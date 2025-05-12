В УЕФА не исключили, что правило офсайда вскоре будет изменено

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вчера, 15:47

Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти отметил, что вскоре в футболе могут внести изменения в правила определения офсайда.

Миллиметровый офсайд создает неудобства. Рассматривается изменение, которое учитывает только значительные части тела, чтобы избежать отмены голов из-за нескольких сантиметров. Система видеоассистента рефери по-прежнему имеет важнейшее значение, но ее следует использовать сбалансированно, чтобы не испортить игру.