КДК рассмотрит удаление игрока «Факела» в матче с «Рубином»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит красную карточку полузащитника воронежского «Факела» Никиты Моцпана в матче 26‑го тура РПЛ с казанским «Рубином». Об этом источнику сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
В компенсированное к первому тайму время игрок сзади наступил на ногу шипами хавбеку казанской команды Руслану Безрукову. Сначала главный арбитр Роман Сафьян вынес Моцпану предупреждение, однако после подсказки VAR удалил его.
Рассмотрим систематический выход Рашида Рахимова за пределы технической зоны, а также удаление Моцпана за серьёзное нарушение правил игры. Футболист приглашён на заседание.