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ЭСК признала верными все решения арбитра матча «Родина» — «Урал»

вчера, 13:58
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верными все решения арбитра матча 31-го тура Первой лиги между «Родиной» и «Уралом» (3:2) Антона Фролова.

Ранее клуб из Екатеринбурга обратился с просьбой проверить решения судьи назначить пенальти в ворота команды на 30-й, 77-й и 89-й минуте после видеопросмотра, не назначить одиннадцатиметровый в пользу уральцев на 71-й, а также отсутствие арбитром фиксации нарушения процедуры при пробитии пенальти в ворота «Урала».

Ранее «Урал» выразил недовольство судейскими решениями в прошедшей игре.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:30
Пенальти в футболе-нужно отменять!...да по хрену! ..бей штрафной, хоть с метра))))
Urgalz
Urgalz
вчера в 14:17
Уралу над игрой больше работать нужно, а не жалобы строчить.
z2u6vxhaqxmg
z2u6vxhaqxmg
вчера в 13:59
А дядю Гришу Иванова послали лесом
Гость
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