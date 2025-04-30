Тренер вратарей «Пари НН» был дисквалифицирован на 2 матча

сообщил, что КДК РФС вынес вердикт о дисквалификации тренера вратарей «Пари НН» на два матча из-за его оскорбительных высказываний в адрес арбитра во время встречи 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

В игре было зафиксировано шесть желтых карточек и удаление одного официального лица от клуба. Мы рассмотрели инцидент с Пантичем, и он признал свою ошибку. Действительно, он грубо отозвался о резервном судье. Пантич принес извинения. В итоге принято решение о дисквалификации на два матча и штрафе в размере 250 тысяч рублей.