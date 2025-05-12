В УЕФА не исключили, что правило офсайда вскоре будет изменено

Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти отметил, что вскоре в футболе могут внести изменения в правила определения офсайда.
Миллиметровый офсайд создает неудобства. Рассматривается изменение, которое учитывает только значительные части тела, чтобы избежать отмены голов из-за нескольких сантиметров. Система видеоассистента рефери по-прежнему имеет важнейшее значение, но ее следует использовать сбалансированно, чтобы не испортить игру.
Маркетти также отметил, что в УЕФА внимательно следят за результатами исследования проблемы офсайдов, которое проводят ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций.
Мне кажется и я давно об этом говорил что если офсайд на миллиметры то вообще надо оставлять решение судей в поле. То есть явной ошибки нет, офсайд не явный. Отменять или засчитывать гол только тогда когда явно прошляпил лайнсмен то что должен был увидеть по причине наличия глаз. То есть прям грубый явный офсайд или его отсутствие в зависимости от контекста эпизода
Мне кажется и я давно об этом говорил что если офсайд на миллиметры то вообще надо оставлять решение судей в поле. То есть явной ошибки нет, офсайд не явный. Отменять или засчитывать гол только тогда когда явно прошляпил лайнсмен то что должен был увидеть по причине наличия глаз. То есть прям грубый явный офсайд или его отсутствие в зависимости от контекста эпизода
Барселона в этом сезоне настолько тонко пользуется офсайдами, что никто с этим ничего не может сделать. Нужно учиться, а не менять правила.
Барселона в этом сезоне настолько тонко пользуется офсайдами, что никто с этим ничего не может сделать. Нужно учиться, а не менять правила.