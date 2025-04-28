Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

КДК рассмотрит удаление игрока «Факела» в матче с «Рубином»

вчера, 14:59
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит красную карточку полузащитника воронежского «Факела» Никиты Моцпана в матче 26‑го тура РПЛ с казанским «Рубином». Об этом источнику сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В компенсированное к первому тайму время игрок сзади наступил на ногу шипами хавбеку казанской команды Руслану Безрукову. Сначала главный арбитр Роман Сафьян вынес Моцпану предупреждение, однако после подсказки VAR удалил его.

Рассмотрим систематический выход Рашида Рахимова за пределы технической зоны, а также удаление Моцпана за серьёзное нарушение правил игры. Футболист приглашён на заседание.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренера «Пари НН» пригласили на заседание КДК после брани в адрес арбитра
Вчера, 11:53
КДК рассмотрит поведение Пьянича, а также тренеров «Спартака» и ЦСКА
Вчера, 11:42
Стало известно, какие эпизоды рассмотрит КДК по итогам матчей Кубка России
21 апреля
КДК РФС рассмотрит удаление игрока «Пари НН» в игре против «Локомотива»
21 апреля
Тренер «Спартака» может быть наказан за неисполнение спортивных санкций
21 апреля
«Ахмат» заплатит штраф за нарушение технического регламента
18 апреля
Все комментарии
от себя добавлю
от себя добавлю
сегодня в 10:43, ред.
Анекдот Безрукову чуть ногу не сломал факел, и у них ещё вопросы к судье. Одного костолома унесли на носилках после того как Рожкова поломал и выаел из игры, им этого мало, ну дайте год дисквалификации, больше не будут вопросы задавать.
pvt9xfzx77ju
pvt9xfzx77ju
вчера в 16:16
Таких игроков нужно минимум на год дисквалифицировать.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:10, ред.
Опять лишь бы рассмотреть, рассмотреть они всегда найдут чего. У меня вот вопрос. А почему выход одного тренера за пределы тех зоны рассматриваете одна комиссия, а аналогичное нарушение другого другая комиссия рассматривает? Зачем нам вообще две комиссии занимающиеся одним и тем же?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 