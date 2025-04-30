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Тренер вратарей «Пари НН» был дисквалифицирован на 2 матча

вчера, 17:25
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Артур Григорьянц сообщил, что КДК РФС вынес вердикт о дисквалификации тренера вратарей «Пари НН» Джордже Пантича на два матча из-за его оскорбительных высказываний в адрес арбитра Павла Шадыханова во время встречи 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

В игре было зафиксировано шесть желтых карточек и удаление одного официального лица от клуба. Мы рассмотрели инцидент с Пантичем, и он признал свою ошибку. Действительно, он грубо отозвался о резервном судье. Пантич принес извинения. В итоге принято решение о дисквалификации на два матча и штрафе в размере 250 тысяч рублей.

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Все комментарии
7g38mfvyvpkx
7g38mfvyvpkx
вчера в 17:57
Такого судью не только матом нужно было послать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:30
Правильное решение,держи свои эмоции.
Гость
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