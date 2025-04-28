КДК рассмотрит удаление игрока «Факела» в матче с «Рубином»

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вчера, 14:59

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит красную карточку полузащитника воронежского «Факела» в матче 26‑го тура РПЛ с казанским «Рубином». Об этом источнику сообщил глава КДК РФС .

В компенсированное к первому тайму время игрок сзади наступил на ногу шипами хавбеку казанской команды . Сначала главный арбитр Роман Сафьян вынес Моцпану предупреждение, однако после подсказки VAR удалил его.