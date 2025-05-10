ЭСК признала верными все решения арбитра матча «Родина» — «Урал»

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вчера, 13:58

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) признала верными все решения арбитра матча 31-го тура Первой лиги между «Родиной» и «Уралом» (3:2) .

Ранее клуб из Екатеринбурга обратился с просьбой проверить решения судьи назначить пенальти в ворота команды на 30-й, 77-й и 89-й минуте после видеопросмотра, не назначить одиннадцатиметровый в пользу уральцев на 71-й, а также отсутствие арбитром фиксации нарушения процедуры при пробитии пенальти в ворота «Урала».

Ранее «Урал» выразил недовольство судейскими решениями в прошедшей игре.