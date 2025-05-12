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В УЕФА не исключили, что правило офсайда вскоре будет изменено

вчера, 15:47

Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти отметил, что вскоре в футболе могут внести изменения в правила определения офсайда.

Миллиметровый офсайд создает неудобства. Рассматривается изменение, которое учитывает только значительные части тела, чтобы избежать отмены голов из-за нескольких сантиметров. Система видеоассистента рефери по-прежнему имеет важнейшее значение, но ее следует использовать сбалансированно, чтобы не испортить игру.

Маркетти также отметил, что в УЕФА внимательно следят за результатами исследования проблемы офсайдов, которое проводят ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 09:17
Правильно. На время разборок останавливать время. Тогда не будут покидать поле, еле ноги волоча, и вратарь не будет долго разглядывать поле, прежде чем мяч в игру ввести.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:01
А меня ещё убивает добавленное время к добавленному! Задолбали!!! Пора вводить чистое время, как в хоккее! Тогда всё будет по честному! А то, видете ли, судья решает ...
hjlzuf
hjlzuf ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 21:41
Да не морочь ты голову. Просвет между защитой и атакующим видно без миллиметров.) Всё равно так не будет. Решат чтобы хорошо видимая, без миллиметров, часть тела (рука, нога, голова........) была в офсайде, и всё.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 21:27
ну т.е. опять смотреть на компьютере миллиметры
hjlzuf
hjlzuf ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 21:22
Просвет должен быть, и порядок.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 21:18, ред.
ну тогда начнется в другую сторону пару сантиметров, типа пятка на сантиметр еще была в поле
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:46
Наконец-то адепты вара захлебнуться
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
вчера в 20:43
1 мм считать не будем, а 2 будем.. Бред.. ОС или есть, или его нет..
Дмитрий Анисимов
Дмитрий Анисимов
вчера в 20:31
Я бы ввел просмотровую комиссию по симуляции и после каждого тура просматривал эти кривляния игроков. Не игра ,а сплошная симуляция. Игрок бежит к мячу как мельница размахивая руками. Бьет игрока, но он не виноват, что кто то попался ему на пути.
Дмитрий Анисимов
Дмитрий Анисимов
вчера в 20:26
Замучили эти изменения. Кр.Советов- Динамо Игрок в двух метровом офсайде, а гол защитывают. Пас идет на другого игрока , но он использует это и забивает мяч и ВАР одобряет гол.
zdeniss
zdeniss
вчера в 20:21
Нужно измерять офсайд по крайней задней точке нападающего, как в хоккее при входе в зону, и все, никаких миллиметровых офсайдов, больше забитых голов , и , соответственно, «смотрибельность» футбола.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 19:27
Один в один? Ничего подобного. Клопп играл в классический футбол. Прессингующий и силовой, от которого, устал даже Салах. Помню его интервью, одному немецкому журналу, где он жаловался на усталость, от клопповского прессинга... Флик играет с очень высокой обороной, что полностью исключает опорную зону, как таковую. А Клопп так не играл. Да, вертикальный футбол, но не с таким перекосом в сторону атаки, как у Флика.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:14, ред.
А мне Клопп очень импонирует. Так получилось, что следил за его карьерой с самого начала его пути в Боруссии. Майц не застал в силу, что тогда не особо Юрген на виду был. А вот когда Боруссия отобрала дважды подряд чемпионство у Баварии и чуть-чуть ей не хватило обыграть тех же мюнхенцев в финале ЛЧ, немец стал одним из любимых моих тренеров в мире.

После его ухода я очень быстро начал скучать по его Ливерпулю. Но тут появился Флик, который по своему подходу к игре практически один в один как Юрген. И моя любовь вот к такому мощному вертикальному футболу, пусть и зачастую без оглядки на оборону, вспыхнула с новой силой.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 19:07, ред.
Да, много толковых тренеров отсюда. Тухель, также.
Крамер, не менее Великий тренер. Клопп? Принято считать его большим тренером, но, если разобраться, что особенного он выиграл. Тот же Гвард выиграл больше, а главное, он слепил настоящего Монстра, в лице МС!!! Клопп, довольно предсказуемый и скучный тренер, о чем писала, даже немецкая пресса. Я же, четыре года доказывал, сто Клопп не развивается и не прогрессирует. Более того, говорил, что ему пора взять паузу. Макс не даст соврать.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:01
А вы заметили, что все самые толковые тренеры современности родом из Германии? Или тренировали в Германии как Алонсо.
Клопп построил мощный Ливерпуль. До него команда ведь очень далеко была от топового коллектива. Флик сейчас это делает в Барселоне.
Алонсо был погружён в эту систему и вполне, возможно, он из Реала сделает очень хороший коллектив. Я тоже пока скептически настроен в отношении него, но может же получиться ровно такая же сказка и попадание в десятку как и у из вечных соперников.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 18:58
Противоядие против ловушек Флика давно уже нашли, о чем я постоянно толкую. А вот, противоядие против атаки Барсы, найти непросто. Всегда трудно найти способ, как остановить талантливых игроков- проблема. Но думаю, и против этого научатся играть... Что касается Алонсо, пока, лично я, ничего гениального в нем не вижу. Однотипный, силовой футбол, очень интенсивный. Посмотрим, как, он заставит, того же Вини, бегать и прессинговать всю игру. А возможно, я и ошибаюсь, и все будет по другому.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:52
Вот теперь я читаю речи мужа, что называется. Всё верно, Виктор. Мы живём с тем, что есть. Что-то нам не нравится, что-то приемлемо.
Я думаю, что противоядие игре Барселоны найдут. Вспомните сборную Бельгии, которая увидела футбол соседей под руководством Михелса и решила своей фишкой сделать офсайдные ловушки. Уровень игроков у них, конечно, послабее был. Но их легко наказали за эти новшевства.
Может быть Алонсо приедет в Мадрид уже с планом по нейтрализации тактики Флика, и в следующем сезоне мы увидим кардинальный разворот в противостоянии.
Futurista
Futurista ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 18:48
Изменят если надо и вас не спросят)...и меня тоже...
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
Я понимаю Вашу иронию, Юрий. Конечно, 16 мячей в одном сезоне от Барсы- это много, согласен. Но провальные сезоны случаются у всех Великих клубов.
Что касается офсайдов, то, да, видимо их не отменят. Ну и ладно, как смотрели футбол с офсайдами, так и будем смотреть. Просто, скандалов будет ещё больше...
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:47
Я фантазирую? 👀

Нет, я живу в реальности, где оффсайды внесены в правила и не хочу их изменить из-за невозможности любимой команды справиться с конкурентом из-за этого правила)
Futurista
Futurista ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 18:45, ред.
Вот вы всё фантазируете как будет...вот вам свежий пример с офсайдами... Атлетико - Реал Сосьедад...забили 4 за 30 мин и дальше мячик катали целый час...в чём разница непонятно)...
https://m.soccer.ru/matches/1388498
И да...Барса очень зрелищно влетела Интеру...согласен)...
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:43
Я никого не обвиняю, Виктор. Я уверен, что это правило не будет видоизменено. Просто поддерживаю сочувствующих Реалу. От четырёх пробоин даже Титаник затонул. 😐
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 18:42, ред.
Юрий.
А Вам никто и не запрещает любоваться игрой Барселоны. Но зачем же обвинять болельщиков Реала и сочувствующих, в том, чего нет на самом деле?
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:40
Виктор, да ради бога, не любите Флика. Это Ваше право. А мы, любители красивого футбола, игры его команды будем смотреть с огромным интересом. 👉💫
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:38, ред.
Зрелищнее Барселоны на данный момент команды в мире просто не существует. Даже близко никто не стоит. Зрелищность-это последний аргумент, который может быть в данном случае. 🤭

Теперь пример. Играет Сити со Спартаком, например. Оффсайд отменили. За первые 10-ть минут забивает 3-4 гола. Оставшиеся 80-т минут спокойно катают мячик между собой. Обалденное зрелище получится, болельщики анафеме предадут. 🤭
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 18:31
Что он доказал? Интер показал всем, как надо играть против Барселоны!!! И где был Флик?! Реал? А разве можно о "покойнике" плохо? Поэтому, эту страничку мы проходим молча...
А сколько раз подвальные ловили, вот эти самые ловушки... Моя нелюбовь к Флику, основана, исключительно на нелюбови, самого Флика, к самому себе. Потому что, если человек обещает и не выполняет, его уважать нельзя. Ни Бескова, ни Лобановского, ни Великого Маслова- игроки на три буквы не посылали. И не называли их- не мужиками... Р.Феллер прошел мимо Флика и руки ему не подал, сделал вид, что не знает. Так за что мне его уважать? Может, за его истерику в Милане?
Futurista
Futurista ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 18:28, ред.
Правила надо менять периодически...ротация так сказать, что бы не привыкали и не злоупотребляли...ну и зрелищность поменяется...
Когда то играли без офсайдов, потом с офсайдами, теперь опять без...всё честно...
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:25
Вот именно, играть надо. Есть правила, по ним играют уже десятки лет. Все в равных условиях - в чём проблема? А то развелось хитро... кхм, тех, кто по правилам не может победить и хочет их изменения. 🤭
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:23
Виктор, Ваша нелюбовь ко Флику уже правда лишь улыбку вызывает. Немец делом доказывает, что он отличный тренер. Создал команду, которая размазывает всех, кто ей попадается на пути. В том числе и тот клуб, который "раз за разом ловил их в ловушку". Что Реал поймал? Ноль к прибавке очков. А немец вчера выловил чемпионство.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:23
Поклонникам Барсы не надо всё принимать против себя, проблема офсайда очень часто обсуждается за последние лет 5. Изменения правил давно напрашивается, очень обидно бывает когда игрок классный гол забил, а в итоге оказалось у него ноготь в офсайде, мне очень нравится идея Венгера, это футбол сделает лишь зрелищнее, чем больше голов, тем больше привлекательности.
Гость
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