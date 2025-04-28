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Тренера «Пари НН» пригласили на заседание КДК после брани в адрес арбитра

вчера, 11:53
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение тренера вратарей «Пари НН» Джордже Пантича во время матча 26‑го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0). Об этом источнику сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Главный арбитр встречи Павел Шадыханов в добавленное ко второму тайму время показал Пантичу красную карточку.

Во время матча на скамейке запасных «Пари НН» в технической зоне был тренер по физподготовке Руслан Зубик, его не было в протоколе. «Пари НН» — шесть предупреждений и удаление официального лица, это неподобающее поведение. Рассмотрим удаление тренера вратарей Пантича за нецензурную брань в адрес арбитра. Он приглашён на заседание.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:42
ай, нехорошо материться !
2c7khjeg5fqw
2c7khjeg5fqw
вчера в 12:10
Как на такого арбитра бранью не разразиться?
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:02
Руслан Зубик "показал зубы" , а Пантич не по теме "понтанулся")
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:01
На каком языке серб бранил ? На русском ? В таком случае надо бы его поощрить за факт освоения языка, а также правильную адресность брани.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:53, ред.
Дадут возможность ещё побранить арбитров сразу на заседании))) Беседа будет в стиле "а ну ка иди сюда, что ты там вякнул?"
Гость
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