный герой Маркиньос. Придумал два гола, опускался на позицию правой «шестерки» в центре поля. У «Динамо» не нашлось футболиста, способного выполнить такой объем полезной работы у двух ворот.