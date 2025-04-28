Тренера «Пари НН» пригласили на заседание КДК после брани в адрес арбитра

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит поведение тренера вратарей «Пари НН» во время матча 26‑го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0). Об этом источнику сообщил глава КДК РФС .

Главный арбитр встречи в добавленное ко второму тайму время показал Пантичу красную карточку.

Во время матча на скамейке запасных «Пари НН» в технической зоне был тренер по физподготовке Руслан Зубик, его не было в протоколе. «Пари НН» — шесть предупреждений и удаление официального лица, это неподобающее поведение. Рассмотрим удаление тренера вратарей Пантича за нецензурную брань в адрес арбитра. Он приглашён на заседание.

«Динамо» — «Зенит»: задержка игры «динамовцами» перед началом матча на две минуты, массовые скандирования оскорбительных выражений болельщиками обеих команд.